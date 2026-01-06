CES 2026 NVIDIA 不出新顯卡！RTX 6090 缺席發表會，玩家 3060 繼續戰 ？

2026 年消費性電子展（CES 2026）於美國拉斯維加斯舉行，展期自 1 月 6 日至 1 月 9 日。本屆展會期間，NVIDIA 並未依循過往在 CES 發表新一代玩家級顯示卡的慣例，活動期間未公布任何面向消費市場的 GeForce 新顯卡，包括外界盛傳的 RTX 6090 等產品皆未現身。

今年 NVIDIA 沒有在 CES 公開 GeForce 新顯卡（REUTERS/Steve Marcus）

在 CES 2026 的公開活動與主題演講中，黃仁勳將重心放在 AI 與平台級技術，展示最新的資料中心運算架構、生成式 AI 解決方案、機器人與自動化應用進展，同時更新 DLSS 等既有技術生態，並強調與產業夥伴在企業與雲端領域的合作成果。整體發表內容聚焦於 AI 計算與軟體平台，刻意避開消費級顯卡硬體更新。

對 NVIDIA 而言，在 CES 完全未發表任何玩家級顯示卡屬於相當罕見的情況。過去 CES 長期被視為 GeForce 新品或世代更新的重要舞台，即便未推出全新架構，也常藉此更新產品線。而針對這個情況，玩家們也熱議表示：「等等黨一定贏，結果等到 3060 再戰十年」，也有網友諷刺「老黃有賞賜 3060 讓你買就該偷笑了」，認為 NVIDIA 已經把重心完全轉向 AI。也有人認為：「現在沒有必須買到 5090 等級的遊戲」、「Steam 硬體榜恐怕又要被 3060 霸榜」，顯示在顯卡價格高漲與新品缺席的情況下，多數玩家選擇繼續觀望、延後升級。