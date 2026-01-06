CES 2026》黃仁勳宣布超級電腦「Vera Rubin」全面量產 感謝台積電、廣達等供應夥伴

輝達（NVDA）執行長黃仁勳周一（5 日）在拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）發表專題演講，他身穿一件亮麗的皮衣。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 輝達（NVDA）執行長黃仁勳周一（5 日） 在拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）發表專題演講，當中表示下一代 AI 超級電腦「Vera Rubin」進入「全面量產」階段，在支援聊天機器人與其他 AI 應用時的人工智慧（AI）運算能力，可達上一代晶片的五倍。

這次亮相的 Vera Rubin 平台主打強大運算力及硬、軟體的深度協同。相較於前一代 Blackwell 平台推論成本僅需 1/7，訓練混合專家模型（MoE）所需的繪圖處理器僅需要 1/4，並具備 5 項創新技術，像是最新一代的 NVLink 互連技術、Transformer Engine、機密運算與 RAS Engine 以及 Vera CPU。黃仁勳笑著說，前一代組裝可能要 2 個小時，這次新平台僅需幾分鐘左右。

黃仁勳親自揭示 Vera Rubin 平台是由 6 款全新晶片組成，可大幅縮短訓練時間並降低推論成本。目前已全數交付代工夥伴製造，也通過了部分關鍵的里程碑測試，可望於下半年透過合作廠商開始供應，正順利朝向客戶部署的階段。他向包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等供應鏈夥伴公開表達感謝。

黃仁勳在演說時舉起一顆 Vera CPU，其集成 2,270 億個電晶體，搭載 88 個輝達自研 Olympus 客製化核心。 圖：達志影像／美聯社

黃仁勳宣示要打造一台卓越的 AI 超級電腦。表示將以 Rubin 為建構、部署與保護全球最大型、最先進的 AI 系統樹立新標準，並以最低成本加速主流 AI 的普及應用，輝達不僅製造晶片，更已打造整體生態系。

在各大廠紛紛投入 AI 晶片研製的壓力下，儘管輝達在 AI 模型訓練市場仍位居主導地位，但正面臨來自超微（AMD）等傳統對手的競爭，還要應付 Alphabet 旗下的 Google（GOOGL）等自家客戶帶來的挑戰。輝達此次比往年更早公布新產品的詳細資訊，希望藉此確保業界對輝達硬體的依賴。過往，輝達通常要到春季的加州聖荷西 GTC 大會上，才會詳細介紹產品。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳在 CES 發表專題演說，與機器人同台演講。 圖：達志影像／美聯社

此外，在自動駕駛應用方面，黃仁勳還正式發表「Alpamayo」自駕推理軟體，並由長期合作夥伴賓士（Mercedes-Benz）進行首發演示。這項技術象徵著自駕系統從規則導向進化為推理導向，具備了「思維鏈（Chain-of-Thought）」能力，讓 Alpamayo 能在複雜路況中執行邏輯規劃。

賓士在演示中展示車輛如何解釋駕駛決策，並生成工程師可追蹤的紀錄，解決了傳統 AI 黑盒子的透明度疑慮。此系統結合 Cosmos 物理基礎模型，讓車輛在虛擬世界中預先習得現實世界的物理反應，從而實現從數位孿生到實體道路的精確轉化。

輝達周一收盤下跌 0.39% 至每股 188.12 美元。在黃仁勳演說開始後，周一盤後股價微跌，跌幅不到 0.1%。

