〈Cha Cha Cha〉創1.9億播放次數！芬蘭歌手參戰大港

芬蘭歌手咖力亞 (Käärijä)。（圖／出日音樂提供）





2026大港開唱陣容公布一波比一波精彩，最新釋出一位國際貴客，來自芬蘭曾勇奪歐洲歌唱大賽亞軍的咖力亞 (Käärijä)，將以最洗腦與動感的音樂旋律，為本屆大港開唱注入最不同面貌的「人生滋味」。

擁有強大舞台魅力與迷人嗓音的芬蘭歌手咖力亞 (Käärijä)，曾在2023年參加頗具盛名的歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)，當時他以一首極富節奏感和能量的歌曲〈Cha Cha Cha〉，成功征服現場數萬樂迷與評審雙耳，加上視覺效果極佳的舞台動感演出，搭配不斷來回重複洗腦的歌詞，瞬間所有人都能跟著咖力亞(Käärijä)同步哼唱，他的超凡魅力不僅感染現場每一位觀眾，更成為當晚最受矚目的表演者之一，最終咖力亞 (Käärijä)以強勁演出實力，成功拿下該屆歐洲歌唱大賽亞軍，贏得台下滿滿歡呼聲，更為芬蘭在比賽爭得最佳榮譽。

廣告 廣告

芬蘭歌手咖力亞 (Käärijä)確定參加2026大港。（圖／出日音樂提供）

芬蘭歌手咖力亞 (Käärijä)確定參加2026大港。（圖／出日音樂提供）

咖力亞 (Käärijä)的來訪不僅讓台灣音樂祭難得有來自北歐的嬌客，連他本人都驚喜吶喊：「沒想到有這麼遠的亞洲島嶼國家知道我的音樂，還願意邀請我來演出，我不僅非常期待，還很想趕快感受到現場的熱情！」大港開唱官方則表示：「邁入20周年的大港開唱，也不斷朝向國際化陣容前進，今年我們向歐洲許多國家招手，這也是首次我們能跟北歐芬蘭搭起友誼橋梁，希望台灣樂迷拿出最大的熱情，跟這位遠赴8000公里造訪的咖力亞大聲說出『Kiitos(芬蘭語謝謝)』！」

咖力亞(Käärijä)的比賽得獎作品〈Cha Cha Cha〉，目前在數位串流平台已經累積超過1.9億播放次數，台灣唱片公司更特別把咖力亞(Käärijä)在歐洲歌唱大賽演出的片段放上中文字幕，深受不少樂迷喜愛，許多聽眾直呼：「這首歌的洗腦程度簡直是芬蘭版的〈江南Style〉」、「根本跟大麻一樣，聽了就上癮還會很開心。」如此之受歡迎也讓人非常期待咖力亞(Käärijä)降臨高雄港都，究竟會掀起什麼樣的狂潮？

至於大港開唱是如何跟咖力亞(Käärijä)搭上線？也是因為某次欣賞到他在歐洲歌唱大賽的魔性演出，團隊被他飽滿演出能量深受感動，在歷經討論多次後，決定跨海提出邀請，歷經來回溝通，終於確定能把這位來自北歐的貴客，從寒冷的國家邀請到熱帶島國演唱，大家也都非常好奇首度征戰台灣的咖力亞(Käärijä)，會端出什麼樣的「菜色」來征服台灣樂迷，絕對是今年大港開唱不容錯過的一檔演出。

2026大港周邊商品全面正式啟動預購。（圖／出日音樂提供）

2026大港周邊商品全面正式啟動預購。（圖／出日音樂提供）

2026大港周邊商品全面正式啟動預購。（圖／出日音樂提供）

隨著最新一波演出陣容公布，2026大港開唱周邊商品也全面正式啟動預購，除了招牌「海湧26毛巾」是所有大港男女必備音樂祭單品外，今年還有多款搶眼「大港限定T-shirt」，各種款式都能迅速融入現場氛圍。另外還特別準備印上人生字樣的「吉利卡襪」、裝好裝滿隨身就能帶著走的「人生布粗包」、以及能夠遮風擋煞的「人生苦短簾」等，都是今年熱門周邊商品。目前大港開唱周邊商品即日起到2026/02/09（一）12:00 止進行線上預購，相關資訊請洽大港開唱官方社群查詢。

【更多東森娛樂報導】

演唱會點歌始祖是他！趙傳宣布喜訊：喊得出來我就敢唱

帕拉斯男女通吃！花美男團員「被塞千元鈔」拉下台陪酒

曾遭追上億稅務 金泰希千萬豪宅遭查封...公司發聲了