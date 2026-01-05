CES 2026／黃仁勳帶賓士上場 秀實體 AI新紀元

財經中心／廖珪如報導

輝達執行長黃仁勳2026年第一場keynote在美國拉斯維加斯每年舉行盛事CES演講，經過2025年大型模型的競爭與推理進化，物理AI時代到來，黃仁勳並展示自駕車運用與賓士合作等細節。（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

NVIDIA 執行長黃仁勳於今日 CES 2026 演講中宣告計算產業進入「物理 AI（Physical AI）」時代。演講核心環繞次世代 Vera Rubin 平台，透過理解物理定律的基礎模型，將 AI 運算從數位領域推向實體世界。黃仁勳於現場展示了專為該架構設計的 Vera CPU，這顆處理器集成 2,270 億個電晶體，搭載 88 個 NVIDIA 自研 Olympus 客製化核心。該 CPU 具備空間多執行緒技術，可提供 176 個執行緒，並配備 1.5 TB 系統記憶體及每秒 1.2 TB 的頻寬。透過每秒 1.8 TB 的 NVLink-C2C 技術，Vera CPU 能與 Rubin GPU 實現無縫互連，專門因應兆級參數模型在實體模擬與大規模推理中的效能需求。

Alpamayo 自駕軟體：賓士首發思維鏈推理技術

在自動駕駛應用方面，黃仁勳正式發表 Alpamayo 自動駕駛推理軟體，並由長期合作夥伴賓士（Mercedes-Benz）進行首發演示。這項技術標誌著自駕系統從規則導向進化為推理導向，具備「思維鏈（Chain-of-Thought）」能力的 Alpamayo 能在複雜路況中執行邏輯規劃。賓士在演示中展示了車輛如何解釋駕駛決策，並生成工程師可追蹤的紀錄，解決了傳統 AI 黑盒子的透明度疑慮。此系統結合 Cosmos 物理基礎模型，讓車輛在虛擬世界中預先習得現實世界的物理反應，從而實現從數位孿生到實體道路的精確轉化。

Cosmos 2.5 平台：賦予機器人物理直覺與運動力學

針對機器人領域，黃仁勳推出 Cosmos 2.5 平台，旨在賦予機器人理解重力、碰撞與運動力學的「物理直覺」。該平台包含 Predict 與 Transfer 模型，可生成高品質的物理模擬合成資料，解決機器人訓練中真實數據獲取困難的痛點。現場展示了多款搭載 Jetson Thor 晶片的機器人，這些設備能透過邊緣運算即時處理 Cosmos 模型，展現高度自主的互動能力。黃仁勳指出，未來所有移動的物體都將成為實體 AI 的載體，而 NVIDIA 的戰略在於提供從 Rubin 超級晶片到 Cosmos 開放模型的一站式物理運算基礎設施。

