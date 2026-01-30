ChatGPT大掃除！GPT-4o與舊模型2月中旬全退場 OpenAI：未來將推成人版

OpenAI宣布2/13下架GPT-4o等舊模型，未來將升級為成人級AI新體驗。 圖：Gemini AI 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 習慣使用舊版模型的用戶得把握最後機會，OpenAI今(30)日宣布將進行大規模清理。包含曾經為視為旗艦版本的GPT-4o在內，多款舊世代模型將於2月13日從ChatGPT介面永久消失。數據顯示，死守舊版的用戶僅剩0.1%，OpenAI決定集中火力，全面轉向更開放的「成人級」體驗與新架構。

根據OpenAI釋出的最新決策，這波停用名單不僅涵蓋GPT-4o、GPT-4.1、GPT-4.1 mini及OpenAI o4-mini，就連先前推出的GPT-5 Instant與GPT-5 Thinking也將同步退場。OpenAI坦言，主要的考量在於資源配置，透過精簡模型庫來集中算力，確保絕大多數已轉向GPT-5.2的用戶，能享有一致且持續優化的服務體驗。

GPT-4o的退場之路可謂一波三折。早在GPT-5系列初登場時，GPT-4o就曾因被強制下架而引發Plus與Pro用戶群起抗議，使用者普遍認為其在創意發想與對話風格上仍具優勢，迫使官方不得不「校正回歸」恢復權限。這段意外的續命期，反而讓OpenAI獲得寶貴的比較數據，進而將GPT-5.1與5.2調整得更具自然語氣與客製化彈性。隨著新模型逐漸成熟，目前堅持切換回舊版使用的每日活躍用戶已銳減至0.1%，在替代性與穩定度都達標的情況下，GPT-4o終於能功成身退。

隨著舊時代結束，OpenAI也揭示了未來的演進藍圖，將致力於解決用戶長久以來詬病的「說教感」。官方透露，未來的更新將大幅降低不必要的拒答頻率，並避免過度保守的回應風格。值得關注的是，針對「成人用戶」設計的版本正逐步推進，在具備年齡驗證機制的市場，將提供更高的使用自由度，這也意味著ChatGPT將從通用工具，轉向更分眾化、尺度更開放的AI服務。

