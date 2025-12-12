ChatGPT可以色色了？「成人模式」測試ing 2026上線時間曝光

ChatGPT的「成人模式」正在進行測試，2026年即將推出。（示意圖，ChatGPT）

不讓馬斯克專美於前！OpenAI的人工智慧對話模型ChatGPT已經是許多人日常生活或是工作、學習上的重要工具，但其程式設定中有成人內容限制，而馬斯克的X旗下的AI聊天機器人Grok則無。OpenAI的應用執行長週四（11日）在簡報中首度公開表示，ChatGPT的成人模式將於2026年第一季正式上線。

美國科技新聞網站《The Verge》報導，Grok和一些聊天機器人已經陸續提供了「NSFW」（不適合上班的時候看）的內容，而OpenAI的CEO奧特曼（Sam Altman）也一直在暗示ChatGPT將包含成人內容，如今時間表終於明朗。

ChatGPT成人模式最大顧忌！ 上線前要先確認1件事

OpenAI的應用執行長西莫（Fidji Simo）週四在GPT-5.2的簡報會上表示，ChatGPT的成人模式預計將在2026年的第一季度上線。他們希望在此功能正式推出之前，可以進行更全面的年齡偵測。

廣告 廣告

據報，OpenAI的年齡偵測模型正在早期測試階段，此一功能將用於自動偵測判斷何時對18歲以下的用戶進行某些安全措施和內容限制。西莫透露，公司已在部分國家測試此一模型，要讓它能夠辨識出青少年，不要誤判為成年人，希望可以在成人模式問世以前確認好這個功能。

更多鏡週刊報導

丟臉丟到國外！網美入住日本飯店「房內自煮和牛鍋」 發文炫耀網罵翻

35歲男用「電子機票」躲教召 被抓包1事慘了！法院判決出爐

手遊廠商要求刪「台灣是國家」留言 義大利千萬YTR霸氣拒絕！丟百萬業配堅守言論自由