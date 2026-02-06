相關消息指稱，Meta正在開發一款名為「Vibes」的獨立應用程式，其核心功能源自於去年9月在Meta AI中推出的同名功能，允許使用者透過文字提示 (Prompt) 生成類似TikTok風格的垂直短影片內容。而從目前作法看來，Meta打算將其拆分獨立，打造一個專屬AI影片的創作與分享平台。

挑戰OpenAI Sora！Meta證實將推出獨立App「Vibes」，專攻AI生成短影音社群

官方證實：Vibes反應熱烈，將測試獨立App

Meta在聲明中證實這項計畫：「隨著Vibes在Meta AI內獲得顯著的早期迴響，我們正在測試一款獨立的App來延續這股動能」。

Meta表示，觀察到使用者越來越傾向使用這種格式來創作、探索，並且與朋友分享AI生成影片。獨立App將提供一個更專注、更沉浸的環境，讓使用者能盡情體驗AI影音創作。

劍指OpenAI Sora，爭奪「AI社群」主導權

此舉被視為Meta對抗OpenAI Sora的最新一步。OpenAI的Sora App近期動作頻頻，不僅加入了讓寵物或角色「客串」 (Cameo)的功能，甚至與迪士尼 (Disney)簽署協議，讓使用者能合法生成包含迪士尼角色的內容。

相較之下，Meta雖然尚未公布Vibes具體使用數據，但在2025年10月的財報會議中曾明確表示，計畫將更多AI生成的圖像與影片推送到其推薦演算法中。將Vibes獨立出來，不僅能避免Meta AI主程式變得過於擁擠，也能成為源源不絕的AI內容產地，用來餵養Facebook與Instagram的演算法。

分析觀點

Meta此作法，其實反映當前兩個重要的趨勢。

第一，AI工具的「社群化」。過去我們用Midjourney或Sora主要是為了「生產素材」，但現在科技巨頭希望將「生成過程」本身變成一種娛樂。Vibes的獨立，意味著 Meta想打造一個「全AI化的TikTok」，不需要會跳舞、也不用出門拍片，只要會寫Prompt就能當網紅。

第二，「AI生成內容」 (AI Slop)將無所不在。外媒目前用「Slop」 (意指劣質或大量製造的AI內容)來形容此類AI內容，暗諷其可能缺乏靈魂，但對平台方來說，這些內容生成成本極低且互動率高，是填補使用者破碎時間的完美填充物。

隨著OpenAI找來迪士尼助陣，Meta未來極有可能也會利用其雄厚的財力，簽下名人肖像授權，讓你在Vibes裡能隨意生成名人的虛擬分身影片。而無論使用者喜不喜歡，未來的社群動態牆上，真人拍攝的比例恐怕會越來越低。

