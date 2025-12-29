CES2025｜LG 新 UltraGear evo 電競螢幕出場！5K 330Hz 加 AI 升頻，還有 52 吋曲面「巨獸」
發售資訊有待確認。
就在 CES 2026 開展前夕，LG 搶先公佈了 UltraGear evo 系列的全新電競螢幕。新品主打 5K、330Hz 加 AI 升頻，還有 52 吋的超大型號適合飛行模擬、賽車等沈浸式體驗。
OLED 型號主打 5K、2K 雙模式
首先是 39 吋的 OLED 機型 39GX950B，它具備 5K、2K 雙模式，更新率最高 330Hz 且能利用 AI 升頻提高清晰度。螢幕的反應時間僅 0.03ms，採用 21:9 曲面設計，非常適合追求速度感的玩家。
Mini LED 型號亮度達 1,250 nit 對抗光暈表現更出色
另一款是 27 吋 Mini LED 型號 27GM950B，重點在於「顯著改善光暈問題」。它內建有多達 2,304 個調光分區，能改善暗部與高亮細節的平衡。這款產品同樣支援 AI 升頻，並可在 165Hz（5K）及 330Hz（QHD）間自由切換。其反應速度為 1ms，峰值亮度能達到 1,250 nite。
「巨獸級」52 吋，1000R 曲面環繞視野
最後是「巨獸級」的 52 吋大型電競螢幕 52G930B，它擁有 5K 解析度和 240Hz 更新率達，曲率為 1000R 能提供環繞視野。LG 表示這款顯示器非常適合用於飛行模擬、賽車遊戲等沈浸式體驗，感興趣的玩家可以關注。
目前 LG 尚未透露三款型號的售價和發售日期，不過以規格來推測錢包壓力應該不低啦。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79
一卡通發錢啦！手機「完成２步驟」爽領1500元，8200項生活繳費一次搞定
隨著行動支付普及率不斷攀升，民眾對於便利、安全的支付工具需求持續增長。一卡通公司旗下iPASS MONEY APP在此趨勢下異軍突起，下載數量快速成長，成為台灣數位支付市場的重要參與者。一卡通公司近日食尚玩家 ・ 6 小時前 ・ 2
陳志明醫師是假的！ AI生成衛教影片、衛福部要查｜#鏡新聞
網路上越來越多AI生成的假醫師影片，最近Youtube上一個號稱陳志明醫師的頻道，就用AI生成畫面音訊，散播糖尿病衛教內容，影片流量最高達到15萬人觀看，讓不少長輩輕信受騙轉傳，其中影片更聲稱台大、北榮找到糖尿病致病元兇，遭台大、北榮出面否認闢謠，更表示查無陳志明這位醫生，衛福部也強調頻道明顯觸法，將追查背後製作者身分。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「連衣服都摺不好！」多位新創技術長潑冷水，坦言人形機器人仍是昂貴玩具
儘管馬斯克與黃仁勳高喊「機器人時代降臨」，但在全球人形機器人峰會上，機器人公司的CEO們卻集體潑冷水：從高昂的「安全成本」、技術不成熟、到缺乏訓練數據，業界坦言現在的機器人連摺衣服都還沒學會，更別提真的在工廠或家庭裡派上用場。如果你深信馬斯克說的「2030年遍地都是機器人管家」，來自矽谷第一線的聲音或許會請你先去洗把臉、清醒一下。輝達（Nvidia）創辦人......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 5
iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」
昨天深夜發生的大地震，全台民眾都嚇到不敢睡，尤其北部地區可能是因為距離震央較近，不少人是在「國家級警報」響起前，就已明顯...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 26
台北騎YouBike注意！元旦起投保公共自行車傷害險才能借
台北市去年恢復YouBike前30分鐘免費，使用人次持續攀升，日均超過20萬人次騎乘，交通局說，明年元旦起完成免費公共自行車傷害險投保才能借車，尚未完整者可到YouBike官網或下載官方APP，填寫資料投保。另外，微笑單車預告，明天（28日）凌晨3點到4點，配合中華電信維護更新設備，部分官網和APP自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
AI「真元年」？2025 AI 服務注目玩法用法回顧（Nano Banana、Open AI Sora、Perplexity）
今次同大家回顧一下，2025 年 AI 服務帶來了什麼令我們留意的玩（用）法給大家。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
比國家級警報快 iPhone新功能更快響 3步驟開啟保命模式
台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，有部分iPhone用戶表示，手機更新到iOS 26.2後，竟比國家警報更早收到警示，提醒記得更新，並開啟功能；對此3C專家指出，蘋果在最新iOS 26.2系統更新中，加入了「增強安全提示」功能，用戶將iPhone更新至iOS 26.2後，在「設定」中的「通知」，開啟「增強安全提示」與「地震警示」就能即時收到警報。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
網路流量熱區出爐！AI賦能行動網路 電信三雄部署2026跨年夜
隨著全臺各縣市2026跨年晚會卡司陸續公布，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增已成為可預期的網路挑戰，三大電信都表示，已經做好應對跨年的準備。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
超越想象的輕薄「電量怪獸」，HONOR Power 2 真機及規格流出
文章來源：Qooah.com 榮耀旗下 WIN系列因全系搭載 10000mAh 青海湖電池而受到關注，智能手機電池容量正式進入「萬級」時代。而繼該系列之後，榮耀又有一款大電池新機為 HONOR Power 2。 根據已有消息，HONOR Power 2 將提供黑色、橙色與白色三種配色。其背部採用了橫向大矩陣鏡頭模組，右側配有條形閃光燈，上方印有「Power」標識。橙色版本的視覺效果與 iPhone 17 Pro 的星宇橙頗為相近，具有較高的外觀辨識度。 規格方面，該機搭載 6.79吋 1.5K LTPS 直屏，處理器選用聯發科天璣8500 Elite，前置鏡頭為 1600萬像素，後置則採用 5000萬主鏡加500萬副鏡的組合。其內置了 10800mAh 的超大容量電池，並支援 80W 有線閃充。 與上一代相比，HONOR Power 2 不僅在電池容量上突破 10000mAh，成為目前電池最大的智能手機，同時還升級採用了金屬中框。儘管電池容量大幅提升，其機身厚度仍控制在 7.98mm，重量為 216g，相比 iPhone 17 Pro Max 顯得更為輕薄。 這款新機預計將在明年1月正Qooah ・ 14 小時前 ・ 1
Exynos 5410 5G 基帶發佈，Galaxy S26 系列通訊心臟，衛星通信三劍客
文章來源：Qooah.com Samsung 發佈了新 5G modem(調制解調器)—— Exynos Modem 5410 晶片，該晶片採用 4nm 工藝製程，已經開始進行量產，大概率會在 Galaxy S26 系列手機進行首發。 Exynos 5410 晶片支援 LTE DTC、NB-IoT NTN 以及 NR-NTN 三種衛星網絡技術。 1、NB-IoT NTN技術：可在偏遠地區通過衛星對外共享位置和簡單文本傳輸。 2、LTE DTC：進一步擴展衛星通信能力，可進行語音通話 3、NR-NTN：是一種5G 非地面網絡，可讓普通手機連接衛星。與常規的發短信不同，該技術可以通過衛星進視像通話，傳輸較大的檔案。 傳輸速度方面，Exynos 5410 數據吞吐能力十分驚人，支援 5G NR 雙連接技術，可以同時使用 FR1（Sub-6GHz 頻段）和 FR2（毫米波頻段），從而達到 14.79Gbps 的超快下載速度。 在單獨使用 FR1 頻段時，Exynos 5410 也有著聚合高達 380MHz 的帶寬，擁有最高 11.2Gbps 的數據傳輸速率。 為保證用戶數據安全，ExynosQooah ・ 14 小時前 ・ 發起對話
台灣大趕進度 蔡明忠喊話當AI的主人
電信三雄齊攻AI，繼中華電信、遠傳強勢切入AI發展領域，台灣大哥大決定急起直追，董事長蔡明忠表示，已有近7成同仁在日常工作中導入AI與RPA（機器人流程自動化），顯示組織已具備與AI並肩作戰的成熟度，期許台灣大能在AI浪潮裡，成為AI的主人，而非工具的奴隸，這才是真正的「AI超人力」。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
保單新戰場3／打造健康生態圈 陪伴保戶
當保險不再只是一紙契約，而是走向事前預防、促進保戶健康的夥伴，壽險業正透過建構「健康生態圈」重新定義與保戶的關係。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 61
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 6 小時前 ・ 419
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 48
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前 ・ 17
靠日籍「三本柱」賺爛 美媒點出道奇外野手投資他最虧
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）道奇隊精準投資日籍「三本柱」，不僅帶動戰績成長，也讓球隊營收同步攀升。不過實際上，道奇陣容中仍存在幾筆錯誤投資，包括年薪 1700 萬美元的外野手康佛托（Michael Conforto），以及年薪 1259 萬美元的終結者史考特（Tanner Scott）。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 5