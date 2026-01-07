CES 2026／TP-Link Wi-Fi 8技術亮相 發表全新AI助手Aireal

記者李鴻典／台北報導

全球網通與智慧家庭品牌 TP-Link 於 CES 2026 展示最新 Wi-Fi 8（802.11bn）技術的實作連線演示，標誌著無線網路進入下一世代技術的開端。TP-Link 已於去年成功完成全球首例 Wi-Fi 8 連線測試，證實此新一代無線技術具備高度可靠性與可行性，並在現場示範其改進的連線穩定度與效能表現。

TP-Link已於去年成功完成全球首例Wi-Fi 8連線測試，證實此新一代無線技術具備高度可靠性與可行性。

TP-Link未來將在2026陸續推出搭載 Wi-Fi 8 技術的產品，將這項高穩定、低延遲的新世代無線技術帶給更多消費者與企業用戶。Wi-Fi 8 目標在於提升實際使用中的連線穩定性、覆蓋與多設備協同能力，為 4K/8K 影音串流、XR 應用與智慧家庭等高速、大量資料需求場景提供更可靠的支援。

TP-Link於CES 2026現場展示Wi-Fi 8（802.11bn）技術的實作連線演示，也表示未來將在2026陸續推出搭載Wi-Fi 8技術的產品，將高穩定、低延遲的新世代無線技術帶給更多消費者與企業用戶。

除了 Wi-Fi 8 技術展示，TP-Link 於 CES 2026 同步發表AI助手 Aireal。這項突破性技術打破網通設備與智慧家居的界線，讓使用者能透過自然語言直接「對話」，輕鬆管理複雜的 Wi-Fi 設定、居家安全與智慧家電。Aireal 不只是語音助理，而是一套能理解「發生了什麼」，並主動協助做出判斷的智慧家庭 AI 中樞。同時，TP-Link 宣布在台推出首款戶外雙鏡頭攝影機 Tapo C545D 、4K戶外旋轉式攝影機 Tapo C560WS以及 15,000Pa 旗艦掃拖機器人 Tapo RV50 Pro Omni，正式開啟 AI 自動化生活新紀元。

TP-Link於CES 2026發表AI助手 Aireal，象徵智慧家庭將從「手動控制」正式跨入「直覺運作」時代。

TP-Link Aireal 象徵智慧家庭將從「手動控制」正式跨入「直覺運作」時代，其四大核心將率先導入 Deco 與 Tapo 系列產品：

關鍵畫面「說」了就找得到： Aireal 將 AI 角色從單純的偵測進化為「事件理解」。使用者不再需要苦翻數小時的錄影時間軸，只需透過對話詢問：「包裹什麼時候送到的？」或「小孩幾點回家？」Aireal 即可精準定位關鍵畫面，大幅節省搜尋時間。

智慧生活產品整合： 打破裝置間的層層設定，Aireal 支援跨品類自動化串聯。使用者只需描述需求，例如：「我準備要看電影了」，系統便會自動調暗燈光並開啟劇院模式，不需再逐一操作 App，讓智慧生活體驗更加順暢。

終結通知疲勞與網路卡頓： 針對使用者最困擾的通知轟炸，Aireal 會自動彙整重複資訊，僅呈現最關鍵的事件摘要，減少不必要的干擾。同時， Aireal 具備 AI QoS 與自我修復機制，Aireal 能自動判斷哪些裝置與活動最重要，能在使用者察覺卡頓前，主動優化網路品質，確保影音串流、視訊會議與遊戲連線始終穩定。

個人化節能與配置洞察：Aireal 能根據使用者習慣提供裝置擺放與使用建議，其中「Eco 節能模式」，會根據全屋用網狀態自動調整能源消耗，在不犧牲性能的前提下為家庭節省電費，實現更環保的智慧生活藍圖。

TP-Link同步亮相三款搭載Aireal技術的Tapo系列新品，包括太陽能雙鏡頭攝影機Tapo C645D KIT、AI太陽能攝影機Tapo C465，以及智慧泛光攝影機Tapo C710。

智慧清潔品牌 Roborock 石頭科技於 2026 年美國消費電子展（CES 2026）正式發表 2026 年上半年創新產品陣容，涵蓋掃地機器人與洗地機等智慧居家地面清潔系列。此次新品發表攜手皇家馬德里足球俱樂部，以 Saros 旗艦系列「持續進化」的理念為設計核心，整合先進技術與創新思維，展現品牌持續追求更極致智慧清潔體驗的承諾，將真正的智慧清潔帶入更多元的居家場景。

Roborock石頭科技參加2026年美國消費電子展（CES 2026），首次揭曉最新智慧居家地面清潔系列產品。

延續 Saros 系列追求持續進化的精神，本次於 CES 首次亮相的 Saros Rover即展現了關鍵技術突破，為業界首款採用「雙輪足架構（Wheel-Leg Architecture）」的掃地機器人。透過可延展、可抬升高度的輪足設計，模擬人類移動方式，實現小幅跳躍、靈活轉向與即時煞停，進一步提升清掃路徑的精準度與行進穩定性。

即使面對斜坡、門檻或樓梯等複雜地形，Saros Rover 仍能維持機身水平、穩定行進，結合 AI 演算法、動作感測器與 3D 空間規劃技術，可即時掌握環境變化並精準調整輪足動作。針對多樓層住宅場景，甚至能在上樓過程中逐階完成樓梯清掃，突破過往掃地機器人難以應對複雜地形的清潔限制，為掃地機器人清潔力帶來劃世代的躍進！

除前瞻高端款產品 Saros Rover，Roborock 亦同步發表 2026 年上半年掃地機雙旗艦主打機型 Saros 20 與 Saros 20 Sonic，作為旗艦系列的全新進化版本，同步強化「複雜地形通行能力」與「低矮空間深度清潔」，以回應更全面的居家清潔需求。

Saros 20與Saros 20 Sonic掃地旗艦機搭載35,000 Pa HyperForce®強勁吸力與全新RockDock®全能高溫自清潔基座，打造尊榮級清潔體驗。

Saros 20 採用升級版 StarSight® 星陣導航避障系統 2.0，強化 AI 視覺辨識能力，可識別多達 200 種以上物品，並結合升級版 AdaptiLift® 智慧升降底盤 3.0。該系統由主輪、輔助輪與智慧軸動機械足組成，於偵測門檻時可自動抬升機身，順暢跨越最高 4.5＋4 公分的雙層門檻，大幅提升清潔覆蓋範圍與複雜地形通行能力。

同級旗艦機種 Saros 20 Sonic 同樣包含 Saros 20 機種技術，並進一步導入 RetractSense™ 智慧升降 LDS 導航系統實現精準定位，並能以 7.98 公分的超薄機身設計，輕鬆深入沙發、床底等低矮空間。另搭配全新 VibraRise® 5.0 強震強壓拖地系統，以每分鐘高達 4,000 次高頻震動的可伸縮聲波拖布，強化貼地清潔效果，深入清潔居家每一處細節。

在核心清潔效能方面，Saros 20 與 Saros 20 Sonic 搭載 35,000 Pa HyperForce® 強勁吸力，並配備全新 RockDock® 全能高溫自清潔基座，支援高達 100°C 的雙向熱水清洗，從清掃效能到後續維護全面升級。

Roborock石頭科技與世界頂級足球俱樂部皇家馬德里跨界合作，以雙方對創新及卓越表現的共同追求，將於2026年共同締造雙品牌巔峰成就。

