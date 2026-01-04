CES AI天王天后齊聚、高通英特爾搶進! 台積電ADR先放煙火、台股衝鋒三萬點

股市配圖。廖瑞祥攝



地表最大消費展CES本周登場，AI天王天后黃仁勳、蘇姿丰專題演講揭開序幕，AI科技巨頭高通、英特爾也將大秀最新產品趨勢。台股2026年首個交易日，開紅盤氣勢如虹，台積電法說前，股價先放煙火，外資機構看好目標價上看2400元，台股元月第二個交易日，指數衝鋒三萬點可期！

安聯投信台股團隊表示，觀察近期盤勢，盤面上以AI供應鏈，包括：晶圓代工、封測、CPO、 PCB/CCL、記憶體等族群表現相對亮眼，傳產股則以金融股、運輸表現較佳。現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規整提升以及股價基期等概念。隨著行情走高伴隨潛在波動可能放大，預期市場資金有望更集中在這些族群。

廣告 廣告

就國際情勢方面，安聯投信台股團隊指出，關稅影響尚屬可控，AI推升需求，美國第三季GDP年化季增率達4.3%，美國聯準會將2026年GDP年增率由去年6月1.6%、9月1.8%，上調至12月2.3%，正向經濟數據營造好的基本面自然有助股市表現；但優於預期的經濟表現、去年12月聯準會預防性降息，聯準會政策行為將更加數據導向，這也是市場保守預估今年降息幅度的原因。

就評價面展望部分，安聯投信台股團隊表示，根據歷史經驗顯示，評價來自於成長預期、資金寬鬆，前者表現正向；在企業獲利預估部分，2026年企業獲利成長超過兩成，有利股市；目前台股本益比約莫20倍，雖明顯高於15倍的均值，但考量成長、資金，評價可維持高位整理。

就關注議題方面，安聯投信台股團隊表示，隨著2026年開年，包括：元月營收即將公布、部分企業將先行公佈自結財報數據，以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，是否與市場原先預期出現落差等，都將可能成為短線上牽動市場氛圍的關鍵因素。另一方面，台美貿易談判尚未公告，不過目前市場偏向正面看待最終結果，稅率下調的可能性高。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，外資在去年12月大幅賣超，可期待本月的回補；電子業年初會有更多產能建置計劃相繼公布，值得關注。至於在投資上，建議以現有主流股為核心布局，搭配產業基期較低的類股，前者為AI相關，後者則傾向選股操作。非電部分，AI電力相關如重電、銅價走勢有利電線電纜與軍工概念、運動休閒受惠世足賽主題、產業低基期如自行車、家飾，以及季節性概念股如汽車零部件、運輸等。

更多太報報導

【火馬台股2-2】2026先狂歡然後呢？ 程正樺：神山展望棒棒、但2027現三大不確定

【火馬台股2-1】2026年開門紅三萬保底上看三萬五! 季節性布局成關鍵

快檢查！前十大高息ETF含息報酬率比一比 三檔全年賺10%