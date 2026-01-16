在生成式AI大戰中，OpenAI再度出招，這次瞄準的是大家最常用的「翻譯」工具。OpenAI悄悄在網頁版推出全新「ChatGPT Translate」功能，正式進軍線上翻譯市場。

挑戰Google翻譯地位！OpenAI的「ChatGPT Translate」還能幫你潤飾語氣、切換商務模式

雖然介面乍看之下與Google翻譯十分相似，同樣採用左邊輸入、右邊輸出的雙欄設計，但其核心邏輯卻大不相同：它不只幫你翻譯，還能當你的修辭顧問，幫你把譯文改成「商務風」，或是輸出成「給小朋友看」的版本。

介面致敬Google，但在「語境」上彎道超車

目前ChatGPT Translate僅提供桌面版服務，支援自動語言識別及超過50種語言互譯。雖然介面設計讓使用者能無痛轉移，但OpenAI的野心顯然不止於此。

這款工具最大的殺手鐧，在於翻譯完成後的「後製能力」。

在介面底部，使用者可以看見多個一鍵調整選項，例如「更流暢」、「商務正式」、「簡化給小朋友聽」，或是「學術語氣」。一旦點選這些選項，系統會自動跳轉回主要的ChatGPT對話介面，利用生成式AI的強項，針對譯文的語氣與風格進行深度潤飾。

從「逐字轉換」進化到「互動溝通」

與傳統翻譯工具僅將文字進行語言轉換不同，ChatGPT Translate強調是理解語句背後的「語境」與「目的」。這意味著同一個句子，AI可以根據你的使用情境 (是要寫信給老闆，還是解釋給小孩聽)來調整用詞與語調。

此外，OpenAI也強調「繼續對話」的功能。在獲得初步翻譯後，使用者可以像在跟真人討論一樣，即時要求AI修改某個詞彙或調整整段話的氛圍，這種互動式的翻譯體驗，是過去Google翻譯較難以實現。

Google仍握有功能廣度優勢

雖然ChatGPT Translate來勢洶洶，但Google也不是省油的燈。目前Google翻譯在功能廣度上仍暫居領先，不僅支援的語言數量更多，還擁有手寫輸入、網頁整頁翻譯，以及強大的即時語音翻譯功能。反觀ChatGPT Translate，目前僅開放文字輸入，圖片上傳與語音輸入等功能雖然在計畫中，但尚未提供。

此外，Google去年底也宣佈將Gemini AI模型整合進翻譯服務中，強化對成語、俚語及道地表達的處理能力，藉此讓翻譯效果進一步提升。

