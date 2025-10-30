ChatGPT太快給答案，學生還會學習嗎？前校長給觀察
ChatGPT不斷升級，快速回答問題的能力讓學生只要動動手指，就能獲得答案，因而失去對事物原理的深度理解動力。這問題已廣泛在教育現場出現，該怎麼辦？日前舉辦的「2025 IASE 教育影響力國際論壇」，邀集多位台灣教育實踐者與國際講者，以「2030永續教育」為核心，展開一場從在地出發的全球對話。一位前校長提出她的觀察。
2025年10月23至24日，專注於教育影響力、社會創新趨勢與跨國交流的「IASE 教育影響力國際論壇」在桃園會展中心舉辦，以一系列講座關注AI時代的人才挑戰和教育展望，首場講座題目訂為「讓台灣的教育，成為世界的解方」，參與對談的來賓包括JFCCT泰國外國商會聯合會可持續發展委員會主席Martin Venzky─Stalling、THE GREEN BOOK台灣綠色行動與解方指南計畫總召羅偉銘、5％ Design Action社會設計平台品牌經理蕭伊舒，以及THE ONE校長學校創辦人李惠銘，4位講者以各自的經驗，探討永續在教育當中的實踐。
如何消除ChatGPT的高牆？學生必須真正去動手
李惠銘是新北市桃子腳國中小前校長，退休後創辦THE ONE校長學校，目標是為校長們提供學習與交流的平台，幫助校長們提升跨領域知能，而能夠因應教育環境的變遷。他在講座上直指，AI的崛起在教育現場築起了三道高牆，包括：倚賴性高牆、批判性思考與創造力高牆、以及學習動機高牆。
李惠銘指出，由於AI快速回答問題的能力，學生只要動動手指，就能獲得答案，因而失去對事物原理的深度理解，思考與學習的動機也就下滑。對此，李惠銘表示，最重要的是拆掉那無形的牆。
「我一直很討厭牆，不管是有形的牆還是無形的牆，所以我到每個學校都是先拆牆。」從他過去擔任校長的經驗裡，李惠銘曾經帶領學生，以花圃大道取代校園圍牆，也曾經在台北市復興高中將學校圍牆進行改造，將圍牆分段、每一段用不同材質，例如木頭、竹子、玻璃等等改造裝飾。
無論是拆牆還是改造圍牆，過程裡都是不斷地討論，除了校長、老師，學生也加入其中，組成團隊，從畫設計圖到執行，以及後期與附近居民鄰里的溝通，學生都積極參與，宛如讓學生組成NPO企業，跳脫傳統的課堂教育，而是在課室之外、每天生活的環境中，動腦想辦法協調眾人、解決問題。
為何要學生做這些？對於未來因應AI時代有用嗎？李惠銘強調：這些『課程』都是AI無法取代的，無法直接給你答案的，所以如何去推倒AI的高牆？答案就是實作。
李惠銘表示。而若學校要去推動實作課程，也必須有社會環境的生態，要有意識的經營、要有更多外部單位，諸如企業的支持，能夠鼓勵學校、協助學校，「我們這個平台就是在做這樣的事情。」
教育是永續最重要的一步
蕭伊舒則表示，5％ Design Action透過推動「永續教科書」平台，回應眼前看到的永續議題，並在每年4月22日的「世界地球日」這天召集產官學界一起推展全年度的永續行動。蕭伊舒指出，「教育是永續最重要的一步」，因此永續教科書平台希望透過永續教育，培養具備行動力、具備韌性的下一代。
蕭伊舒也說明，包括聯合國與歐盟都提出永續教育相關政策，例如聯合國教科文組織（UNESCO）的《2030永續發展教育框架》倡議推動永續的學習環境、賦能教育者，培養永續觀念的下一代；歐盟也在2022年推出《永續素養建議案》，支持所有教育階段都應涵蓋環境與永續素養，並鼓勵教師培訓和學校治理納入永續實踐。
為了實踐永續教育，永續教科書平台與企業和學校合作，在學校端透過與校方一起籌組永續藍圖和重新思考在校課程，而在企業端，則是和企業組織找出對永續議題的共同理解，結合企業的永續議題，成為學校可以運用的教案並提供資源，以此驅動永續教育的產學合作，再透過課程打造、共學等等進行成效擴散。蕭伊舒表示，目前已經有超過1500位校長參與永續教科書平台的互動，也有450位以上的老師加入共學，永續教育的社會影響力持續擴大。
Martin Venzky─Stalling則說，永續教育的落實，有賴每個人的熱忱，有了熱忱之後才能夠和年輕一輩、以及身邊的人一起合作，無論是人與人的合作，還是國家與國家的合作，皆是如此，這樣才能確切地解決全球社會的挑戰，讓永續發展成為可能。
其他人也在看
稀土限制延期、關稅警報解除！川習會前，美中達成貿易協議框架
在台灣時間31日的「川習會」前夕，美中貿易談判傳出重大突破。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於馬來西亞東協峰會場邊證實，雙方已為兩國領導人達成一項「實質性框架」協議，以避免美國對中國商品加徵 100% 關稅，並換取中方承諾延遲收緊稀土出口管制一年。這項協議被視為緩解全球貿易緊張的關鍵遠見雜誌 ・ 1 天前
川習會將影響台灣？以半導體經驗爭取話語權，盼在APEC敲定關稅
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，即將在韓國慶州舉行。峰會期間，可想而知，全球將聚焦於美國總統川普與中國國家主席習近平的會談。台灣方面，則派出總統府資政林信義第三度代表與會，期望在美中角力的夾縫中，以台灣不可或缺的科技實力為槓桿，推進台美實質關稅談判，並鞏固台灣在國際供應鏈中的戰略地位遠見雜誌 ・ 1 天前
Google第三季大爆發！ AI＋雲端雙引擎推營收創高
Google母公司Alphabet繳出強勁的第三季財報，交出史上首度「單季營收突破1,000億美元」的成績單，展現在AI浪潮與數位廣告復甦下的強勁動能。受惠於廣告、雲端及AI基礎建設全面成長，Alphabet股價在盤後漲2.5%，市場信心明顯回溫。理財周刊 ・ 1 天前
影／管碧玲劉世芳傻傻分不清？謝龍介「指管為劉」，管媽笑到噴淚出框...吳思瑤轟他：國會反指標
台中爆非洲豬瘟病例，立法院質詢時聚焦廚餘處理與邊境檢疫是否失守，然現場卻爆出爆笑插曲。 中國國民黨立委謝龍介周三（10/29）質詢時認錯人「指管為劉」，全程以「部長」稱呼海委會主委管碧玲，更讚管在馬太鞍溪堰塞湖救災的表現，直到管忍不住笑著當場提醒「那是劉部長，我是主委」。 謝龍介這下才意識到自己把管碧玲誤認成內政部長劉世芳，管與在場人員當場忍俊不禁，場內一片笑聲。 不僅如此，管碧玲一度在台上忍不住笑到「出框」，謝只能尷尬地在台上繼續笑著質詢。管走下質詢台後還一度笑到拭淚，尷尬爆笑的畫面因此在網路與社群媒體上瘋傳。 管碧玲事後在臉書發文，緩頰表示「我年紀比較大，劉部長委屈了」。 民進黨立委吳思瑤則發文痛批謝龍介「連閣員都分不清，是國會反指標」，更喊話應建立不分區立委退場機制，否則國會將持續沈淪。今周刊 ・ 1 天前
寶可夢卡也能鑑真！買不到的日本娛樂，Mercari從台灣出發打造全球「挖寶文化」
日本最大C2C市集Ｍercari登台一年爆紅，日本商業總監、台灣事業負責人石川佑揭開「挖寶經濟」新藍圖——從AI翻譯、在地退換貨到安心鑑定，讓收藏變成文化交流。日本最大網購市集Mercari於10月23日正式宣布全球共通應用程式 「Mercari Global App」 在台灣首發，並揭示未來三年在遠見雜誌 ・ 1 天前
■保險超業分享終極心法：陪客戶一起成長
錢多事少離家近，薪水沒有天花板」，超業女王林家榛開頭第一句就說出進入保險業的原因，從事業務十八年以來，不但年薪千萬，更成立通訊處培育下一代優秀的業務團隊，而她透露成功心法竟是大家習以為常卻最難做到的「陪伴」兩個字。理財周刊 ・ 3 小時前
11月高機率上漲股提前卡位布局
根據過去20年的統計，加權指數在第三季後常迎來一波行情，10月起漲勢機率明顯升溫，尤其11、12月更是表現最強的兩個月，11月上漲機率約有六成、平均漲幅超過1%。理財周刊 ・ 23 小時前
鮑爾放鷹最終今年只降息2碼 ? 鮑爾表明12月將可能暫緩行動
美國聯準會(FED) 在台灣時間30日凌晨2點公布決策，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，並且表示12月1日起停止縮減資產負債表。此消息公布後市場表現持平道瓊工業指數下跌0.16%，收47632.00點，那斯達克指數上漲0.55%，收23958.47點，標準普爾500小跌0.3點，收6890.59點，費城半導體指數上漲1.85%，收7327.93點理財周刊 ・ 1 天前
玉山金併購兩樣情！480億娶三商壽？股價大跌存股族先焦慮
10/28編按更新：玉山金遲至昨（27）日晚上9時41分緊急發布重訊，強調依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，該公司不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布的重大訊息為準。上遠見雜誌 ・ 22 小時前
■稀土與晶片之爭
中國在釤、鏑、鋱、釔、鑥、鈧、釓及新增的鈥、鉺、銩、銪、鐿等「中重稀土」具宰制力，能決定全球高技術磁材、半導體、軍工與新能源等核心供應鏈命脈。儘管最早被稀土制裁的日本努力降低稀土使用量、回收廢磁鐵、開發替代材料等方式自救，但目前技術仍無法完全實現產業「去稀土化」或完全脫離中國原料來源，截至2024年底，日本自中國進口的稀土金屬類原料比重從2018年約五成上升至2024年的63%，特別是「重稀土」項目，依賴中國比重仍高達100%，這顯示雖然日本極力分散供應鏈，依賴度反而在近年提升。理財周刊 ・ 3 小時前
維他露、愛之味、全家搶著賣，「無咖啡因麥茶」為何變Z世代新寵？
標榜無糖、無咖啡因的麥茶，正在橫掃超商冰櫃。Z世代為何愛上喝麥茶？這場飲料革命不只讓品牌賺翻，更揭開年輕人健康焦慮的真相。天下雜誌 ・ 1 天前
川習會上場，先懂十五五規畫！台商未來5年必懂的世界規則：韭菜進化術
中國局勢有多艱難、未來5年經濟會如何走，商周第一時間深入中國經濟重鎮上海、昆山，展開為期8天的實地調查，揭開陸股創10年新高、上海豪宅1日售罄的真相！商業周刊 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 5 小時前