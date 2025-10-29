CFO惜敗KT 止步lol世界賽8強

CFO止步lol世界賽8強。（CFO提供）

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）今（29日）在2025英雄聯盟世界大賽8強賽，未能突破韓國隊伍KT（KT Rolster）銅牆鐵壁，止步8強；選手坦言，世界賽強度讓他們感受到壓力，雖然無緣再往前一步，但每一場賽事帶來的經驗只會幫助隊伍成長，未來仍有機會「殼以」繼續挑戰世界舞臺。

CFO在8強戰遭對手戰術針對，每把都打得相對痛苦，第一把在瑞士輪表現強勢的射手Doggo（邱梓銓）被嚴重限制，讓他沒辦法在團戰中發揮火力，第二把KT改抓中路HongQ（蔡明宏），即使HongQ拿到擅長角色依舊無法取得優勢，前兩把結束KT取得2:0領先、率先聽牌。

面對無路可退的第三把，CFO展現出強大團隊韌性，上路選手Rest（徐士傑）憑藉幾波關鍵操作，成功帶領團隊突圍，一度點燃反攻希望，但經驗豐富的KT毫不鬆懈，持續透過精準抓人壓制CFO，最終以3:0鎖定勝局，結束了CFO今年的世界賽之旅。

CFO主教練Chawy賽後總結時指出，CFO雖然是一支「很會抓機會的隊伍」，但在對陣經驗老道的隊伍時仍面臨挑戰，尤其KT中野選手完全封鎖住CFO在邊線發揮的機會，導致CFO戰術無法有效展開而遺憾落敗。

儘管如此，Chawy對於CFO本賽季整體表現給予高度肯定，他強調，「今年已經達成團隊設定的目標。」選手表現已經非常出色，希望粉絲們給予更多鼓勵與支持，展現教練對選手的信任和保護。

打野JunJia指出，從瑞士輪2勝開局到連吞2敗，再到絕境突圍闖進8強，壓力真的不小，但也相信這些壓力會轉化成前進的動力。首次參加世界賽的上路Driver則坦言：「世界真的很大。」從強隊身上意識到自己不足的地方，未來會好好加強改進，並謝謝隊友和教練、後勤們，創造一整年美好的回憶。教練Wulala也感性地感謝選手們的努力與付出，以及粉絲們一路相挺。

在隊伍落敗的那一刻，不少在台北LCP Arena觀戰的支持者難過落淚，不過仍肯定CFO表現，有粉絲哽咽地說：「六位選手辛苦了，明年想看到你們以更強的姿態討回來。」

中信飛牡蠣隊名來自中國信託品牌精神We Are Family中的Family諧音，自2022年成軍以來便展現驚人潛力，不僅在首年即贏下PCS夏季賽冠軍、取得世界大賽門票，更在成軍4年內達成三度踏上世界大賽舞臺，今年的世界大賽中，CFO 刷新隊史紀錄，成功躋身世界8強。這項成就意義重大，標誌著臺灣隊伍睽違10年再次進入世界頂級8強行列，讓這支來自台灣的「會飛的牡蠣」躍上全球電競粉絲的視野。

CFO在今年的英雄聯盟太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific, LCP）中取得完美勝利，並達成年度三大國際賽事全勤的表現。國際排名方面，CFO呈現穩定且大幅的攀升，由2024年的第46名持續上升，最高一度站上全球第5名。在結束一年的征戰後，CFO將積極消化賽事經驗、持續精進戰術與團隊配合，未來將以更強大的實力，回應支持者，戰隊也同時預告將於11月中旬舉辦見面會，期待能與所有粉絲近距離互動，感謝大家一整年的熱情應援與支持。

