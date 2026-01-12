【CES 2026】魔法原子全尺寸機器人首登消費電子大展

首次站上 CES 國際消費電子展的舞台，魔法原子選擇用「一次到位」的方式，完整展示旗下三款不同定位的機器人產品，從工業用全尺寸人形機器人、強調運動能力的雙足機器人，到主打家庭陪伴的四足機器人，明確釋出其加速全球化布局的企圖。

這次 CES 首秀，對魔法原子來說不只是新品曝光，更像是一場針對實際應用場景的整體展示。

全尺寸人形機器人 Gen1：聚焦「真的能用」的工業應用

作為魔法原子的核心產品之一，MagicBot Gen1 是一款全尺寸通用人形機器人，具備 42 個主動自由度，並採用自研靈巧手與關節模組設計。

廣告 廣告

Gen1 最大的特色不在於動作炫技，而是實際應用能力。透過自家開發的場景大模型「原子萬象」，Gen1 已能在工業與商業場域中執行長時間、連續性的操作任務。

根據官方說法，該機器人已在家電製造工廠中完成多機協作測試，實際參與物料搬運、裝配等流程，也驗證了多台人形機器人協同運作與調度的可行性，這對未來工業規模化部署具備指標意義。

高動態雙足機器人 Z1：主打極端動作與穩定性

另一款同步展出的 MagicBot Z1，則走的是截然不同的路線。

Z1 主打高動態表現，基礎配置為 24 個自由度，最高可擴充至 50 個，自研關節模組最大扭矩超過 130 N·m，支援大角度運動與高衝擊動作，包括倒地後自行起身、強烈外力干擾下的姿態恢復等。

在 CES 現場，Z1 被視為偏向研究與進階應用的平台型機器人，未來可延伸至特種作業、巡檢或高風險環境相關應用，為後續二次開發保留彈性。

MagicDog 四足機器人：從工具走向陪伴角色

相較前兩款偏向產業應用，MagicDog 則是魔法原子少見直接鎖定家庭情境的產品。

MagicDog 採用 13 個自由度設計，並整合聲音、影像與觸覺等多模態互動，主打「頭尾聯動」機構，讓動作表現更接近真實動物，而非單純機械行走。

官方定位並未將 MagicDog 視為工具型機器，而是強調陪伴與互動性，嘗試讓四足機器人走進日常生活場景，這也反映近年機器人市場從工業走向消費端的轉變趨勢。

商業化與海外布局同步推進

除了產品展示，魔法原子也在 CES 期間揭露商業化進展。自 2025 年啟動銷售以來，累積意向訂單金額約 5 億元，其中已有超過 1.3 億元完成簽約，並實際交付產品給客戶。

值得注意的是，海外市場已佔其營收比重超過 6 成，顯示產品策略並非僅限單一市場，而是從一開始就以國際應用為目標進行設計。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：美通社、魔法原子

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

【CES 2026】NVIDIA 公布 AI 算力不再是唯一 機器人、AI 記憶與自動駕駛全面進化

蘋果鬆口氣？美中晶片關稅延後，供應鏈獲得緩衝期

【心得分享】 不出門，掌握全台灣下雪動態與 LIVE 即時影像！

2026 年 iPad 全線更新懶人包！

iOS 26 程式碼曝光AirTag 2 升級 4 大功能