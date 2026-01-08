CES 2026》西門子攜手輝達打造「工業AI作業系統」，鴻海評估導入
美國CES 2026消費電子展開幕期間，工業自動化巨擘西門子（Siemens）與人工智慧領導廠NVIDIA（輝達）宣布大幅擴展其戰略合作關係。雙方將共同開發「工業與物理AI解決方案」，並致力於打造一套劃時代的「工業AI作業系統」，旨在將人工智慧導入現實世界的工業工作流程，重新定義全球產業的生產模式。
重新定義物理世界：兩大執行長暢談「主動智慧」願景
針對此次深化合作，西門子總裁暨執行長Roland Busch指出，這套工業AI作業系統將從根本上改變物理世界的設計、建造與運作方式。Roland Busch表示：「我們正攜手打造工業AI作業系統，重新定義物理世界的設計、建造與運作模式，進而擴展AI並創造對真實世界的影響。透過結合NVIDIA在加速運算與AI平台的領先地位，以及西門子領先的硬體、軟體、工業AI與資料，我們正賦能客戶運用最全面的數位孿生技術加速產品開發、即時調整生產流程，並推動從晶片到AI工廠的技術革新。」
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳則強調，生成式AI與加速運算的結合已經點燃了一場全新的產業革命。黃仁勳認為，這項技術演進讓數位孿生從過往的「被動模擬」進化為具備「主動智慧」的物理實體。他提到：「我們與西門子的合作，將全球領先的工業軟體與NVIDIA的全端AI平台相結合，縮短構想與現實間的距離，使各產業能夠先在軟體中模擬複雜系統，隨後在真實世界中無縫實現自動化運作。」
2026德國埃朗根示範工廠：AI大腦驅動的自適應製造
這項合作的核心計畫，是建立全球首批完全由AI驅動且具備自適應能力的製造據點。雙方計畫以2026年即將在德國埃朗根（Erlangen）設立的西門子電子工廠（Siemens Electronics Factory）作為首個技術藍圖。
該設施將導入由軟體定義自動化驅動的「AI大腦」，並結合NVIDIA Omniverse™函式庫與AI基礎設施。這套系統能讓工廠持續分析其數位孿生，在虛擬環境中反覆測試並驗證改善方案，隨後直接將結果轉化為產線上的實際調整。這種模式不僅能大幅提升決策可靠度，更能縮短生產線的調校時間與風險。目前，包括鴻海科技集團（Foxconn）、HD現代集團、KION Group與百事公司（PepsiCo）在內的多家跨國領先企業，皆已針對此方案進行評估與導入測試。
賦能半導體設計：EDA效能最高提升10倍
除了工廠端，合作範圍亦延伸至半導體與電子設計自動化（EDA）領域。西門子正致力於將NVIDIACUDA-X™函式庫、Physics NeMo™與GPU加速技術整合至其EDA產品組合中。此舉旨在優化晶片驗證、佈局與製程，預期在關鍵工作流程中可實現2至10倍的效能提升。此外，透過AI輔助的除錯支援與電路最佳化功能，將能顯著縮短設計週期並提升良率，為AI產業革命的核心引擎提供強大助力。
應對高密度運算挑戰：新一代AI工廠藍圖
因應AI應用帶來的電力與散熱需求激增，西門子與NVIDIA也將開發可重複複製的新一代AI工廠藍圖。此藍圖將西門子在電力基礎設施、電網整合與電氣化的專長，與NVIDIA的加速模擬能力相融合，確保高密度運算環境下的能源效率與系統韌性。
在擴大推廣至全球市場前，兩家公司已達成協議，將優先在彼此的系統中導入相關技術以優化自身營運。NVIDIA將評估採用西門子的解決方案以精簡流程，而西門子則會檢視內部工作負載，透過NVIDIA的加速運算提升運行效率。
根據西門子揭露的財報資訊，該公司在2025財年（截至2025年9月30日）表現亮眼，營收達到789億歐元，淨利潤為104億歐元。隨著與NVIDIA合作的深入，西門子正加速其數位與永續轉型，致力於讓AI技術在工業、基礎設施與交通領域發揮深遠影響。
