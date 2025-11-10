Chanel Première Galon 以編織之名重寫時間的時髦與優雅
巴黎的初秋微風輕拂過芳登廣場的八角石面，時間彷彿在光影的流轉間暫停。這座見證無數風格誕生的廣場，此刻瀰漫著金色的優雅微光。珠寶與腕錶櫥窗中的光線緩緩變化，映照出歲月的溫度與手工的光澤。就在這樣的氛圍中，Chanel 於芳登廣場珠寶暨腕錶旗艦店揭開一場私密而莊重的發表——Première Galon，一款以「編織」之名重新書寫時間語言的新作。
一環黃金，一抹黑漆，一瞬永恆。腕間是時間的軌跡，更是香奈兒書寫女性氣質的新篇章。
Chanel Première Galon
那是 2026 春夏時裝週的一日，午後陽光穿過玻璃櫥窗，在金屬與漆面交界處折射出柔和光暈，一場新的篇章於此靜靜展開。Chanel Première 的經典輪廓在此刻以 Galon 之姿回歸，不僅喚起人們對香奈兒腕錶傳奇的記憶，更讓時間與風格再度相互編織，延續那條永不止息的優雅之線。
在香奈兒的時間長河中，「Première」這個名字早已超越腕錶的範疇。它象徵的不僅是一件工藝品，而是一段關於風格與女性意識的宣言。當品牌於 1987 年推出首款腕錶 Première 時，Chanel 實際上開啟了對「時間」的重新定義，並以女性的視角書寫製錶史，讓高級訂製的精神在分秒之間流動。
一場關於「第一」的革命
1987 年，Chanel 推出品牌史上第一枚腕錶 Première，這不僅是製錶史重要的時刻，更是一場以女性為中心的風格革命。那是個男性視角主導的年代，女錶多為男錶的縮影，而時任鐘錶藝術總監 Jacques Helleu 卻選擇以「美學」而非「機能」為核心。他說：「我想創造一個能被記住的符號。」
於是，Première 誕生了，八角形錶殼取形自芳登廣場，也呼應 N°5 香水瓶蓋的經典輪廓；深邃黑漆錶盤讓人想起香奈兒女士寓所中的東方漆屏，而皮穿鍊錶帶則延續經典菱格包肩鍊的線條語彙。這枚錶，不只是時間的載體，更是 Chanel 風格的縮影。
Coco Chanel 晚年長居於麗池酒店三樓套房，他推窗俯瞰芳登廣場的八角幾何，城市的節奏在那一刻凝結為永恆之形。自麗池至康朋街，靈感流轉於他的生活之間，最終化為腕上的符號，象徵著 Chanel 宇宙中那份純粹、自由與優雅的精神。
將高級訂製「編織」進時間
2025年，全新登場的 Première Galon 腕錶，將香奈兒女士的高級訂製語彙轉化為腕間藝術。「Galon」一詞源自香奈兒套裝外套上的編織緄邊，那條象徵精緻與力量的線。腕錶創意總監 Arnaud Chastaingt 以此為靈感，將針織與纏繞的紋理轉化為18K黃金手鐲，將高級訂製的觸感帶入製錶工藝。
手鐲以「鑄造」方式製作，經蠟模成形、注金、拋光與修飾而成，展現流暢而立體的曲線。為確保每一只在不同尺寸間仍維持完美比例與鑽石排列，Chanel 製錶師需耗時近百小時逐顆鑲嵌。鑲嵌過程中最大的挑戰，在於讓鑽石順著纏繞的金屬紋理延展，柔軟與光輝並存。黑色漆面錶盤以極簡的「留白」烘托金光與鑽芒，成就可佩戴的建築之詩。
Première 之間的優雅重奏
今年，同步亮相的還有全新 Première Iconic Chain Double Row 腕錶，以更具玩味的設計探索女性風格的無限可能。新作分為兩款：一款可讓錶鍊於腕間環繞兩圈，展現宛如珠寶手環的優雅；另一款則化身為可佩戴於頸間的雙圈項鍊錶，讓時間化為飾品的一部分。此系列也正如香奈兒女士曾說過：「配飾不是附屬，而是風格的宣言。」Première Iconic Chain Double Row 正是在腕間或頸間，以柔軟線條與幾何結構交織出女性的自由節奏的體現。
Chanel 的時間，是風格的延續
Première 系列誕生至今已近四十年，它不斷被重新詮釋，卻始終圍繞著同一個核心，以女性為中心的創意自由。如今，Première Galon 再次回應香奈兒女士的經典語言，將高級訂製的精緻轉化為腕間的力量，讓時間成為一場被編織的風格故事。
Chanel Première 全新系列介紹：
Chanel Premiere Galon 鑲鑽腕錶
18K黃金錶殼／18K黃金錶盤，鑲嵌108顆總重約0.49克拉明亮式切割鑽石／18K黃金指針／18K黃金非旋入式錶冠，鑲嵌1顆重約0.04克拉明亮式切割鑽石／18K黃金手環及搭扣，鑲嵌573顆總重約4.90克拉明亮式切割鑽石／高精準石英機芯，功能：時、分顯示／防水深度：30米／錶環尺寸： XS •S•M•L／錶殼尺寸：19.7x 15.2 × 7.5毫米／鑽石：682顆總重約5.43克拉明亮式切割鑽石
建議售價NTD 1,871,000元
直達官網
Chanel Premiere Galon腕錶
18K黃金錶殼，鑲嵌52顆總重約0.24克拉明亮式切割鑽石／黑色漆面錶盤／18K黃金錶冠，鑲嵌1顆明亮式切割鑽石／18K黃金編織圖騰手環，鑲嵌80顆總重約0.76克拉明亮式切割鑽石／高精準石英機芯，功能：時、分顯示／防水深度：30米／錶環：XS•S•M•L／錶殼尺寸：19.7× 15.2 ×7.5毫米
建議售價NTD 970,000元
直達官網
Chanel Première Galon腕錶
18K黃金錶殼／黑色漆面錶盤／18K黃金錶冠，鑲嵌凸圓形切割縞瑪瑙／18K黃金編織圖騰手環／高精準石英機芯，功能：時、分顯示／防水深度：30米／錶環尺寸：XS-S•M•L／錶殼尺寸：19.7× 15.2× 7.5毫米
建議售價NTD 531,000元
直達官網
Chanel Première項鍊錶
Première項鍊錶／限量發行 ／精鋼錶殼，飾以0.1微米18K黃金塗層。黑色刻面藍寶石水晶玻璃底蓋 ／黑色漆面錶盤 ／精鋼錶冠，飾以0.1微米18K黃金塗層，鑲嵌凸圓形切割縞瑪瑙／精鋼錶鍊，飾以0.1微米18K黃金塗層，與黑色皮革交織／精鋼環圈飾以0.1微米18K黃金塗層，中央部件經黑色處理。高精準石英機芯。功能：時、分顯示 ／ 防水深度：30米。 ／錶殼尺寸：26.1 x 20 x 7.6毫米。
建議售價NTD 377,000元
直達官網
Chanel Première Iconic Chain
Double Row腕錶
精鋼錶殼／黑色漆面錶盤／精鋼錶冠，鑲嵌凸圓形切割縞瑪瑙／雙圈精鋼錶鍊，與黑色皮革交織／高精準石英機芯／功能：時、分顯示／防水深度：30米／尺寸：S、M、L、XL。／錶殼尺寸：19.7 x 15.2 x 7.5毫米。
建議售價NTD 223,000元
直達官網
Chanel Première
Iconic Chain Double Row腕錶
精鋼錶殼，飾以0.1微米18K黃金塗／黑色漆面錶盤／精鋼錶冠，飾以0.1微米18K黃金塗層，鑲嵌凸圓形切割縞瑪瑙。雙圈精鋼錶鍊，飾以0.1微米18K黃金塗層，與黑色皮革交織。高精準石英機芯。功能：時、分顯示。防水深度：30米。尺寸：S、M、L、XL。／錶殼尺寸：19.7 x 15.2 x 7.5毫米。
建議售價NTD 252,000元
直達官網
Chanel大使桂綸鎂、Marion Cotillard搶先示範
