總統賴清德在國慶文告中提到要打造「台灣之盾」（T-Dome），希望建立高攔截率的防空系統。資深媒體人李艷秋質疑，美國要求台灣將國防支出提升到GDP的5%，這種事賴政府絕對幹得出來，「台灣之盾」原來是「美國錢盾」。

賴清德。（圖／中天新聞）

李艷秋今天在臉書發文表示，她詢問ChatGPT有關最近的國防爭議，而ChatGPT給出的答案是「我們花80多億美元（2472億台幣），買美國F-16V戰機，原本從2024年開始交機，到2026年交付完畢，但目前交機數量是0。我們已付美方47億美元，製造商10億美元。」她直呼，這根本是假新聞吧！全世界沒有一個政府蠢到如此，連機屁股都沒看到，已經花了近60億美元；日本南韓都已經佈署F-35了，台灣只能買F-16，國防部竟然說這樣跟原有的F-16較能互融，真不知道他們領誰的薪水？問題是付了錢，連小手都牽不到，這不是賣台，什麼是賣台？

廣告 廣告

李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

關於海鯤號的問題，ChatGPT指出，設計上是能潛的，不過現在還不是時候。李艷秋說，軍事武器我們是外行，不要瞎指點，但預算總可以問一下吧？目前國防預算佔GDP的2.45%，金額達創紀錄的6470億，美國要求要提升到GDP的5%，也就是1兆2280億元，佔總預算的43%，2元稅收有近1元搞國防，這種事賴政府絕對幹得出來，「台灣之盾」原來是「美國錢盾」。

國軍向美國採購的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS），這些系統是「台灣之盾」計畫的一部分。（圖／Kongsberg公司）

另外，2021年到2024年間，志願役提前退役的人數有近1萬3000人，賠償金額9億，也就是說他們寧可賠錢也要除役，今年離開的人數只增不減。李艷秋指出，國防部說是工作壓力、部隊管理，「有沒有潛台詞是：兩岸關係那麼緊張，老共可能真會動手。」她質疑，賴政府口口聲聲要建立國防「韌性」，原來是花錢很「任性」、說謊很「任性」。

延伸閱讀

「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！

鄭麗文將出席「白色恐怖」秋祭 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩

黃仁勳返台未安排會面？ 蔣萬安：溝通管道非常暢通