Chanel2025/26 Cruise度假系列打造電影式假期，Mario Sorrenti執掌廣告、香奈兒最新包款、配件一次看

在義大利科莫湖畔，水面與光線之間，Chanel為2025/26 Cruise度假系列揭開了又一場夢幻篇章。Mario Sorrenti的鏡頭捕捉湖光的柔軟、空氣的溫度與女性的優雅姿態，讓時裝化作一場關於「假期」與「自由」的敘事電影。

這一次，故事發生在一處充滿文藝復興的義大利建築瑰寶，Villa d’Este，一座坐落於湖畔、流傳著好萊塢傳奇的宮殿飯店。這裡的白牆、拱門與湖畔日光成為本次系列的精神畫布；Mario Sorrenti以極具詩意的構圖，將Chanel經典的條紋、軟呢與山茶花符碼轉化為生活片刻，並讓時髦的身影於陽光與陰影之間切換，引人入勝。

從白晝玩到夜晚的旅程

Mario Sorrenti的敘事有著時間的脈動。白晝的畫面裡，水手領軟呢外套繫於泳裝之上，條紋在陽光下搖曳，彷彿香奈兒女士在海濱飯店寫下的速寫筆觸。那是屬於自由女性的日常儀式，隨性卻自持、放鬆而不放縱。

條紋的主題在本季也被多次展現，從經典的海軍藍與白，到溫潤的赭紅與陶土色，不僅延續了Chanel一貫的航海意象，也映照出義式假期的輕快節奏與明亮心境。午後的畫面像是為夏日寫下的註解：慵懶、含蓄，光線柔軟得幾乎可以聞到空氣裡的閒適。而當夕陽漸沉，光影轉為劇場，黑白蕾絲的精緻、露背皮革長裙的銳利線條、以及金銀絲套裝的微光流轉，共同編織出一場如夢似幻的場景，讓人彷彿置身於一場無盡的度假樂章之中，美妙極了。

以光為筆的詩人Mario Sorrenti

Mario Sorrenti的加入，讓本季最新廣告好似一場感官敘事。出生於那不勒斯、成長於紐約的他，以 Calvin Klein《Obsession》廣告與 Kate Moss 合作成名，擅長捕捉人與環境之間微妙的情感張力。他的作品總介於「真實」與「夢境」之間，既寫實又詩意。

此次為 Chanel 掌鏡，他以一種幾近電影的視覺語言，讓服裝與空氣對話。柔霧的陽光滲入軟呢的紋理，湖面的反光映照著模特臉龐的細微神情，畫面幾乎就像是能聞到水氣與花香。這種細膩的情緒捕捉，讓 Chanel 的度假系列更有心境上的自由氛圍。

大秀延伸的度假時光回聲

回望今年五月的Cruise 2025/26 大秀，場景同樣選在 Villa d’Este。這場大秀由Sofia Coppola執導前導影片，營造出如夢似幻的電影感，向義大利電影大師致敬。設計上，系列延續了「義大利生活」的靈感，將塔夫綢短洋裝、粉彩荷葉邊、金屬絲錦緞與輕盈軟呢，構成整個系列的主旋律。Chanel與義大利電影的連結再次被一一喚醒，那些曾與藝術家、導演為友，對美的追求的浪漫想像。這是一場將「工藝」與「假期夢境」並置的演出，也是一個在時光中游移的Chanel故事。

Chanel2025/26Cruise度假系列推薦包款

在如今時尚屋爭相重塑度假系列的時代，Chanel選擇以「生活的從容」回應潮流。從柔軟材質到配件選擇，編織草包、珍珠串飾、漆皮穆勒鞋、絲質方巾、迷你 Chanel 25 包款，每一項都延伸出一種輕盈的奢華態度。這種「可穿、可旅」的時裝哲學，正是Chanel在現代奢侈語境中的優勢。優雅無需張揚，度假亦是一種內在的自由。

Chanel最新包款推薦

Chanel白色雙C LOGO拉菲草編織購物包，

NTD174,300。

直達官網

Chanel最新包款推薦

Chanel米黑色菱格紋飾以緞帶編織購物包，

NTD167,000。

直達官網

Chanel最新包款推薦

Chanel深棕色麂皮雙C LOGO菱格紋流浪包，NTD239,600。

直達官網

Chanel最新包款推薦

Chanel淡黃色麂皮 CHANEL 25 包款小型款，

NTD196,100。

直達官網





Chanel最新包款推薦

Chanel米黑色雙C LOGO編織飾以皮革購物包，NTD177,900。

直達關網

Chanel最新包款推薦

Chanel米黑色編織飾以皮革口蓋包，NTD214,200。

直達官網

Chanel最新配件推薦

Chanel多彩飾以山茶花與幻象珍珠圖樣方巾，

NTD13,100。

Chanel最新配件推薦

Chanel多彩飾以雙C LOGO與山茶花圖樣方巾，NTD13,100。

Chanel最新配件推薦

Chanel多彩飾以雙C LOGO與珠寶圖樣方巾，

NTD13,100。

Chanel最新配件推薦

黑色雙C LOGO方形太陽眼鏡， NTD21,500。

Chanel最新配件推薦

Chanel黑色雙C LOGO盾形太陽眼鏡，NTD21,500。

Chanel最新鞋款推薦

Chanel黑色飾以絲巾露趾涼鞋，NTD54,500。

直達官網

Chanel最新鞋款推薦

深金色貼層皮革飾以水鑽山茶花高跟涼鞋，NTD87,100。

直達官網





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

