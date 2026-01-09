挑戰現實版賈維斯？新創Pickle發表「Pickle 1」AI AR眼鏡，號稱能預判使用者需求

在CES 2026開展前，一家名不見經傳的新創公司Pickle突然在網路上引爆話題。該公司稍早公開旗下的首款AI AR眼鏡——Pickle 1。

這款眼鏡不只賣硬體，更賣願景。官方將其形容為日常生活中的「賈維斯」 (Jarvis)，宣稱它具備觀察、記憶甚至「預判」 (Anticipate)使用者需求的能力。

不過，由於其宣傳影片中展示的AR效果過於驚人，遠超出目前Meta或Xreal等業者的技術水準，因此也引發了科技圈與網友的高度懷疑：這究竟是黑科技，還是一場精美的行銷騙局？

標榜「擁有靈魂」的穿戴裝置

根據Pickle官網描述，Pickle 1搭載相機、麥克風與多種感測元件，並且結合先進的人工智慧技術。不同於一般智慧眼鏡只是被動接收指令 (如拍照或播音樂)，Pickle 1號稱能主動學習使用者的生活習慣。

官方給出的宣傳說詞相當玄幻：「為了讓生活在各個維度都更美好，我們需要一個能與你一起觀看、記憶你生活，並且學會理解你的智慧。一個新的靈魂 (A new soul)」。

簡單來說，Pickle 1試圖整合Humane AI Pin的助理功能與Meta Orion的顯示技術，成為一個能即時提供資訊、提醒與建議的主動式AI伴侶。

效果太強？網友：好到令人難以置信

讓Pickle 1一夕爆紅的原因，在於其釋出的宣傳影片。影片中，使用者透過眼鏡看到的擴增實境 (AR) 介面，不僅視角 (FOV) 極廣，虛擬物件與現實場景的融合度更是高得嚇人，幾乎沒有延遲或抖動。

而這正是爭議所在。目前市面上的產品如Meta (Ray-Ban Meta或Orion原型機)，以及Xreal等，在AR內容顯示亮度、視角與電池續航力上都還是面臨不少物理限制。Pickle 1作為一家新創公司的初款產品，竟然能展現出領先市場業者數年發展技術，讓不少外媒與網友抱持保留態度，質疑影片可能經過後製特效處理 (Pre-rendered)，而非實機畫面。

分析觀點：是革命，還是「Vaporware」？

從技術角度來看，要將高性能的運算 (為了跑AI與AR渲染)、高亮度的顯示光機，以及足夠撐一天的電池，全部塞進一副看起來不像潛水鏡、體型偏小的眼鏡裡，在2026年依然是極具挑戰的工程難題。如果不依賴外接運算單元 (如手機或運算盒)，Pickle 1宣稱的效果在現有電池技術下幾乎是不可能的任務。

這讓人想起了當年的Magic Leap，或是近期的Humane，都是以極具未來感的概念影片募資，但最終產品卻與承諾有巨大落差，因此讓Pickle 1被人質疑是否又是一款「Vaporware」 (幻影產品)。

Pickle 1是否能真的拿出實機在下週的CES 2026期間讓參觀者實際體驗，將是檢驗它是否具備「新靈魂」的唯一標準。

