ChatGPT好幫手 OpenAI：75%上班族每日省40到60分鐘
OpenAI發布「企業AI現狀報告」，ChatGPT目前每週服務超過8億用戶。在實際效益方面，75%的受訪企業員工認為AI有助提升工作速度或成果品質，平均每天可節省40到60分鐘，重度使用者更稱，每週能節省10小時以上。
OpenAI報告指出，過去一年ChatGPT Enterprise 的每週訊息量成長近8倍，企業用戶的平均使用頻率也增加30%。從市場來看，澳洲、巴西、荷蘭與法國是近年成長最快的企業客戶來源，年成長率均超過140%。過去六個月，海外API客戶也大增逾70%，其中日本已成為美國以外最大的企業API市場。
調查AI為各部門帶來的具體提升包括：
• 87% 的IT人員表示問題處理更快
• 85% 的行銷與產品團隊指出活動執行效率提高
• 75% 的人資人員認為員工參與度上升
• 73% 的工程師表示程式碼交付速度更快
不過根據市調機構 Sensor Tower 最新數據，OpenAI 旗下的 ChatGPT成長動能正逐漸放緩，雖然仍穩居AI聊天機器人市場龍頭，但近期正面臨Google的Gemini嚴峻挑戰 。
