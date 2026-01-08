CES 2026》AMD蘇姿丰：AI走入實體領域，從智慧座艙到人形機器人

在CES 2026主題演講，AMD執行長蘇姿丰博士（Dr. Lisa Su）展示了人工智慧如何跨越螢幕框架，深入物理世界與人類社會的各個角落。蘇姿丰指出，AI不僅在雲端運算，更在於能理解環境並採取行動的「物理AI（Physical AI）」。為此，AMD正式推出Ryzen AI嵌入式處理器產品組合，包含P100與X100系列，旨在為汽車數位座艙、智慧醫療及人形機器人提供高效能且低功耗的運算核心。

物理AI實體化：具備觸覺的人形機器人與太空探索

Generative Bionics執行長Daniela Pucci亦於台上展示其工業研究成果—人形機器人「Gene 1」。這款機器人的獨特之處在於搭載了分布式的「觸覺皮膚」，能感知壓力與人類意圖，讓機器人與人類的協作更具安全性與回應性。Pucci表示，透過AMD的嵌入式平台，機器人能進行本地端的即時決策，這對於觸覺與平衡等不容延遲的安全迴路至關重要。

AI的應用界線更延伸至外太空。Blue Origin登月長駐（Lunar Permanence）資深副總裁John Koulouris分享了Mark 2登月器的最新進展。該載具預計最快於2028年將太空人送上月球，並計畫在月球背面利用邊緣AI（Edge AI）進行射電天文觀測，透過AI輔助導航與避障，減少因通訊延遲對探索造成的障礙。

智慧醫療革命：從病後治療轉向預防醫學

在醫療領域，AI正成為加速科學發現的催化劑。Absci執行長Sean McClain指出，透過與AMD的算力合作，協助其在一天內即可篩選超過一百萬種藥物，並致力於研發落髮治療及子宮內膜異位症等長期被忽略領域的新藥。AstraZeneca則透過生成式AI模型評估數百萬種候選藥物，將研發速度提升了50%。

Illumina執行長Jacob Thaysen強調，DNA基因定序是生命的藍圖，AI的介入將徹底改變我們對生物學的理解，進而實現精準醫療與健康長壽的目標。

社會企業責任：1.5億美元的AI教育承諾

除了技術突破，蘇姿丰亦展現了身為產業領導者對社會永續的高度關懷。她與白宮科技政策顧問Michael Kratsios 宣佈，AMD將投入1.5億美元於AI教育計畫，預計今年將提供免費線上課程觸及超過15萬名學生，並與全球800多家教育機構合作，推廣開放生態系統的課程。

演講尾聲，蘇姿丰特別表彰了參與「AMD AI Robotics Hackathon」的高中生團隊。其中，「Arm Tender」團隊的三名女高中生在完全沒有AI背景的情況下，利用週末開發出能自動服務飲料的AI機器人吧檯。蘇姿丰現場宣佈獎勵每位成員2萬美元的教育補助金，並強調：「技術的力量在於擴大人類的潛力，我們的責任是確保最先進的AI能力交到正確的人手中，也就是你們手中」。

這場主題演講不僅是一場技術秀，更是一場關於AI如何服務人類、促進科學與實現社會價值的宣言。AMD展示了其從底層算力到實體應用，再到社會共好的完整閉環。



