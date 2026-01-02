Charlize Theron、Jennifer Lawrence、Deva Cassel都在揹：Dior Bow Bag如何成為2026春夏女神級優雅象徵 | BAZAAR

在輪廓與情感之間，Dior再次以細膩且精準的筆觸，描繪女性的全新優雅樣貌。於2026 春夏系列中登場的Dior Bow Bag，不僅是一只包款，而是精心形塑的藝術品，柔軟、內斂卻蘊藏著力量，訴說屬於當代Dior的浪漫哲學。

以蝴蝶結敘寫優雅宣言

由創意總監Jonathan Anderson所構思的Dior 2026春夏時裝系列，持續探索結構與情感的張力，而Dior Bow Bag正是此一命題下最具象徵性的存在。蝴蝶結，這個自Dior品牌誕生以來反覆被書寫的時尚語彙，自此不再只是裝是，而是成為包款本身的結構塑像，以立體成像凝聚視線，也承載女性堅韌的姿態。

包身以細膩的粒面皮革塑型，線條簡潔俐落而不失柔和，在理性的輪廓中保留觸感的溫度。隱藏式磁扣巧妙藏於結構之中，使外觀更顯純粹；可拆卸鍊帶則以蝴蝶結元素交織。在肩背與手提之間隨心變換，呼應現代女性流動的生活節奏，為日常注入一抹內斂的華麗。

Dior Bow Bag提供小型與中型兩種尺寸，並以豐富材質展現不同性格與面貌：從光滑皮革、金屬感皮革、皺摺皮革，以及精緻刺繡Buttercup Garden與Dior Clover圖樣，色彩選擇涵蓋深邃黑、夢幻粉、碧綠色、毛茛黃、 隱士灰與拿鐵白等多重色調，彷彿將春夏花園的繽紛一覽無遺，為造形充分展現多元的情緒與表情。最後，再以經典「Dior」標誌作為點睛之筆，讓Dior Bow Bag在傳統與革新之間取得完美平衡，回望品牌的優雅根源，同時以前瞻姿態，成為新一季不可或缺的時尚宣言。

依序為：毛茛黃與拿鐵白。

依序為：深邃黑、碧綠色、夢幻粉。

從紅毯到日常，世界級女神的選擇：Dior Bow Bag

Charlize Theron、Jennifer Lawrence雙雙演繹率性中又不失優雅的Dior Bow Bag穿搭。

當Charlize Theron以冷靜而堅定的姿態揹起Dior Bow Bag，Jennifer Lawrence在率性與柔美之間展現自在平衡，LING & ORM則在當代都會節奏中演繹優雅的多重面貌，Miki Katani以東方女性的內斂力量詮釋結構之美，而Deva Cassel將新世代的浪漫氣質注入經典輪廓——這只包款，早已不只是配件，而是一種被世界級女性所共同選擇的姿態語言。

Ling Ling 則散發著柔美氣質，而Deva Cassel展現新世代的經典輪廓。

她們的共通點，並非風格一致，而是都在Dior Bow Bag之中找到屬於自己的優雅版本。也正因如此，這只包成為一種無需言語的宣言：想要像女神般優雅，並不是模仿她們的外貌，而是選擇一件能承載自信、力量與柔軟並存的作品。Dior Bow Bag，正是那個讓日常瞬間貼近女神光芒的關鍵存在。

Miki Katani以東方女性的內斂力量詮釋結構之美。

