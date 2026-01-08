CES 2026》45度熱水散熱的奇蹟：輝達以液冷技術與高能效架構，推動AI工廠綠色轉型

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES 2026演講上說「我們用熱水在散熱....」。（圖片來源／輝達官方頻道）

在AI算力需求以每年十倍速度增長的當下，能源消耗已成為產業發展無法迴避的課題。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年CES期間的主題演講中，特別針對節能技術與永續架構提出深度論述。他指出，隨著AI進入大規模推論與代理型系統時代，提升每瓦效能已不再只是技術指標，更是企業踐行ESG（環境、社會與治理）的核心競爭力。透過全新發表的VeraRubin平台，輝達展示了如何利用45度熱水液冷技術與極致能效管理，試圖改寫AI工廠的碳足跡版圖。

用攝氏45度的水在散熱

此次最受矚目的ESG技術亮點，莫過於Vera Rubin系統對數據中心冷卻架構的徹底翻轉。黃仁勳在展示重達兩噸的NVL72機架時特別強調，儘管該系統的運算效能遠超前代，但其冷卻效率卻達到了前所未有的高度。他解釋道：「這項系統最令人驚嘆的奇蹟之一，是我們基本上是在用『熱水』來冷卻這部超級電腦。」該系統採用45度攝氏的循環水進行液冷，這意味著數據中心不再需要配置高耗能的冷卻機（Chiller），單此一項技術變革，預計就能為全球數據中心節省約6%的電力消耗。

除了散熱系統的革新，輝達也在網路與儲存層級導入了具備「綠色基因」的晶片設計。全新發表的 NVIDIA BlueField-4 資料處理器在管理代理型AI的記憶體需求時，相較於傳統儲存裝置，能將能源效率提升高達5倍。同時，搭載共同封裝光學元件（CPO）技術的 Spectrum-X 乙太網路光子交換系統，亦能在提供極速頻寬的同時，將每瓦效能推向極致，同樣實現了5倍的能效增長。

用技術消除耗電尖峰

黃仁勳進一步揭露了系統內部對於電力負荷的精準控制技術。他提到，由於AI工作負載在計算過程中會出現瞬間電流激增現象，往往導致系統必須過度配置 25% 的電力餘裕，造成大量能源閒置與浪費。為此，Vera Rubin 平台導入了「電力平滑（Power Smoothing）」技術，透過跨系統的負載調節，消除電流尖峰，使企業無需為了應對瞬時需求而超量配電，進而達成電力預算的滿額利用且不造成浪費。

在晶片底層架構上，專為代理型推理設計的NVIDIA Vera CPU 也扮演了關鍵角色。這款搭載88個客製化核心的晶片，被黃仁勳形容為「大型AI工廠中最節能的CPU」，其每瓦效能表現達到了當前世界最先進處理器的兩倍。

「AI正在重新定義整個運算堆疊，而永續性則是這場變革的基石，」黃仁勳在談及 ESG 願景時總結道。透過將能源效率深植於從CPU到液冷機架的每一個環節，輝達不僅在為未來百萬台GPU規模的AI環境鋪路，也在示範如何透過技術創新，讓運算力量的擴張與全球節能省碳的目標達成共生。隨著Vera Rubin 平台於2026年下半年全面投入生產，綠色AI工廠將不再只是願景，而是數位轉型下必須落實的標準配備。

