CFO惜敗KT 英雄聯盟世界大賽止步8強

中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）在2025英雄聯盟世界大賽不敵韓國隊伍KT（KT Rolster），止步8強。（圖／中信育樂提供）

中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）今在2025英雄聯盟世界大賽8強賽中，未能突破韓國隊伍KT（KT Rolster）的銅牆鐵壁，無緣4強。選手坦言，世界賽的強度讓他們感受到壓力，雖然無緣再往前一步，但每一場賽事帶來的經驗只會幫助隊伍成長，未來仍有機會「殼以」繼續挑戰世界舞台。

CFO在這場比賽遭到對手的戰術針對，每一把都打得相對痛苦，第一把在瑞士輪表現強勢的射手Doggo（邱梓銓）被大大限制，讓他沒有辦法在團戰中發揮火力，第二把KT改抓中路HongQ（蔡明宏），即使HongQ拿到擅長的角色依舊無法取得優勢，前兩把結束KT取得2:0領先、率先聽牌。

面對無路可退的第三把，CFO展現了強大的團隊韌性，上路選手Rest（徐士傑）憑藉幾波關鍵操作，成功帶領團隊突圍，一度點燃反攻希望，然而，經驗豐富的KT毫不鬆懈，持續透過精準的抓人壓制CFO，最終以3比0鎖定勝局，結束了中信飛牡蠣今年的世界賽之旅。

CFO總教練Chawy在賽後總結時指出，CFO雖然是一支「很會抓機會的隊伍」，但在對陣經驗老道的隊伍時仍面臨挑戰。他特別提到KT的中野選手經驗豐富，完全封鎖了CFO在邊線發揮的機會，導致CFO戰術無法有效展開而遺憾落敗。

儘管如此，Chawy對於本賽季的整體表現給予高度肯定，他強調：「今年已經達成團隊設定的目標。」同時呼籲：「選手表現已經非常出色，請粉絲們給予更多的鼓勵與支持。」

打野JunJia說，從瑞士輪的2勝開局到連吞2敗，再到絕境突圍闖進八強，壓力真的不小，但也相信這些壓力會轉化成前進的動力。第一次參加世界賽的上路Driver則說「世界真的很大」，從強隊身上意識到自己不足的地方，未來要好好加強改進，另外也謝謝隊友和教練、後勤們，創造一整年美好的回憶。教練Wulala也感性的謝謝選手們的努力與付出，更感謝粉絲們一路相挺。

在隊伍落敗的那一刻，不少在台北LCP Arena觀戰的支持者難過落淚，不過仍然肯定CFO的表現，有粉絲哽咽的說：「6位選手辛苦了，明年想看到你們以更強的姿態討回來。」

