CES 2026》蘇姿丰揭曉2奈米MI455X與「Helios」平台，擘劃次世代AI基建藍圖

在科技界引頸期盼的CES 2026開幕演講中，AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士（Dr. Lisa Su）為全球科技產業畫下了一道宏偉的算力轉型曲線。蘇姿丰表示，AI不僅是過去50年最重要的科技，更是AMD的頭號發展重點。隨著AI用戶預計成長至50億人，全球對運算基礎設施的需求正呈現爆炸式增長 。

算力需求的質變：進入「堯秒（Yotta-scale）」時代

蘇姿丰在演講中分享了一組震撼產業的數據：全球運算力已從2022年的1 Zetaflop成長至2025年的100 Zetaflops。然而，這僅僅是開端。她預測，為了支持更具決策力與推理能力的AI代理人（Agents），未來五年內，全球運算容量必須再提升100倍，達到10 Yottaflops（即10,000倍於2022年的算力）。蘇姿丰強調：「計算歷史上從未出現過這樣的跨越，因為從未有過像AI這樣的技術」。

Helios平台：兆級參數模型的運算怪獸

為了應對此一史無前例的算力缺口，AMD搶先曝光了代號為「Helios」的次世代機架級平台，這被視為構建Yotta-scale等級AI工廠的藍圖。這座與Meta 合作開發、符合OCP開放標準的雙倍寬機架，重量高達7,000磅（約兩台小轎車重）。

單一「Helios」機架內含72顆GPU，能產出高達2.9 Exaflops的AI效能。其設計核心在於「協同工程（Co-engineering）」，透過液冷技術維持效能極大化，並結合800G高速網路技術，使數千座機架能規模化連結成統一的超級運算集群。蘇姿丰自豪地表示：「Helios不僅僅是raw performance的堆疊，它在可維護性、製造與可靠性上都針對次世代AI數據中心進行了優化」。

2奈米技術突破：Instinct MI455X與Venice CPU

蘇姿丰首次公開展示AMD史上最先進的晶片Instinct MI455X。該晶片搭載了高達3,200億個電晶體（較前代提升70%），採用最先進的2奈米與3奈米製程，並配置了高達432GB的HBM4高頻寬記憶體。與六個月前發布的MI355相比，MI455在多種工作負載下展現出高達10倍的推論效能提升。

搭配這股強大算力的，是代號為「Venice」的次世代EPYC伺服器處理器 。這款基於Zen 6架構、採用2奈米製程的處理器擁有25 個核心。蘇姿丰指出：「我們將Venice設計為最佳的AI CPU，其記憶體與 GPU 頻寬皆較前代翻倍，確保能以全速餵養 MI455X 加速器」。

產官合作：Genesis計畫與OpenAI的算力焦慮

針對如此龐大的算力佈局，OpenAI總裁Greg Brockman亦登台證實了其必要性。Brockman坦言，OpenAI內部正陷入「算力爭奪戰」，因為有無數創新功能受限於硬體資源而無法推出。他預言，未來各國的GDP增長將直接與該國擁有的算力總量掛鉤。

此外，AMD在公共科研領域亦扮演關鍵角色。執行長蘇姿丰與白宮科技顧問Michael Kratios共同討論了「Genesis計畫」。這項公私協力計畫被譽為現代的「曼哈頓計畫」，旨在透過整合國家實驗室的超級電腦與AI技術，在十年內將美國的科學研發產出倍增。蘇姿丰更現場預告，AMD已在著手研發2027年推出的MI500系列，屆時其AI效能目標將比2023年的產品大幅躍升1,000倍。



