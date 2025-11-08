ChatGPT吐大白話 李艷秋酸：「台灣之盾」原來是「美國錢盾」？
總統賴清德在國慶演說中，談及國防預算的增加，首曝要加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。資深媒體人李艷秋表示，美國要求我國防預算要提升到GDP的5%，也就是1兆2280億元，佔總預算的43%，2元稅收有近1元搞國防，這種事賴政府絕對幹得出來；她不禁質疑，「台灣之盾」原來是「美國錢盾」？
李艷秋今(8日)在臉書粉專表示，「台灣之盾」還是「美國錢盾」？最近在試ChatGPT，隨口問了一下最近的國防爭議，沒想到ChatGPT洋洋灑灑列出一長串，它的答案是：
1，我們花80多億美元（2472億台幣），買美國F-16V戰機，原本從2024年開始交機，到2026年交付完畢，但目前交機數量是0。我們已付美方47億美元，製造商10億美元。
李艷秋認為，全世界沒有一個政府蠢到如此，連機屁股都沒看到，已經花了近60億美元；日本、南韓都已經部署F-35了，台灣只能買F-16，國防部竟然説這樣跟我們原有的F-16較能互融，真不知道他們領誰的薪水？問題是付了錢，連小手都牽不到，這不是賣台，什麼是賣台？希望民進黨發揮1/1000鬥爭台灣人民的本事去鬥美國。
2，國造潛艦海鯤號潛水及泊港測試進度嚴重落後，你不要亂懷疑海鯤號不能潛水，ChatGPT説，設計上是能潛的，不過現在還不是時候。
李艷秋指出，軍事武器我們外行，不要瞎指點，但預算總可以問一下吧？目前國防預算佔GDP(國民生產毛額）2.45%，金額達創紀錄的6470億，美國要求要提升到GDP的5%，也就是1兆2280億元，佔總預算的43%，2元稅收有近1元搞國防，這種事賴政府絕對幹得出來，「台灣之盾」原來是「美國錢盾」。
3,2021-2024年志願役提前退役的人數有近1萬3000人，約四人就有一人不幹了，賠償金額9億，也就是說，他們寧可賠錢也要除役。今年離開的人數只增不減。這事怎麼解讀呢？國防部稱是工作壓力、部隊管理⋯，有沒有潛台詞是：兩岸關係那麼緊張，老共可能真會動手？
李艷秋酸說，賴政府口口聲聲國防「韌性」，原來是花錢很「任性」、說謊很「任性」，這些都是ChatGPT搞的鬼，建議比照淘寶、拼多多，趕快把它下架吧。
