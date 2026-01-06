今年的第一場國際科技大展 CES 已經開跑，是不是還殘留點跨年的歡樂感覺，各大廠們已經動起來衝刺啦，今年的重點主題仍環繞 AI，先聽聽英特爾今年 CES 帶來什麼，在台灣時間 1/6 早上 7 點，英特爾執行長陳立武上台與大家打招呼，說人工智慧正在重塑從雲端到邊緣的每一個環節，英特爾很開心兌現承諾，在 2025 年底推出第一款 18A 技術產品，現在正在全速生產最新 Core Ultra Series 3 處理器晶片！安靜並不意味他們沒有動作，他們正在全速前進！

CES 2026 英特爾宣布首次採用 18A 製程的 Core Ultra Series 3 來囉！

廣告 廣告

接下來是英特爾資深副總裁 Jim Johnson 與我們分享，英特爾過去在研發與新晶圓廠投入大量資金，擴大在美國製造的能力，這項投資的重點就是 18A 技術，這是英特爾最新的先進半導體製程技術，是全球首款採用 RibbonFET 環繞閘極晶體和 PowerVia 背部供電技術的晶片設計，提高晶片密度同時提升晶片性能，今天很開心能宣布第一款採用 18A 技術的處理器：Core Ultra Series 3 正式發布

CES 2026 英特爾宣布首次採用 18A 製程的 Core Ultra Series 3 來囉！

Core Ultra Series 3 在 SoC 各主要區塊做出全面升級，包括全新 P-core 與 E-core、重新設計的低功耗島、獨立 GPU 晶粒配置、更高密度的 NPU AI 加速單元、新一代記憶體、新一代 I/O，以及最新的有線和無線連線能力，這些升級都為了這個重要的目的：擴展電源效率，意思是在同樣耗電下能做更多事情，更省電的筆電是王道阿

CES 2026 英特爾宣布首次採用 18A 製程的 Core Ultra Series 3 來囉！

英特爾的設計團隊專注解決電源效率，有很顯著的改善，例如在 Core Ultra Series 3 上看 4K 串流媒體，現在只需要消耗前幾代產品三分之一的功耗！我們現在要改用幾天而不是幾小時來講續航力，而且 Core Ultra Series 3 還比 Lunar Lake Series 2 的性能高出 60%，Jim Johnson 說這是我最後一次講這句話：x86 無法在更高性能中實現電源效率的說法已經粉碎，OK 這樣講有點饒舌，但蜜柑真的有感受到 Jim Johnson 的魄力，「我們 x86 也可以又強又省電啦！」他內心應該是這樣在吶喊

CES 2026 英特爾宣布首次採用 18A 製程的 Core Ultra Series 3 來囉！

講到省電或續航力，消費者心中就會想「這麼省電的筆電玩遊戲有搞頭嗎」，因此下一位上台的 PC 產品總經理 Dan Rogers 就是要講遊戲，英特爾自家的顯示卡品牌 Intel Arc，很開心宣布下一代整合式 GPU Intel Arc B390 顯示晶片正式誕生，高達 120 GPU TOPS哪！跟最新的 AMD Radeon 相比，平均幀率高出 70%、部分遊戲的幀率更高達 2 倍，以《Painkiller》和《Delta Force》這兩款第一人稱射擊遊戲來說，設定 1080p 開啟 XᵉSS 超解析度，能以每秒超過 100 幀的速度遊玩

CES 2026 英特爾宣布首次採用 18A 製程的 Core Ultra Series 3 來囉！

另外 Intel Arc 升級了獨家渲染技術，稱之為 Modern Rendering（當代渲染？我先自己這樣翻譯），能透過光線追蹤或其他視覺設定呈現更精美的光影效果，呈現更高品質的紋理與幾何運算，並利用 AI 自動補幀讓畫面更流暢；也提到英特爾與遊戲公司 EA 深度合作，例如《戰地風雲 6》這款遊戲，使用 ARC B390 顯卡能開啟所謂 overkill settings（超負荷設定，暫譯）提供最華麗的視覺效果，幀數透過驅動設定也能超過 120 幀，是非常驚人的體驗~Dan Rogers 最後稍微提到英特爾與合作夥伴即將推出掌機遊戲平台，請大家拭目以待，咦咦會是什麼?! Jim Johnson 說：If you're have any interest in mobile gaming, you've got to buy that PC，聽起來很像是個可以握在手裡的東西哩

CES 2026 英特爾宣布首次採用 18A 製程的 Core Ultra Series 3 來囉！

接下來，Jim Johnson 邀請現在很火紅的 Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 上台分享，Perplexity 是一個 AI 對話式搜尋引擎服務，從 2022 年成立至今，每個月有 3000 萬位活躍使用者，Aravind 提到他對混合 AI 運算的願景，尤其是本地化運算很重要，Perplexity 的客戶喜歡更快的回應速度、更高的隱私保障與更便宜的服務，將一部分運算從雲端轉移到在地裝置能做到這些優點，跟英特爾致力推動的混合 AI 運算、強化邊緣設備不謀而合

CES 2026 英特爾宣布首次採用 18A 製程的 Core Ultra Series 3 來囉！

最後講回自家產品，全新 Core Ultra Series 3 涵蓋一系列完整的行動處理器產品線，為超過 200 款 PC 設計提供運算核心，算是史上最多、涵蓋最廣，適用於各種商業、機器人或工業邊緣設備，Jim Johnson 說英特爾 CES 現場正在展示運行 Core Ultra Series 3 的機器人！歡迎大家去賞玩，那有關英特爾就聊到這囉，CES 還有更多酷東西再分享給各位

CES 2026 英特爾宣布首次採用 18A 製程的 Core Ultra Series 3 來囉！

電獺少女也有 TikTok 了！ 各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在 電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

2026 YouTube 進軍電視市場！主流電視台觀看權限大解放 推多項體育與主題套餐

AI 幫找工作？！OpenAI 招聘平台「OpenAI Jobs Platform」2026 上線

AMD Ryzen 7 9850X3D 偷跑現身，Zen 5 X3D 家族又多一位新夥伴

GPT-5 才上線就翻車！OpenAI 急宣布重啟GPT-4o

蘋果智慧眼鏡將於 2026 推出！Apple Watch 內建相機開發喊停