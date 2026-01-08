【CES 2026】MSI 定義商務新維度：PRO MAX 系列以「美學、AI、體驗」重塑混合辦公生態

2026 年國際消費電子展（CES）現場，隨著混合辦公模式已從「過渡方案」轉變為全球企業的「新常態」，硬體大廠對於商用設備的定義也迎來了根本性的翻轉。MSI（微星科技）在本屆 CES 上正式揭曉了備受矚目的全新商務旗艦：「PRO MAX 系列」。MSI 此次提出的「PRO MAX」概念，精準地以三個英文字母拆解了當代專業人士的核心需求：現代美學（Modernity）、優化效能（Acceleration）與卓越體驗（eXperience）。透過現場展出的完整陣容，從顯示器、桌上型電腦到一體成型電腦（All-in-One PC）， MSI 試圖打造一個設計語言高度統一、且能無縫適應家庭、共享空間與傳統辦公室的「全場景工作生態系統」。

視覺體驗的極致進化：PRO MAX 271UPXW12G 顯示器

在展區中最引人注目的，莫過於採用純白俐落設計的 PRO MAX 271UPXW12G 顯示器。該顯示器搭載了 26.5 吋的 UHD PureBlack QD-OLED 面板，這在商務領域是相當大膽且高規格的配置。QD-OLED 技術帶來的深邃黑色與高對比度，即使在一般光線充足的辦公室環境下，也能確保畫面的通透與立體感。為了解決 OLED 螢幕常見的反光問題，MSI 特別導入了 抗反射低反光 （AGLR） 表面處理，並升級至 3H 硬度。根據現場實測，即便頂部有強烈的展場燈光，螢幕表面依然能有效抑制眩光，且抗刮能力的提升對於開放式辦公環境的耐用性是一大加分。

針對日益增加的跨平台使用者——特別是同時使用 Windows 桌機與 MacBook 的專業人士，這款顯示器展現了極佳的友善度。其具備 Delta-E ≤ 2 的專業級色彩準確度，並內建 M-Color 模式，能與 MacBook® 裝置進行無縫的色彩同步，大幅減少了設計師或影像工作者在跨裝置檢視素材時的色差焦慮。此外，透過內建的 KVM 功能，使用者僅需一組鍵盤滑鼠即可控制最多三台設備，徹底釋放桌面的空間與生產力。

值得一提的是，MSI 在 OLED 面板的壽命維護上也導入了 OLED Care 3.0 技術，能在閒置時自動執行像素位移等保護機制，防止烙印，並在節能與畫質間取得平衡，展現了品牌對於永續使用（目標 EPEAT Silver 認證）的承諾。

AI 驅動的運算核心：PRO MAX 80 AI+ 與 150 AI+ 桌上型電腦

當 AI 運算從雲端落地至邊緣裝置，商用桌機的效能指標也隨之改變。MSI 推出的 PRO MAX 80 AI+ 與 PRO MAX 150 AI+ 兩款高階桌機，正是為了回應「AI PC」時代的數據驅動工作負載而生。這兩款機型在外觀上延續了 PRO MAX 系列的極簡優雅設計，但在精緻的機殼之下，藏著強悍的運算心臟。系統搭載了最新的 AMD Ryzen™ AI 300 系列處理器，搭配 NVIDIA® GeForce RTX™ 顯示卡。這種 CPU 與 GPU 的強強聯手，不僅能輕鬆應對傳統的多工文書處理，更針對 AI 加速運算（如即時影像渲染、大數據分析、本地端 AI 協作）提供了充沛的算力支援。

對於企業 IT 管理者而言，連接性與安全性往往是採購的決勝點。PRO MAX 桌機系列提供了驚人的擴充性，機身配備多達 10 個 USB Type-A 與 1 個 USB Type-C 接口，並支援最多外接三台顯示器，滿足高階操盤手或程式開發者的多螢幕需求。

在資安防護方面，MSI 展現了細膩的考量。除了基本的 Kensington 鎖孔與掛鎖孔外，還加入了 機殼入侵偵測 功能，一旦機殼被非授權開啟，系統將發出警示。此外，針對機敏資料保護，BIOS 層級的 USB 禁用功能 讓企業能更靈活地管控資料傳輸權限。而機殼採用拇指螺絲設計，則讓硬體升級與維護變得無需工具即可完成，大幅降低了維運成本。

簡約與效能的平衡點：PRO MAX 24/27 系列一體成型電腦

針對追求極致空間利用率的用戶，MSI 推出的 PRO MAX 24（24 吋）與 PRO MAX 27（27 吋）一體成型電腦（AIO），完美詮釋了「少即是多」的設計哲學。該系列提供時尚黑與典雅白兩種色系，工業風的線條設計使其能融入各種室內裝潢風格。硬體規格方面，搭載 AMD Ryzen™ 7 H 255 處理器 並整合 AMD Radeon™ 780M 顯示核心。這項配置在 AIO 市場中相當具有競爭力，足以應對從視訊會議到輕度內容創作的各類需求。

MSI 為這款商用 AIO 配備了 120Hz 高刷新率顯示器，這在過去多見於電競產品。高刷新率帶來的流暢滾動體驗，對於長時間瀏覽報表或網頁的使用者來說，能顯著降低視覺疲勞。搭配反應靈敏的 10 點觸控面板，讓操作直覺性更上一層樓。

在隱私與人體工學方面，PRO MAX AIO 配備了 5M 彈出式視訊鏡頭，不使用時可完全收納，從物理層面杜絕隱私外洩風險。而 四向可調式支架 則支援傾斜、高低升降、左右旋轉及水平/垂直調整，確保每位使用者都能找到最舒適的觀看角度。同樣地，免工具安裝設計也延續到了 AIO 產品線，讓記憶體或儲存裝置的升級不再是技術門檻。

