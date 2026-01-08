「CES 2026」TP-Link 定義智慧家庭新紀元：Wi-Fi 8 實機演示首秀，AI 助手「Aireal」讓家電聽懂人話
網通設備領導品牌 TP-Link 在 CES 2026 展會上以雙主軸策略震撼全場：一是展示了下一世代無線網路標準 Wi-Fi 8（802.11bn）的實作連線，二是發表了具備高度語意理解能力的全新 AI 助手「Aireal」。這兩項技術的結合，不僅標誌著硬體傳輸技術的迭代，更象徵著智慧家庭正式從「自動化」跨入「直覺化」的全新時代。
告別單純追求速度：Wi-Fi 8 聚焦「極致可靠性」
當市場才剛開始普及 Wi-Fi 7 之際，TP-Link 已在 CES 2026 率先揭開了 Wi-Fi 8 的神祕面紗。不同於過去幾代 Wi-Fi 標準主要著重於頻寬與吞吐量的暴漲，Wi-Fi 8（技術標準名稱為 802.11bn）的核心價值轉向了「UHR（Ultra High Reliability，極致可靠性）」。TP-Link 在展場中進行了全球矚目的 Wi-Fi 8 實作連線演示。事實上，早在去年，TP-Link 便已完成了全球首例的 Wi-Fi 8 連線測試，驗證了該技術的可行性。在 CES 現場的演示中，TP-Link 特別強調了新技術在「連線穩定度」與「多設備協同」上的突破。
對於一般消費者與企業用戶而言，這意味著什麼？隨著 4K/8K 影音串流成為常態，以及 XR（延展實境）裝置與大量智慧家電的同時運作，網路的「延遲」與「抖動」比單純的極速更影響體驗。TP-Link 官方表示，Wi-Fi 8 的目標是為這些高負載場景提供堅若磐石的支撐。品牌也同步宣布，將於 2026 年內陸續推出搭載 Wi-Fi 8 技術的終端產品，預計將引領新一波的網通設備換機潮。
Aireal AI 登場：不僅是語音助理，更是家庭的中樞大腦
如果說 Wi-Fi 8 鋪設了更寬廣平穩的道路，那麼 TP-Link 同步發表的全新 AI 助手「Aireal」，則是能夠自主駕駛的超級司機。在智慧家庭發展多年後，使用者仍面臨「設定繁瑣」、「指令死板」與「通知疲勞」等痛點。TP-Link 此次推出的 Aireal，試圖打破網通設備與智慧家電之間的藩籬，將 AI 的角色從單純的「執行者」進化為能理解情境的「管家」。Aireal 將率先導入旗下的 Deco 網狀網路系統與 Tapo 智慧家庭系列。
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=9pMEpPtJsoo[/embed]
1、 具備「事件理解」能力的影像搜尋
這是 Aireal 最令人印象深刻的功能之一，過去，使用者若想在居家監控錄影中尋找特定片段（例如包裹何時送達），往往需要手動拖曳時間軸，耗時費力。Aireal 導入了自然語言處理技術，使用者只需像與人對話般詢問：「包裹什麼時候送到的？」或是「小孩幾點回家的？」系統便能理解語意，瞬間定位出關鍵畫面。這項技術將影像辨識從「偵測物體」提升到了「理解事件」的層次。
2、 跨裝置的直覺自動化
「場景模式」的設定過去往往是科技愛好者的專利，因為需要繁瑣的 App 設定。Aireal 簡化了這一切，使用者只需說出需求，例如「我準備要看電影了」，Aireal 便會自動串聯燈光、窗簾與相關設備，調暗燈光並開啟劇院模式。這種「意圖導向」的操作邏輯，大幅降低了智慧家庭的使用門檻。
3、 終結通知轟炸與網路卡頓
針對現代人最頭痛的「通知疲勞」，Aireal 會自動過濾無效資訊，將重複的偵測通知彙整為「關鍵事件摘要」。更重要的是，它具備「AI QoS（服務品質管理）」能力。Aireal 能即時監測網路流量，自動判斷當下最重要的活動（如視訊會議或電競遊戲），並在使用者感覺到延遲前，主動優化頻寬分配與自我修復，確保關鍵連線始終順暢。
4、 節能與配置洞察
在能源管理方面，Aireal 提供的「Eco 節能模式」能根據全屋的網路使用狀態，動態調整能源消耗。此外，它還能根據訊號覆蓋數據，主動建議使用者如何調整路由器的擺放位置，以達到最佳效能。
為了配合 Aireal 的強大功能，TP-Link 在 CES 現場也展示了三款支援該技術的 Tapo 新品，包括太陽能雙鏡頭攝影機 Tapo C645D KIT、增強型 AI 太陽能攝影機 Tapo C465，以及具備高流明照明的智慧泛光攝影機 Tapo C710，全面強化海外市場的智慧安防佈局。
台灣市場與全球同步：高階安防與旗艦掃拖新品齊發
將焦點轉回台灣，TP-Link 延續了 CES 的「AI 智慧安防」與「多鏡頭協作」趨勢，宣布即刻在台推出三款重量級新品，鎖定高階家用監控與清潔市場。
戶外監控新標竿：Tapo C545D 雙鏡頭攝影機
傳統戶外攝影機常面臨「廣角看不清細節，長焦看不見全貌」的兩難。TP-Link 在台推出的首款戶外雙鏡頭機種 Tapo C545D（建議售價 NT$2,399），採用了「廣角 + 旋轉長焦」的雙鏡配置。
雙鏡聯防：廣角鏡頭負責監控全景，旋轉鏡頭則負責捕捉細節與追蹤移動物體，實現防護效率的倍增。
AI 智慧追焦：結合深度學習演算法，當偵測到異狀時，鏡頭會自動鎖定並追蹤目標。使用者亦可在手機 App 上使用「一鍵對焦」功能，快速看清關鍵區域。
全天候清晰：針對戶外複雜的光線環境，Tapo C545D 配備了智慧夜視功能，能根據環境光自動切換補光模式，並支援有線網路連接，確保在 Wi-Fi 訊號死角也能穩定傳輸。
4K 頂級畫質：Tapo C560WS 旋轉式攝影機
對於畫質有極致要求的用戶，TP-Link 推出了 Tapo C560WS（建議售價 NT$3,999）。這款產品搭載了 800 萬畫素感光元件，提供 4K 超高解析度影像。
除了畫質優勢，Tapo C560WS 內建了進階 AI 辨識功能，不僅能區分人、車、寵物，更加入了「在地人臉辨識」。這意味著攝影機可以學習並辨識家庭成員，當陌生人出現時能發出更精確的警報，減少誤判。此外，它支援 Wi-Fi 6 技術，確保了 4K 影像傳輸的流暢性。
解放雙手的終極方案：Tapo RV50 Pro Omni
在智慧清潔領域，TP-Link 推出了旗艦級掃拖機器人 Tapo RV50 Pro Omni（建議售價 NT$13,999）。這款產品集成了目前市面上最高規格的清潔技術：
15,000Pa 超強吸力：足以應對地毯深處的灰塵與縫隙髒污。
DeepEdge 智慧拖地：解決了機器人難以清潔牆角的痛點。
全能基座：這是該產品的最大亮點。基座整合了 60°C 熱水洗布功能，能有效溶解油污；清潔完成後，則以 50°C 暖風烘乾，從根源解決抹布發臭與細菌滋生的問題。搭配雙雷射導航避障，即使在家具密集的家庭環境中也能精準運作。
