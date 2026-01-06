ROG 於 CES 2026 公開發表了與知名遊戲製作人小島秀夫的 Kojima Productions 工作室聯手打造的 ROG Flow Z13-KJP 聯名款，當實體機出現在眼前時，小編內心真的有一種走進「小島秀夫世界觀科技」的感覺！整體設計細節完整呼應 Kojima Productions 的風格，從外型線條到材質選用，每個角度都像在說故事，充滿小島式敘事的氛圍

【CES2026】ROG × 小島工作室聯名！ROG Flow Z13-KJP 電競筆電 夢幻周邊一次擁有

身為玩家，小編最期待的其實是它能不能同時滿足沉浸式敘事體驗與流暢的遊戲效能。不論是《死亡擱淺 2：冥灘之上》，或其他大型遊戲，都希望能完整投入不被效能打斷

壓軸登場的聯名之作

這款聯名機在細節上的確下足功夫，外殼結合黑色碳纖維與金屬元素，並以小島工作室 Ludens 的盔甲為靈感，搭配多邊形壓紋與雷射雕刻的散熱開孔設計，再加上專屬聯名字樣鍵帽，讓整台機器不只是電競設備，更像是一件具有收藏價值的作品

效能不妥協的輕薄機身

效能表現方面，Flow Z13-KJP 搭載 AMD Ryzen™ AI Max+ 395 處理器，內建 Radeon™ 8060S 顯示核心，並具備最高 50 TOPS 的 NPU AI 運算能力。所以不論是高效能遊戲、AI 應用，甚至是創作軟體運行，都能保持順暢表現，不會因為機身輕薄而感到力不從心。搭配智慧散熱系統，即使長時間使用也能有效控制溫度

【CES2026】ROG × 小島工作室聯名！ROG Flow Z13-KJP 電競筆電 夢幻周邊一次擁有

▲ 外觀以小島工作室「Ludens」 盔甲為主視覺呈現

【CES2026】ROG × 小島工作室聯名！ROG Flow Z13-KJP 電競筆電 夢幻周邊一次擁有

螢幕與多媒體

螢幕與多媒體體驗同樣是加分項目。16:10 比例的 QHD 觸控螢幕搭配 180Hz 更新率，亮度與色彩表現都相當出色，並支援 Dolby Vision HDR；音效部分則有 Dolby Atmos 加持，無論遊戲或影音內容都更具臨場感

【CES2026】ROG × 小島工作室聯名！ROG Flow Z13-KJP 電競筆電 夢幻周邊一次擁有

除了 ROG Flow Z13-KJP 電競平板本體，華碩也同步推出一系列 ROG × Kojima Productions 聯名周邊，包括 ROG Delta II 電競耳機、ROG Keris II Origin-KJP 電競滑鼠，以及 ROG Scabbard II XXL-KJP 電競滑鼠墊。整體設計延續黑、白、金三色的聯名主視覺，線條與細節同樣充滿科幻感，擺在桌面上時會有一種「整組裝備來自同一個世界觀」的感覺

【CES2026】ROG × 小島工作室聯名！ROG Flow Z13-KJP 電競筆電 夢幻周邊一次擁有

【CES2026】ROG × 小島工作室聯名！ROG Flow Z13-KJP 電競筆電 夢幻周邊一次擁有

Flow Z13-KJP 聯名包裝同樣以 Ludens 世界觀為靈感，白色手提箱印上「EXTRA-VEHICULAR CREATIVE. ACTIVITY device」字樣，內含聯名圖案變壓器、貼紙和小卡、Flight tag 行李掛帶，以及《死亡擱淺 2》遊戲兌換碼，收藏感滿滿

【CES2026】ROG × 小島工作室聯名！ROG Flow Z13-KJP 電競筆電 夢幻周邊一次擁有

【CES2026】ROG × 小島工作室聯名！ROG Flow Z13-KJP 電競筆電 夢幻周邊一次擁有

▲ Flow Z13-KJP 聯名包裝藏有 Ludens 彩蛋，附聯名變壓器、周邊配件與《死亡擱淺 2》兌換碼

總結來說，ROG Flow Z13-KJP 帶來的不只是硬體性能的滿足，而是一種結合敘事、設計與科技的遊戲體驗，真的會有「這是小島世界一部分」的感覺，同時又能兼顧高效能需求。對小編這種喜歡沉浸式體驗並且常跑高負載遊戲的玩家來說，確實相當有吸引力啊！

