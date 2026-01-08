【CES 2026】ROG 20 週年火力全開！從 Zephyrus、雙螢幕筆電到小島製作聯名

在 CES 2026 這個科技品牌必爭的舞台上，ROG 玩家共和國幾乎是用「電競全明星陣容」的方式，替 20 週年做了一次完整總結。

從輕薄電競筆電、雙螢幕創作機、旗艦桌機、主機板、水冷、OLED 顯示器，到直接跨界合作 Kojima Productions 小島工作室，ROG 這次不只是秀硬體，而是在 CES 2026 明確丟出一個訊號，電競，不只是效能，而是一整個文化與生態系。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：ASUS

