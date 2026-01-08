CES 2026》輝達推Alpamayo開放生態系「搶攻自駕系統」：主打安全、基於推理
延續「AI的下一個前沿」主線，輝達（NVIDIA）在CES期間把焦點從算力平台（Rubin）、推論情境記憶（BlueField-4）一路推進到「物理世界的高風險落地場景」：自動駕駛。輝達宣布推出Alpamayo系列開源AI模型與工具，主打「安全、基於推理」的自駕車（AV）開發，直接瞄準自駕最難攻克、也最影響安全與商業化進度的「長尾（long tail）」罕見複雜情境。
為何自駕需要「推理」？傳統架構在長尾場景擴充性受限
輝達明確指出，自駕系統必須在極其廣泛的駕駛條件下安全運行，而罕見且複雜的長尾場景，仍是自動駕駛系統安全掌控的最大挑戰之一；傳統架構把「感知」與「規劃」分離，面對新型或異常狀況時擴充性受限。即便端到端學習近年有顯著進展，但若要跨過長尾邊緣案例，模型必須能針對因果關係進行「安全推理」，尤其在情境超出訓練經驗時更是如此。
也因此，輝達為Alpamayo的定位不是再做一套「更大的感知模型」，而是把「類人思維」引入決策流程：Alpamayo推出具備思維鏈、且基於推理的視覺語言動作（VLA）模型，讓系統能逐步解析新穎或罕見場景，提升駕駛能力與可解釋性，並由NVIDIA Halos安全系統提供技術支持。
黃仁勳：自駕計程車將是首批受益者
輝達創辦人暨執行長黃仁勳將自駕與物理AI的關係說得直接：「物理AI的ChatGPT時刻已經到來，機器開始在現實世界中理解、推理並採取行動。自駕計程車將是首批受益者之一。Alpamayo為自駕車帶來推理能力，使其得以思考罕見場景、在複雜環境中安全駕駛，並解釋駕駛決策。這正是實現安全、可擴展自動駕駛的基石。」
這段話也呼應本系列文章前幾篇所說：當AI從一次性聊天機器人走向「代理型AI」，再走向「物理AI」，模型不只要看懂環境，更要能推理、做決策、並把決策講清楚；對自駕系統而言，「可解釋性」本身就是安全與信任的組成部分。
開放生態系讓研究與產業能接力加速
輝達把Alpamayo定義為三大支柱的開放生態系：開放模型＋模擬框架＋資料集，讓任何汽車開發者或研究團隊都能在其基礎上建構。
值得注意的是，輝達特別強調：Alpamayo模型並非直接在車內運行，而是作為大規模的「教師模型（teacher model）」，讓開發者能在此基礎上微調與蒸餾，進而成為完整自動駕駛技術堆疊的核心骨幹。
在首波發布內容上，輝達所公開的Alpamayo，號稱業界首款為自駕研究社群設計的「思維鏈推理」VLA模型，採百億參數架構，能透過影片輸入產生行進軌跡與推理軌跡，呈現每個決策背後邏輯；同時提供開放模型權重與開源推理指令碼，開發者可把它改造成運行時間較短的模型，或把它用作「基於推理的評估器」與自動標註系統等開發工具基礎。
配套的AlpaSim也同步開放：這是一款端到端、完全開源的高擬真度模擬框架，提供感測器建模、可配置交通動態與可擴展的閉環測試環境，目標是讓開發者能更快驗證並最佳化策略。
產業與研究端齊站台，瞄準Level 4部署
輝達點名，藉由Alpamayo，JLR、Lucid與Uber等移動服務領導者，以及包含Berkeley DeepDrive在內的自駕研究社群，可加速推動安全且基於推理的Level 4自動駕駛部署藍圖。
S&P Global資深首席分析師Owen Chen則把「開源＋推理」的重要性說得更具體。他指出，Alpamayo讓車輛即便在未曾遇過的場景中，也能解讀複雜環境、預判新狀況並做出安全決策；而開源特性加速產業創新，讓合作夥伴能依自身需求調整與最佳化。
Berkeley DeepDrive共同主任Wei Zhan表示，輝達選擇公開提供模型具有變革性意義，相關資源讓研究界得以以前所未有的規模訓練，並提供把自動駕駛推向主流所需的靈活性與資源。
微調、蒸餾、整合與模擬驗證，才是走向商用的路徑
輝達也把自駕車落地方法講清楚：開發者可利用自有車隊數據微調模型，並整合至以NVIDIA DRIVE AGX Thor加速運算建構的NVIDIA DRIVE Hyperion架構中，同時在商業部署前先於模擬環境驗證效能。
輝達所定位的Alpamayo角色很明確：它將「物理AI的推理能力」變成可重用、可擴展、可被蒸餾與驗證的開放工具鏈，讓自駕在最棘手的長尾場景上，朝「安全、可解釋、可規模化」的方向再推進一步。
更多風傳媒報導
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 52
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 38
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 15
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
蔡正元帶著勳章入獄！議員驚：國民黨變了
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前 ・ 110
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 294
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 26
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 102
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 38
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 78
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23