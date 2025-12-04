ChatGPT問世3周年！阮慕驊看AI兩大骨感現實 未來成功率「驚人數字」曝光

引爆全球大AI時代的ChatGPT問世3周年，OpenAI成為美國科技界核心，更是AI「投資永動機」的關鍵驅動之一。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文直言，ChatGPT這3年來的確改變了這個世界，也給了人們無限的想像空間。而AI發展至今，他可以用一句話來形容，「未來很宏偉，現實很骨感」！

阮慕驊表示，他期待AI突破人類3大侷限，「年齡、智力和體力」，除了AI，他不知道人類要如何突破這3大自然限制，但AI發展至今，AI本身的侷限性也是顯露無遺。

廣告 廣告

阮慕驊指出，技術的瓶頸、電力的障礙和超大資本支出的可回收性，也讓人對AI的憧憬附帶了問號。

阮慕驊提到，IBM執行長克里希納（Krishna）說，不相信當前這套技術能夠帶領我們實現AGI（通用人工智慧），並估計在沒有進一步技術突破的情況下，成功的可能性僅為「0到1%」；同時也質疑100GW算力投資的8兆美元，如何回收。

阮慕驊直言，AGI如何實現、巨大的投資如何回收，就是現實的骨感。「但我寧可相信，有朝一日AI會突破人類的極限！」

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

