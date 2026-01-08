CES 2026》輝達推Alpamayo開放生態系「搶攻自駕系統」：主打安全、基於推理

延續「AI的下一個前沿」主線，輝達（NVIDIA）在CES期間把焦點從算力平台（Rubin）、推論情境記憶（BlueField-4）一路推進到「物理世界的高風險落地場景」：自動駕駛。輝達宣布推出Alpamayo系列開源AI模型與工具，主打「安全、基於推理」的自駕車（AV）開發，直接瞄準自駕最難攻克、也最影響安全與商業化進度的「長尾（long tail）」罕見複雜情境。

為何自駕需要「推理」？傳統架構在長尾場景擴充性受限

輝達明確指出，自駕系統必須在極其廣泛的駕駛條件下安全運行，而罕見且複雜的長尾場景，仍是自動駕駛系統安全掌控的最大挑戰之一；傳統架構把「感知」與「規劃」分離，面對新型或異常狀況時擴充性受限。即便端到端學習近年有顯著進展，但若要跨過長尾邊緣案例，模型必須能針對因果關係進行「安全推理」，尤其在情境超出訓練經驗時更是如此。

也因此，輝達為Alpamayo的定位不是再做一套「更大的感知模型」，而是把「類人思維」引入決策流程：Alpamayo推出具備思維鏈、且基於推理的視覺語言動作（VLA）模型，讓系統能逐步解析新穎或罕見場景，提升駕駛能力與可解釋性，並由NVIDIA Halos安全系統提供技術支持。

黃仁勳：自駕計程車將是首批受益者

輝達創辦人暨執行長黃仁勳將自駕與物理AI的關係說得直接：「物理AI的ChatGPT時刻已經到來，機器開始在現實世界中理解、推理並採取行動。自駕計程車將是首批受益者之一。Alpamayo為自駕車帶來推理能力，使其得以思考罕見場景、在複雜環境中安全駕駛，並解釋駕駛決策。這正是實現安全、可擴展自動駕駛的基石。」

這段話也呼應本系列文章前幾篇所說：當AI從一次性聊天機器人走向「代理型AI」，再走向「物理AI」，模型不只要看懂環境，更要能推理、做決策、並把決策講清楚；對自駕系統而言，「可解釋性」本身就是安全與信任的組成部分。

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳在拉斯維加斯 CES 展前記者會上發表演說。（美聯社）

開放生態系讓研究與產業能接力加速

輝達把Alpamayo定義為三大支柱的開放生態系：開放模型＋模擬框架＋資料集，讓任何汽車開發者或研究團隊都能在其基礎上建構。

值得注意的是，輝達特別強調：Alpamayo模型並非直接在車內運行，而是作為大規模的「教師模型（teacher model）」，讓開發者能在此基礎上微調與蒸餾，進而成為完整自動駕駛技術堆疊的核心骨幹。

在首波發布內容上，輝達所公開的Alpamayo，號稱業界首款為自駕研究社群設計的「思維鏈推理」VLA模型，採百億參數架構，能透過影片輸入產生行進軌跡與推理軌跡，呈現每個決策背後邏輯；同時提供開放模型權重與開源推理指令碼，開發者可把它改造成運行時間較短的模型，或把它用作「基於推理的評估器」與自動標註系統等開發工具基礎。

配套的AlpaSim也同步開放：這是一款端到端、完全開源的高擬真度模擬框架，提供感測器建模、可配置交通動態與可擴展的閉環測試環境，目標是讓開發者能更快驗證並最佳化策略。

產業與研究端齊站台，瞄準Level 4部署

輝達點名，藉由Alpamayo，JLR、Lucid與Uber等移動服務領導者，以及包含Berkeley DeepDrive在內的自駕研究社群，可加速推動安全且基於推理的Level 4自動駕駛部署藍圖。

S&P Global資深首席分析師Owen Chen則把「開源＋推理」的重要性說得更具體。他指出，Alpamayo讓車輛即便在未曾遇過的場景中，也能解讀複雜環境、預判新狀況並做出安全決策；而開源特性加速產業創新，讓合作夥伴能依自身需求調整與最佳化。

Berkeley DeepDrive共同主任Wei Zhan表示，輝達選擇公開提供模型具有變革性意義，相關資源讓研究界得以以前所未有的規模訓練，並提供把自動駕駛推向主流所需的靈活性與資源。

微調、蒸餾、整合與模擬驗證，才是走向商用的路徑

輝達也把自駕車落地方法講清楚：開發者可利用自有車隊數據微調模型，並整合至以NVIDIA DRIVE AGX Thor加速運算建構的NVIDIA DRIVE Hyperion架構中，同時在商業部署前先於模擬環境驗證效能。

輝達所定位的Alpamayo角色很明確：它將「物理AI的推理能力」變成可重用、可擴展、可被蒸餾與驗證的開放工具鏈，讓自駕在最棘手的長尾場景上，朝「安全、可解釋、可規模化」的方向再推進一步。

