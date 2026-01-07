【CES2026】華碩推出新世代筆電陣容 效能、設計與使用情境全面升級！

華碩電腦於 2026 CES 正式亮相的最新 PC 產品陣容！此次活動集結 ASUS、ROG 以及商用產品線的多款重點新品，迎接新一代運算需求與市場趨勢。整場看下來，小編最有感的不是單一規格升級，而是華碩很明顯把「不同人怎麼用筆電」這件事想得更細。不管是戶外創作者、多工族、行動商務人，還是只想要一台輕又能撐一整天的日常筆電，幾乎都能找到對應答案！快來看看這次有哪些新品亮點吧

ProArt GoPro Edition

現場第一眼就被吸走目光的，絕對是這台和 GoPro 聯名的 ProArt GoPro Edition。13 吋翻轉機身，機身重量僅 1.39 公斤，奈米黑配色加上超顯眼的 GoPro Blue Logo，整台就是走一個低調但很有態度的路線

不只是外型吸睛，它是真的很懂創作者。Nano Black 抗汙塗層不怕指紋、不怕水漬，對常在戶外跑行程的人來說超實用；效能最高支援 128GB 統一記憶體，剪 8K 或 360 度影片也不用擔心卡頓。還有那顆 F8「GoPro 鍵」，一鍵啟動後製流程，連包裝都能變成相機收納箱，小編只能說細節真的有被照顧到

Zenbook DUO

去年已經很有話題的 Zenbook DUO，今年直接把使用體驗再往上提升。兩塊螢幕中間的縫隙大幅縮小，展開後更像一整片大畫面，用起來真的比較不分心

這代機身換成 Ceraluminum 陶瓷鋁合金，「莫赫灰」實體質感比照片好看很多，摸起來溫潤又不太留指紋。99Wh 大電池加上最新 Intel Core Ultra 處理器，讓雙螢幕不只是視覺亮點，而是真的能撐住長時間多工。小編自己最喜歡的用法，就是上面查資料、下面回訊息，效率直接翻倍

ExpertBook Ultra

如果是常出差、常移動的獺友，ExpertBook Ultra 真的很值得注意。不到 1 公斤的重量、約 1 公分的厚度，現場拿起來的第一個反應就是：也太輕了吧！搭載 14 吋 3K 的 OLED 面板顯示器，以及 30~120 Hz 的可變更新頻率

它不是那種「輕但很脆弱」的類型。通過美軍規測試，表面有陶瓷噴塗防刮，電池容量為 70 Wh，續航力可達 24 小時，再加上 Adaptive Lock 這種離席自動上鎖的設計，對商務族來說真的很實際，內心默默加分的貼心功能

Zenbook A 系列

最後讓小編覺得很多人會買單的，是 Zenbook A14 與 A16 系列。整體設計走自然簡約路線，Ceraluminum 陶瓷鋁合金，A16 重量約 1.2 公斤左右，A14 機型重量則只有約 990 公克，搭配柔和色調，看起來乾乾淨淨，很耐看

Zenbook A14 這次也同步升級到高通最新的 Snapdragon X2 系列，A16 則是搭載 Snapdragon X2 Elite Extreme。值得一提的是，A16 續航力最長超過 21 小時！實際上就是那種「早上出門、晚上回家還有電」的安心感。對學生族、小資族或日常行動工作者來說，這系列真的算是很剛好的選擇。A16 搭載 16 吋 3K 120Hz Lumina OLED 螢幕

小結

整場 CES 看下來，小編最大的感想是華碩這次不只是堆規格，而是真的從使用情境出發在做產品。每一條產品線都有明確定位，也更有記憶點，成功把大家的期待值拉起來了！獺友們對這次的哪項產品最有印象呢？

