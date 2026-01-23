CES2026》無人機與智慧座艙進入「大腦級」競爭 AI要會飛、會駕駛跟管座艙

不再只是控制介面，智慧座艙正進化為要具備情境理解能力的AI 大腦，串聯居家與移動的無縫體驗。（圖片來源／信傳媒編輯台）

CES 2026 宣告AI 正式走出螢幕。過去大眾追求的是螢幕裡的 AI 助手，但工研院產科國際所觀察，今年展會的核心轉向了「實體 AI（Physical AI）」與具身智慧。這代表 AI真正進入無人機、智慧移動載具等實體裝置，執行真實世界的任務。

工研院機械與系統組長岳俊豪指出，市場競爭已從「單機新品」升級到「系統級解決方案」。未來的觀察重點將分為兩條主線：一是無人機如何透過平台化重塑低空經濟；二是智慧移動如何以「AI 定義車輛」為核心，串聯雲端、邊緣運算與智慧座艙，建構出陸海空立體整合的移動生態系。

廣告 廣告

實體AI服務從「被動聽令」轉向「主動預判」

岳俊豪指出，隨著模型、算力與資料條件逐漸成熟，AI已從研究人員使用的工具，轉變為一般人也能直接受惠的生產力技術，而「實體AI」也正從展示階段走向大規模部署。未來將有大量裝置進行「AI化重建工程」，並進一步催生「AI Factory（AI工廠）」等分工模式，以因應訓練實體AI所需的大量算力、模擬環境與資料流水線。

從展會應用來看，AI的價值呈現出兩個明確方向。第一，是服務模式由「被動回應」轉向「主動提供」，例如家電可依使用者作息自動調整運作，家庭機器人能依環境與語氣主動協助家務，「AI-powered cockpit（AI驅動智慧座艙）」也從單純的控制介面，進一步發展為能理解情境並主動推論的互動平台。

第二，則是從單點智慧走向跨場域的生態系整合，包含製造與物流的全鏈整合平台、家電與行動裝置的系統串接，以及「Home–Mobility（居家與移動整合）」概念，將家用機器人與智慧座艙打通，讓使用者在不同場景間享有更連續、無縫的體驗。

無人機脫離單機性能比拼，轉向「UaaS 服務平台化」

在無人機領域，其商業應用已不再侷限於航拍，而是擴展至測繪、巡檢、運輸與展演等多元場景，並進一步延伸到通訊中繼、農業作業、建築外牆清潔、電塔礙子清洗等更貼近實際產業需求的應用。

這些應用背後的共同特徵，是AI已深度導入任務規劃、影像分析與自主飛行，使無人機不再只是單一硬體載具，而是具備可被調度、可擴張的能力。

值得注意的是，CES 2026所呈現的競爭焦點，已經正從「單機性能」漸轉向「自主化＋平台化」的整體能力。例如，從影像生成3D建模、海洋監控與管理平台、可多機協同運作的農用機隊，到強調實戰整合能力的無人機解決方案。

這都指向一個趨勢：業者透過雲端管理、任務分工與資料平台，提供「UAV as a Service（無人機即服務）」的持續服務模式，讓應用可依需求快速擴大。

同時，岳俊豪也提醒，CES對「自主化」的定義正在改變，不再只強調L4、L5（高度自動化等級），而是更重視是否能長時間穩定運作、是否能在惡劣環境執行任務，以及是否具備主動或與人協作的能力。換言之，Autonomy（自主性）的核心，正從理論上的全自主，轉向能真正落地的解決方案。

智慧移動走向立體整合，開啟「LaaS 勞務服務」新商機

在地面與海上移動領域，則以「Software-Defined Vehicle × AI Everywhere」概括CES 2026的主旋律，強調車輛的核心大腦正逐步交由AI接管，並整合ADAS（Advanced Driver Assistance Systems，先進駕駛輔助系統）與自駕決策、A.A.C.E（AI-driven Application & Car Expansion，以AI驅動的移動載具應用擴散），以及智慧座艙的推論與理解能力，進一步向基礎設施延伸。

從展品案例來說，產業從「單一自駕車」走向「Robotaxi（自駕計程車）平台」的生態合作；也有廠商結合集團特用車優勢，把「電動」與「自駕」導入回收車、吊臂升降作業車、機場救援/消防車等高標準、目標明確且法規相對可控的場域。

整體而言，從CES 2026的趨勢可觀察到，人機、車輛、船舶乃至各類特用載具，正同步走向「AI Everywhere」的系統級整合競爭，移動載具不只比拚硬體規格，更關鍵在於資料、平台，還有長期穩定部署與營運的能力。

最後，從產業布局角度來看，機器人與自動化產業的商業模式也正出現轉變，從單純「賣設備」，逐步走向「替代勞動力」的服務型態，例如Labor-as-a-Service（LaaS，勞務即服務）。

工研院指出，台灣若能結合電控、驅動、感測與邊緣算力優勢，在控制器、致動器、SLAM與ROS生態等關鍵環節形成解決方案，將有機會在實體AI與智慧移動的下一波成長中取得更高附加價值的出口機會。

(原始連結)





更多信傳媒報導

卡尼總理親中 美商務部長直言這將嚴重減弱加拿大與美國談判的地位

民眾黨版軍購特別條例周末敲定 賴清德國情報告換付委？

1/24 好年味市集料理秀 讓年味回到中山街頭

