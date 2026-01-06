新頭殼

CES 2026》黃仁勳宣布超級電腦「Vera Rubin」全面量產 感謝台積電、廣達等供應夥伴

Newtalk新聞 |黃偉柏 綜合報導
輝達（NVDA）執行長黃仁勳周一（5 日）在拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）發表專題演講，他身穿一件亮麗的皮衣。 圖：達志影像／美聯社
輝達（NVDA）執行長黃仁勳周一（5 日）在拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）發表專題演講，他身穿一件亮麗的皮衣。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 輝達（NVDA）執行長黃仁勳周一（5 日） 在拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）發表專題演講，當中表示下一代 AI 超級電腦「Vera Rubin」進入「全面量產」階段，在支援聊天機器人與其他 AI 應用時的人工智慧（AI）運算能力，可達上一代晶片的五倍。

這次亮相的 Vera Rubin 平台主打強大運算力及硬、軟體的深度協同。相較於前一代 Blackwell 平台推論成本僅需 1/7，訓練混合專家模型（MoE）所需的繪圖處理器僅需要 1/4，並具備 5 項創新技術，像是最新一代的 NVLink 互連技術、Transformer Engine、機密運算與 RAS Engine 以及 Vera CPU。黃仁勳笑著說，前一代組裝可能要 2 個小時，這次新平台僅需幾分鐘左右。

黃仁勳親自揭示 Vera Rubin 平台是由 6 款全新晶片組成，可大幅縮短訓練時間並降低推論成本。目前已全數交付代工夥伴製造，也通過了部分關鍵的里程碑測試，可望於下半年透過合作廠商開始供應，正順利朝向客戶部署的階段。他向包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等供應鏈夥伴公開表達感謝。

黃仁勳在演說時舉起一顆 Vera CPU，其集成 2,270 億個電晶體，搭載 88 個輝達自研 Olympus 客製化核心。 圖：達志影像／美聯社
黃仁勳在演說時舉起一顆 Vera CPU，其集成 2,270 億個電晶體，搭載 88 個輝達自研 Olympus 客製化核心。 圖：達志影像／美聯社

黃仁勳宣示要打造一台卓越的 AI 超級電腦。表示將以 Rubin 為建構、部署與保護全球最大型、最先進的 AI 系統樹立新標準，並以最低成本加速主流 AI 的普及應用，輝達不僅製造晶片，更已打造整體生態系。

在各大廠紛紛投入 AI 晶片研製的壓力下，儘管輝達在 AI 模型訓練市場仍位居主導地位，但正面臨來自超微（AMD）等傳統對手的競爭，還要應付 Alphabet 旗下的 Google（GOOGL）等自家客戶帶來的挑戰。輝達此次比往年更早公布新產品的詳細資訊，希望藉此確保業界對輝達硬體的依賴。過往，輝達通常要到春季的加州聖荷西 GTC 大會上，才會詳細介紹產品。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳在 CES 發表專題演說，與機器人同台演講。 圖：達志影像／美聯社
輝達創辦人兼執行長黃仁勳在 CES 發表專題演說，與機器人同台演講。 圖：達志影像／美聯社

此外，在自動駕駛應用方面，黃仁勳還正式發表「Alpamayo」自駕推理軟體，並由長期合作夥伴賓士（Mercedes-Benz）進行首發演示。這項技術象徵著自駕系統從規則導向進化為推理導向，具備了「思維鏈（Chain-of-Thought）」能力，讓 Alpamayo 能在複雜路況中執行邏輯規劃。

賓士在演示中展示車輛如何解釋駕駛決策，並生成工程師可追蹤的紀錄，解決了傳統 AI 黑盒子的透明度疑慮。此系統結合 Cosmos 物理基礎模型，讓車輛在虛擬世界中預先習得現實世界的物理反應，從而實現從數位孿生到實體道路的精確轉化。

輝達周一收盤下跌 0.39% 至每股 188.12 美元。在黃仁勳演說開始後，周一盤後股價微跌，跌幅不到 0.1%。

