CES 2026／Lenovo打造AI生態圈、秀個人助理型AI Motorola旗艦新機亮相

Smarter AI for All！ Lenovo於CES 2026 Tech World 大會上，發表迄今最具開創性的混合式 AI 創新成果，推出全新個人 AI 超級助理、AI PC 、智慧型手機，以及多項概念驗證，包括搭載原生助理的穿戴式裝置、新一代企業級 AI 基礎架構，以及與娛樂及體育產業的突破性跨產業合作。

Lenovo於CES 2026推出全新個人AI超級助理、AI PC 、智慧型手機等多項概念驗證，全面落實「Smarter AI for All」願景。

產品亮點包括：

Lenovo 與 Motorola Qira：全新整合式、個人化的 AI 超級助理，能在使用者授權下進行感知、思考與行動，於 PC、智慧型手機、平板及穿戴式裝置間運作，實現 Lenovo「單一 AI，多重裝置」的核心願景。

Motorola Signature旗艦機種。

AI 原生裝置：新一代 AI PC、Motorola 旗艦智慧型手機、具備感知能力的 AI 鍊墜式穿戴概念裝置，以及智慧概念眼鏡，隨時隨地提供用戶 AI 服務。

開創性的概念驗證規格設計：全新裝置重新定義 AI 體驗，包括 ThinkPad Rollable XD 概念筆電、Lenovo Legion Pro Rollable 概念筆電、AI 感知夥伴概念驗證，以及個人 AI 控制中心。

ThinkPad Rollable XD概念筆電為全球首創採用向外展開設計、具備對外顯示螢幕的裝置之一。

專為產業最佳化打造的 AI 推理伺服器：全新 ThinkSystem 與 ThinkEdge 伺服器提供強大的 AI 推理效能，能因應各產業、各種規模的工作負載需求。

Lenovo Hybrid AI Advantage 持續擴展：新一代 Lenovo 企業級伺服器與解決方案全面進化，支援安全且進階的 AI 推理與運作，並納入全新的 Lenovo 助理型 AI 服務。

Lenovo 攜手 NVIDIA 打造的 AI 雲端超級工廠：協助 AI 雲端服務供應商更快速地部署企業級 AI 工作負載，加速客戶從創作階段邁向正式生產。

由Lenovo AI 驅動的 FIFA 世界盃體驗：客製化 AI 解決方案協助球員與教練發揮最佳表現，同時為球迷帶來更身歷其境的觀賽體驗。Lenovo 亦將在 ThinkPad、ThinkBook、Yoga、Legion、Idea 及 Motorola 產品陣容中，為足球迷推出 FIFA World Cup 26 特別版裝置。

Lenovo 與 Motorola Qira 打造跨裝置個人化 AI 體驗

Lenovo 與 Motorola Qira是一款採用「個人環境智慧系統 （Personal Ambient Intelligence System） 」的個人化 AI 超級助理，能在 PC、智慧型手機、平板及穿戴式裝置等 Lenovo 與 Motorola 裝置間無縫運作，提供具備情境感知能力的智慧協助。此系統在 Lenovo 及 Motorola 產品上，會分別顯示為 Lenovo Qira 和 Motorola Qira，展現 Lenovo 以單一個人 AI 支援眾多裝置的願景。

在獲得使用者許可的情況下，Lenovo Qira 能理解使用者需求，並在支援的裝置、應用程式與服務間採取行動，實現 Lenovo 與 Motorola 產品跨裝置運作。透過多模態輸入與個人化知識庫，Lenovo Qira 能從使用者選擇分享的資訊中學習，並隨時隨地運用這些理解內容，提供個人化的即時協助。

Lenovo Qira 透過協調跨裝置、服務與工作流程的各項任務，將洞察轉化為實際行動，助力用戶充分掌握資訊，藉此做出更具影響力的下一步決策。

攜手 Intel 擴展 AI PC 產品組合

Lenovo 宣布與 Intel 合作推出新一代 Aura Edition AI PC，搭載全新 Intel Core Ultra Series 3 處理器，並透過共同設計，實現高度整合的個人化效能體驗。

Aura Edition產品陣容包括：

ThinkPad X1 及 X1 2-in-1 Aura Edition筆電：高階商務筆電，結合 Intel 的強大效能與自適應智慧功能，並具備進階安全防護及靈活多變的外型規格，全面支援現代專業人士的多樣化工作流程。

Yoga 系列 Aura Edition：專為消費者打造的 AI PC，將個人化效能、沉浸式娛樂體驗與多元創作彈性濃縮於輕薄機身之中。

Yoga系列Aura Edition專為消費者打造的AI PC，將個人化效能、沉浸式娛樂體驗與多元創作彈性濃縮於輕薄機身之中。

ThinkCentre X AIO Aura Edition桌上型電腦：外型俐落的多功能商務桌機，配備獨特的 16:18 顯示比例與 AI 功能，在高效運用空間的同時，進一步提升生產力、安全性與協作體驗。

32 吋 Yoga AIO i Aura Edition桌上型電腦：設計風格鮮明的多功能 PC，結合 AI 效能、沉浸式視覺效果與智慧功能，全面滿足工作、創作與居家使用需求。

重要功能包括：

智慧模式（Smart Modes）：可根據使用情境動態調整效能。

智慧分享（Smart Share）：實現跨裝置的即時媒體內容傳輸。

智慧支援（Smart Care）：提供主動式、AI 驅動的裝置支援服務。

全新 Motorola 旗艦與限量版智慧型手機

Motorola進一步拓展旗下高階智慧型手機產品組合，推出兼具尖端效能與優雅設計的兩款 AI 旗艦裝置：

motorola razr fold：為 razr 系列帶來全新規格設計，搭載寬廣的 8.1 吋顯示螢幕、領先業界的相機系統，以及如繪圖轉影像 （sketch-to-image） 等多項進階創作工具，並整合「追蹤更新」（Catch Me Up） 和「下一步」（Next Move） 等 Motorola Qira 功能。

motorola signature：作為品牌至今最精緻的智慧型手機，motorola signature 配備四顆 5,000 萬畫素的 AI 相機、Snapdragon 8 Gen 5 行動平台及精緻設計，並提供隨選專屬支援服務，以及七年的作業系統與安全性更新。

Motorola Signature旗艦機種。

隨著與 FIFA 的技術合作持續深化，Motorola 亦同步發表 motorola razr FIFA World Cup 26 特別版。此機種以賽事官方品牌為設計靈感，機背採用幾何設計，生動捕捉賽事的極速能量、包容性與動感節奏，並結合互動式外螢幕與 AI 體驗。

具前瞻願景的 AI 概念驗證

Lenovo 展示一系列概念驗證，呈現大膽創新的設計，以及由 AI 驅動的裝置生態圈，進一步加速生產力、提升使用體驗，並守護使用者的身心健康。

突破性概念包括：

ThinkPad Rollable XD 概念筆電：全球首創採用向外展開設計、具備對外顯示螢幕的裝置之一，結合可擴展的使用者顯示畫面，強化多工與協作體驗。

Lenovo AI 概念眼鏡：透過無線方式連結智慧裝置，重新定義使用者與周遭環境的互動方式，提供 AI 協助、多媒體控制與多裝置整合功能。

Lenovo AI概念眼鏡透過無線方式連結智慧裝置，重新定義使用者與周遭環境的互動方式，提供AI協助、多媒體控制與多裝置整合功能。

Lenovo 智慧感知顯示概念裝置：此智慧顯示中心能連結至手機、筆電與平板等多部個人裝置，提供直覺且由 AI 驅動的互動體驗。

Lenovo智慧感知顯示概念裝置顯示中心能連結至手機、筆電與平板等多部個人裝置，提供直覺且由AI驅動的互動體驗。

Legion Pro Rollable概念筆電：採用雙馬達、張力導向的設計，螢幕可自左右兩側水平展開，在兼顧便攜性的前提下，帶來媲美大型競賽顯示器的視覺效果。

Legion Pro Rollable概念筆電採雙馬達設計，螢幕可向兩側水平展開,兼顧便攜性與媲美競賽級大螢幕視覺。

Lenovo 同步發表個人 AI 中心概念「Kubit 專案」，個人化邊緣雲端架構裝置，支援橫跨多部 PC、智慧型手機、穿戴式裝置與智慧家庭裝置的 AI 應用程式。在透明觸控螢幕後方，內建兩組以 NVIDIA Grace Blackwell 超級晶片打造的精巧 ThinkStation PGX AI 工作站，能整合跨平台資料，供使用者存取更進階的分析能力與 AI 驅動應用程式。

Lenovo同步發表個人AI中心概念「Kubit專案」，供使用者存取更進階的分析能力與AI驅動應用程式。

Motorola 312 Labs 團隊亦發表AI 感知夥伴概念驗證「Maxwell 專案」，可融入 Motorola Qira 裝置生態圈，並具備隨時可用且具情境感知的能力。在用戶啟動後，該智慧助理將持續收集完整的情境資料，包括使用者所見、所聞與所說，並即時提供洞察分析與個人化建議，使 AI 感知夥伴能根據當下情境提出建議，進一步協助自動化並簡化日常任務。

革新推理伺服器推動企業級 AI 轉型

Lenovo 宣布推出業界最完整、專為推理最佳化打造的伺服器產品組合，致力將 AI 導入資料生成的所有位置，包括資料中心、混合式環境以及邊緣端。

全新 Lenovo ThinkSystem 與 Lenovo ThinkEdge 伺服器提供強大的 AI 推理效能，可因應各產業、各種規模的工作負載需求。全新產品陣容包括：

Lenovo ThinkSystem SR675i：以安全性為核心打造的 AI 推理伺服器，支援在各種環境中執行完整大型語言模型 （LLM），可應對大型工作負載，並加速製造、重症醫療照護與金融服務等領域的模擬應用。

Lenovo ThinkSystem SR650i：提供更快速的 AI 推理效能與高密度 GPU 運算，具備可擴充性，可輕鬆部署於既有的資料中心。

Lenovo ThinkEdge SE455i：採用極致精巧的設計，專為零售、電信與工業領域打造。這款創下紀錄的伺服器可在資料所在之處導入 AI 推理能力，具備超低延遲與高度耐用的可靠性，並可於 -5°C 至 55°C 的環境條件下穩定運作。

結合Lenovo Hybrid AI Advantage，客戶可獲得無與倫比的專業經驗、豐富的應用案例，以及涵蓋全生命週期的完整支援。

製造、物流與機器人領域的Lenovo 助理型 AI 服務

Lenovo Hybrid AI Advantage已成功推動企業營運轉型，透過結合地端與邊緣解決方案的私有雲端，在確保企業資料安全的同時，釋放強大的 AI 能力。如今，此方案進一步納入 Lenovo Agentic AI Services，提供涵蓋完整生命週期的支援，協助組織設計、部署與管理 AI 助理，進而簡化營運流程、降低人工工作負載，並以更快速且一致的方式解決問題。

在 Lenovo Hybrid AI Factory的助力下，這些服務為組織提供一條務實可行的途徑，從辨識高價值應用案例，到運作具備治理機制、可投入生產的助理。透過 Lenovo AI Library 中經驗證的應用案例，客戶最快可在 90 天內部署量身打造的企業級助理。

此外，Lenovo同步推出 Lenovo xIQ，一套由三個 AI 原生交付平台組成的解決方案，並整合於 Lenovo 混合式 AI 工廠之中，藉此簡化 AI 在裝置、應用程式與雲端環境間的部署與管理流程。Lenovo xIQ 平台將 Lenovo Agentic AI Services、Lenovo Hybrid AI Factory 以及 Lenovo AI Library 整合於單一、端對端的混合式 AI 模型中。

在 Sphere 的舞台上，Lenovo 亦透過 ThinkBook Plus Auto Twist AI PC 的即時視覺化呈現，展示旗下由 AI 驅動的供應鏈平台 Lenovo iChain。該裝置由來自全球超過 180 個市場、共 2,700 個零件依序組裝而成，而 Lenovo iChain 則採用多助理協調技術，管理全球採購、預測供應中斷、最佳化物流流程，並協調組裝作業。

此外，Lenovo 亦宣布一項企業級機器人領域的突破成果：Daystar 六足 AI 機器人（「機械狗」），針對大型能源供應商的部署所設計，在結構與安全問題的偵測上能達到 90% 的準確率，讓真人技師得以遠離高風險作業環境。

Lenovo 與 NVIDIA 攜手打造 AI 雲端超級工廠

Lenovo 宣布擴展與 NVIDIA 的混合式 AI 合作夥伴關係，進一步強化雙方透過共同創新，加速 AI 在個人、企業與公共平台中普及採用的共同承諾。

專為新一代 AI 雲端服務供應商所打造，Lenovo 與 NVIDIA 攜手推出的 AI 雲端超級工廠，結合預先整合的 Lenovo 混合式 AI 基礎架構、NVIDIA 加速運算平台（包括全新 NVIDIA Vera Rubin NVL72 AI 超級電腦），以及涵蓋完整生命週期的 Lenovo Hybrid AI Factory 服務，藉此簡化部署，並加快產生第一個 Token 的時間 （Time to First Token, TTFT），以應對兆級參數規模的 AI 工廠工作量。

打造超越想像的沉浸式體驗

Lenovo 的企業級技術布局，適用於不同規模的客戶，其中也包括作為本次發表會場地的沉浸式娛樂場館 Sphere。身為 Sphere Studios 的官方科技合作夥伴，Lenovo 以其運算效能，支援 Sphere Studios 為本次 CES 2026 Tech World 主題演講進行內容製作。

透過高效能工作站與基礎架構平台，Lenovo 技術已全面整合至 Sphere Studios 的製作流程與營運作業中。現場部署的數百台 Lenovo ThinkSystem SR655 V3 伺服器，搭載 AMD EPYC 處理器與 NVIDIA 加速運算技術，助力該場館的原創內容製作與沉浸式體驗呈現。

專為體育打造的 AI：為 FIFA 與 F1 帶來更深入的洞察與升級體驗

Lenovo 作為 FIFA World Cup 2026 與 FIFA Women’s World Cup 2027 的官方技術合作夥伴，宣布攜手 FIFA推出 Football AI Pro。此專業足球互動工具建置於 Lenovo 的 AI 工廠之上，透過多助理協作模式，分析數百萬筆資料點與超過 2,000 項不同指標，快速提供洞察資料：

分析師可透過影片片段與 3D 虛擬人物，即時比較並生動呈現球隊戰術模式。

教練可模擬戰術調整在下一場比賽中對抗對手的效果。

球員可獲得個人化的賽事分析。

Football AI Pro 完美展現 Lenovo「Smarter AI for All」與 FIFA「Football Unites the World（足球團結世界）」的願景結合，該承諾由楊元慶與 FIFA 主席 Gianni Infantino 於 Tech World 2024 上公布Lenovo 與 FIFA全球夥伴關係時共同提出。

此外，Lenovo 亦宣布多項全新 AI 球迷體驗，預計將於今年稍晚推出，包括 AI 裁判視角 （Ref Cam View）、AI 球場導覽系統、專為 Lenovo 與 Motorola 使用者打造的個人化賽事精華創作工具，以及消費者版本的 Football AI Pro。

Lenovo 與 Formula 1 共同宣布，正式部署 Lenovo Neptune 液冷技術，推動下一波賽事轉播技術創新。該解決方案不僅協助優化 Formula 1 的高效能運算 （HPC） 足跡，也為其邁向更長遠的永續發展目標奠定關鍵基礎，同時支援為全球超過 8.2 億名球迷提供即時轉播內容。

華碩於CES 2026《Always Incredible》線上發表會正式揭示新一代AI創新技術，全面展現如何以科技提升生產力、釋放創作潛能並改善日常生活體驗。秉持「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景，華碩持續推動AI在公有雲、私有雲、邊緣運算與個人終端等領域的全面落地，實現更智慧、更直覺的使用體驗。

本次CES聚焦在Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，展示華碩在AI領域的創新，讓所有使用者都能運用AI提升生產力並釋放創作能量。

華碩的AI策略涵蓋七大領域，包含AI Infrastructure, Sustainability AI, Workspace AI, Industrial AI, Everyday AI, Creator AI與Healthcare AI。本次CES聚焦在Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，展示華碩在AI領域的創新，讓所有使用者都能運用AI提升生產力並釋放創作能量。

華碩共同執行長胡書賓表示：「AI的真正價值，在於簡化工作、激發創意並提升日常生活品質。本次在CES 2026，華碩以全面且前瞻的AI布局，展示我們如何打造貫穿各個使用情境、端到端的Always Incredible體驗，持續引領AI變革。」

此外，華碩亦於CES期間率先展示其持續拓展的AI產品生態系。從高效能桌上型電腦、輕薄便攜的筆記型電腦，到隨身攜帶的精巧AI裝置，以及支援AI的軟體與體驗，皆以全方位AI策略為核心打造。華碩持續在多元解決方案的版圖中擴大競爭力，致力讓AI真正做到人人可及、隨處可用。

