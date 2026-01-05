CES 2026／Vera Rubin規格公開 黃仁勳投資密碼不藏了

財經中心／廖珪如報導

演講核心環繞次世代 Vera Rubin 平台，透過理解物理定律的基礎模型，將 AI 運算從數位領域推向實體世界，包括機器人運用、自駕車的落地使用等。最右邊是灰妲和迪士尼合作開發的機器人，俏皮的陪他開箱。（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

NVIDIA 執行長黃仁勳於美國時間5日、台灣時間今（6）日清晨5點在 CES 2026 特別演講中宣告計算產業正式跨入「物理 AI（Physical AI）」時代。現場台廠供應鏈重要成員包括廣達（2382）副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、台達電(2308)董事長暨執行長鄭平和緯創（3231）總經理林建勳等負責組裝AI伺服器廠商均到場力挺。

此演講環繞AI已經進入實體運用，需要更精密的計算，黃仁勳公開Vera Rubin 平台架構，透過理解物理定律的基礎模型，將 AI 運算從數位領域推向實體世界。黃仁勳於現場展示了專為該架構設計的 Vera CPU，這顆處理器整合了高達 2,270 億個電晶體，搭載 88 個 NVIDIA 自研 Olympus 客製化核心。該 CPU 具備空間多執行緒（Spatial Multi-Threading）技術，可提供 176 個執行緒，並配備 1.5 TB 系統記憶體以及每秒 1.2 TB 的 LPDDR5X 頻寬。透過每秒 1.8 TB 的 NVLink-C2C 技術，Vera CPU 能與 Rubin GPU 實現無縫互連，專門因應兆級參數模型在實體模擬與大規模推理中的效能需求。

演講核心環繞次世代 Vera Rubin 平台，透過理解物理定律的基礎模型，將 AI 運算從數位領域推向實體世界，包括機器人運用、自駕車的落地使用等。黃仁勳跟旁邊的機器人逐一解說，說你們是最可愛的，但是上面那些機器人有不同的功能，可以工作、為你送餐等等。‘（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

軟體大腦：Cosmos 2.5 平台讓機器人迎來「ChatGPT 時刻」

在應用層面，NVIDIA 發表了 Cosmos 2.5 世界基礎模型平台，將其視為實體 AI 的「操作系統」。黃仁勳展示了 Cosmos 如何透過 Predict、Transfer 與 Reason 模型，從單張圖像生成符合重力與運動力學的 3D 模擬環境，解決了機器人與自動化系統訓練中真實數據稀缺的痛點。

黃仁勳也讓去年GTC大會上相當紅、與迪士尼合作如星際大戰中的機器人們（BLUE等），機器人登場時，展現了高度自主的物理感知與互動能力，可愛的機器人在台上陪他演説，像小狗狗一樣陪他開箱多款搭載 Jetson Thor 晶片的機器人。黃仁勳強調，藉由將 Cosmos 物理模型與 Omniverse 數位孿生技術結合，工業界能在虛擬環境中完成複雜的廠房流程優化，相關模型也已在 Hugging Face 平台開放，旨在推動實體 AI 的開發民主化。

輝達執行長黃仁勳2026年第一場keynote在美國拉斯維加斯每年舉行盛事CES演講，經過2025年大型模型的競爭與推理進化，物理AI時代到來，黃仁勳並展示自駕車運用與賓士合作等細節。（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

智慧駕駛突破：Alpamayo 推理模型攜手賓士解決黑盒子難題

針對自動駕駛市場，黃仁勳揭曉了具備「思維鏈（Chain-of-Thought）」推理能力的 Alpamayo 自動駕駛軟體家族。這項技術的核心突破在於其可解釋性，系統在做出駕駛決策時能同步生成推理紀錄，協助工程師追蹤 AI 的思考邏輯，解決了長期困擾產業的黑盒子安全問題。首款全面搭載此技術棧的量產車型確定為 Mercedes-Benz CLA，該車款結合了 Cosmos 合成數據與真實駕駛資料集，旨在達成最高等級的道路安全。除了賓士外，演講中亦點名 Lucid Motors 與 Jaguar Land Rover 等廠商將成為此開放推理架構的早期採用者。



物理模擬即未來：Project DIGITS 讓個人開發者掌握兆級算力

演講最後，黃仁勳確認專為個人開發者設計的超級電腦 Project DIGITS 預計於 2026 年底正式量產出貨。該產品搭載 GB10 Grace Blackwell 晶片，提供 1 Petaflop 的運算效能，讓研究人員能在桌面上運行具備物理感知能力的 AI 模型。黃仁勳總結指出，未來的軟體將不再是人工編寫，而是透過模擬物理世界來「訓練」生成，而支援高效水冷與加密安全技術的 Vera Rubin 平台，將成為支撐這一變革的全球基礎設施。

