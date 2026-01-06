CES 2026 英特爾宣布首次採用 18A 製程的 Core Ultra Series 3 來囉！
今年的第一場國際科技大展 CES 已經開跑，是不是還殘留點跨年的歡樂感覺，各大廠們已經動起來衝刺啦，今年的重點主題仍環繞 AI，先聽聽英特爾今年 CES 帶來什麼，在台灣時間 1/6 早上 7 點，英特爾執行長陳立武上台與大家打招呼，說人工智慧正在重塑從雲端到邊緣的每一個環節，英特爾很開心兌現承諾，在 2025 年底推出第一款 18A 技術產品，現在正在全速生產最新 Core Ultra Series 3 處理器晶片！安靜並不意味他們沒有動作，他們正在全速前進！
接下來是英特爾資深副總裁 Jim Johnson 與我們分享，英特爾過去在研發與新晶圓廠投入大量資金，擴大在美國製造的能力，這項投資的重點就是 18A 技術，這是英特爾最新的先進半導體製程技術，是全球首款採用 RibbonFET 環繞閘極晶體和 PowerVia 背部供電技術的晶片設計，提高晶片密度同時提升晶片性能，今天很開心能宣布第一款採用 18A 技術的處理器：Core Ultra Series 3 正式發布
Core Ultra Series 3 在 SoC 各主要區塊做出全面升級，包括全新 P-core 與 E-core、重新設計的低功耗島、獨立 GPU 晶粒配置、更高密度的 NPU AI 加速單元、新一代記憶體、新一代 I/O，以及最新的有線和無線連線能力，這些升級都為了這個重要的目的：擴展電源效率，意思是在同樣耗電下能做更多事情，更省電的筆電是王道阿
英特爾的設計團隊專注解決電源效率，有很顯著的改善，例如在 Core Ultra Series 3 上看 4K 串流媒體，現在只需要消耗前幾代產品三分之一的功耗！我們現在要改用幾天而不是幾小時來講續航力，而且 Core Ultra Series 3 還比 Lunar Lake Series 2 的性能高出 60%，Jim Johnson 說這是我最後一次講這句話：x86 無法在更高性能中實現電源效率的說法已經粉碎，OK 這樣講有點饒舌，但蜜柑真的有感受到 Jim Johnson 的魄力，「我們 x86 也可以又強又省電啦！」他內心應該是這樣在吶喊
講到省電或續航力，消費者心中就會想「這麼省電的筆電玩遊戲有搞頭嗎」，因此下一位上台的 PC 產品總經理 Dan Rogers 就是要講遊戲，英特爾自家的顯示卡品牌 Intel Arc，很開心宣布下一代整合式 GPU Intel Arc B390 顯示晶片正式誕生，高達 120 GPU TOPS哪！跟最新的 AMD Radeon 相比，平均幀率高出 70%、部分遊戲的幀率更高達 2 倍，以《Painkiller》和《Delta Force》這兩款第一人稱射擊遊戲來說，設定 1080p 開啟 XᵉSS 超解析度，能以每秒超過 100 幀的速度遊玩
另外 Intel Arc 升級了獨家渲染技術，稱之為 Modern Rendering（當代渲染？我先自己這樣翻譯），能透過光線追蹤或其他視覺設定呈現更精美的光影效果，呈現更高品質的紋理與幾何運算，並利用 AI 自動補幀讓畫面更流暢；也提到英特爾與遊戲公司 EA 深度合作，例如《戰地風雲 6》這款遊戲，使用 ARC B390 顯卡能開啟所謂 overkill settings（超負荷設定，暫譯）提供最華麗的視覺效果，幀數透過驅動設定也能超過 120 幀，是非常驚人的體驗~Dan Rogers 最後稍微提到英特爾與合作夥伴即將推出掌機遊戲平台，請大家拭目以待，咦咦會是什麼?! Jim Johnson 說：If you're have any interest in mobile gaming, you've got to buy that PC，聽起來很像是個可以握在手裡的東西哩
接下來，Jim Johnson 邀請現在很火紅的 Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 上台分享，Perplexity 是一個 AI 對話式搜尋引擎服務，從 2022 年成立至今，每個月有 3000 萬位活躍使用者，Aravind 提到他對混合 AI 運算的願景，尤其是本地化運算很重要，Perplexity 的客戶喜歡更快的回應速度、更高的隱私保障與更便宜的服務，將一部分運算從雲端轉移到在地裝置能做到這些優點，跟英特爾致力推動的混合 AI 運算、強化邊緣設備不謀而合
最後講回自家產品，全新 Core Ultra Series 3 涵蓋一系列完整的行動處理器產品線，為超過 200 款 PC 設計提供運算核心，算是史上最多、涵蓋最廣，適用於各種商業、機器人或工業邊緣設備，Jim Johnson 說英特爾 CES 現場正在展示運行 Core Ultra Series 3 的機器人！歡迎大家去賞玩，那有關英特爾就聊到這囉，CES 還有更多酷東西再分享給各位
