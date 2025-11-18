ChatGPT大當機 1組關鍵字秒飆熱搜 全網求救

全球網路基礎設施服務商Cloudflare昨（18）日晚間發生重大故障，造成全球多個依賴其服務的平台無法正常運作，包括X、ChatGPT等大量網站同步當機，事故發生後，大量使用者看到頁面跳出「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com 以繼續」等提示訊息，將整句丟複製放上Google查詢，意外使這段文字登上熱搜，短時間內搜尋量突破5萬次。

Cloudflare是許多網站用於安全驗證、流量管理與防護的重要後端服務，一旦出現異常，許多網站就會跟著受到影響，在發生重大故障後，已著手確認異常原因並全力修復，後續會陸續公布更新，由於當機發生時間正值台灣晚間使用高峰期，用戶大量卡在驗證頁，導致社群平台瞬間湧現大量求救訊息。

廣告 廣告

不少網友一開始誤以為是自己被封鎖或電腦出問題，有人重開機、換瀏覽器仍無法登入，只能反覆看到「請解除封鎖challenges.cloudflare.com以繼續」的畫面，許多人使用者因連續卡關，將該句複製丟入搜尋引擎，希望找出解法，也讓相關關鍵字持續攀上搜尋高峰，短時間內搜尋量突破5萬次。

根據《蘋果仁》報導，ChatGPT在登入或載入頁面時，部分請求會先經由 Cloudflare驗證，以確認使用者不是機器人，但這次Cloudflare系統故障，使驗證程序無法成功回傳結果，導致ChatGPT無法取得通行證，才會顯示「請解除封鎖」等字樣，隨著Cloudflare逐步排除問題，各網站也陸續恢復使用。

更多中時新聞網報導

柯煒林演技炸裂鬥張震自然派

章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚

剝牡蠣殼自動化 老人家喊麥相害