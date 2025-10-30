ChatGPT太快給答案，學生還會學習嗎？前校長給觀察

ChatGPT不斷升級，快速回答問題的能力讓學生只要動動手指，就能獲得答案，因而失去對事物原理的深度理解動力。這問題已廣泛在教育現場出現，該怎麼辦？日前舉辦的「2025 IASE 教育影響力國際論壇」，邀集多位台灣教育實踐者與國際講者，以「2030永續教育」為核心，展開一場從在地出發的全球對話。一位前校長提出她的觀察。

2025年10月23至24日，專注於教育影響力、社會創新趨勢與跨國交流的「IASE 教育影響力國際論壇」在桃園會展中心舉辦，以一系列講座關注AI時代的人才挑戰和教育展望，首場講座題目訂為「讓台灣的教育，成為世界的解方」，參與對談的來賓包括JFCCT泰國外國商會聯合會可持續發展委員會主席Martin Venzky─Stalling、THE GREEN BOOK台灣綠色行動與解方指南計畫總召羅偉銘、5％ Design Action社會設計平台品牌經理蕭伊舒，以及THE ONE校長學校創辦人李惠銘，4位講者以各自的經驗，探討永續在教育當中的實踐。

如何消除ChatGPT的高牆？學生必須真正去動手

李惠銘是新北市桃子腳國中小前校長，退休後創辦THE ONE校長學校，目標是為校長們提供學習與交流的平台，幫助校長們提升跨領域知能，而能夠因應教育環境的變遷。他在講座上直指，AI的崛起在教育現場築起了三道高牆，包括：倚賴性高牆、批判性思考與創造力高牆、以及學習動機高牆。

李惠銘指出，由於AI快速回答問題的能力，學生只要動動手指，就能獲得答案，因而失去對事物原理的深度理解，思考與學習的動機也就下滑。對此，李惠銘表示，最重要的是拆掉那無形的牆。

「我一直很討厭牆，不管是有形的牆還是無形的牆，所以我到每個學校都是先拆牆。」從他過去擔任校長的經驗裡，李惠銘曾經帶領學生，以花圃大道取代校園圍牆，也曾經在台北市復興高中將學校圍牆進行改造，將圍牆分段、每一段用不同材質，例如木頭、竹子、玻璃等等改造裝飾。

無論是拆牆還是改造圍牆，過程裡都是不斷地討論，除了校長、老師，學生也加入其中，組成團隊，從畫設計圖到執行，以及後期與附近居民鄰里的溝通，學生都積極參與，宛如讓學生組成NPO企業，跳脫傳統的課堂教育，而是在課室之外、每天生活的環境中，動腦想辦法協調眾人、解決問題。

為何要學生做這些？對於未來因應AI時代有用嗎？李惠銘強調：這些『課程』都是AI無法取代的，無法直接給你答案的，所以如何去推倒AI的高牆？答案就是實作。

李惠銘表示。而若學校要去推動實作課程，也必須有社會環境的生態，要有意識的經營、要有更多外部單位，諸如企業的支持，能夠鼓勵學校、協助學校，「我們這個平台就是在做這樣的事情。」

THE ONE校長學校創辦人李惠銘。賴昀攝

教育是永續最重要的一步

蕭伊舒則表示，5％ Design Action透過推動「永續教科書」平台，回應眼前看到的永續議題，並在每年4月22日的「世界地球日」這天召集產官學界一起推展全年度的永續行動。蕭伊舒指出，「教育是永續最重要的一步」，因此永續教科書平台希望透過永續教育，培養具備行動力、具備韌性的下一代。

蕭伊舒也說明，包括聯合國與歐盟都提出永續教育相關政策，例如聯合國教科文組織（UNESCO）的《2030永續發展教育框架》倡議推動永續的學習環境、賦能教育者，培養永續觀念的下一代；歐盟也在2022年推出《永續素養建議案》，支持所有教育階段都應涵蓋環境與永續素養，並鼓勵教師培訓和學校治理納入永續實踐。

為了實踐永續教育，永續教科書平台與企業和學校合作，在學校端透過與校方一起籌組永續藍圖和重新思考在校課程，而在企業端，則是和企業組織找出對永續議題的共同理解，結合企業的永續議題，成為學校可以運用的教案並提供資源，以此驅動永續教育的產學合作，再透過課程打造、共學等等進行成效擴散。蕭伊舒表示，目前已經有超過1500位校長參與永續教科書平台的互動，也有450位以上的老師加入共學，永續教育的社會影響力持續擴大。

Martin Venzky─Stalling則說，永續教育的落實，有賴每個人的熱忱，有了熱忱之後才能夠和年輕一輩、以及身邊的人一起合作，無論是人與人的合作，還是國家與國家的合作，皆是如此，這樣才能確切地解決全球社會的挑戰，讓永續發展成為可能。