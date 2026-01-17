ChatGPT宣布導入對話式廣告 免費與Go用戶先行

【記者趙筱文／台北報導】OpenAI正式宣布，OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT將導入廣告機制，且呈現方式相當「有感」。這項變化也意味著，過去相對純淨的AI對話介面，正式開始走向商業化。

根據OpenAI官方的說明，廣告將在「未來幾週內」率先提供給免費用戶，以及每月8美元的「ChatGPT Go」訂閱方案使用者。該方案主打訊息量、檔案上傳與圖片生成次數為免費版的10倍，並強化記憶功能，但會顯示廣告；至於每月20美元的ChatGPT Plus方案，則仍維持「無廣告」。

目前這波廣告僅在美國進行測試，且只會在「對話內容有相關贊助商品或服務」時出現。實際呈現方式為：主要回答內容置於上方，下方則以清楚分隔線標示「Sponsored」的贊助結果。OpenAI示範中，像是詢問「正宗墨西哥料理靈感」，下方就會出現與食材或外送平台相關的廣告；搜尋旅遊資訊時，則可能看到住宿或在地服務的推廣，甚至能直接「和廣告主聊天」詢問細節。

不少用戶第一時間反映，這類廣告在畫面中占據的版面不小，視覺存在感相當高，未來是否依問題類型與回答長度調整，仍有待觀察。

對於外界疑慮，OpenAI 強調，理想的廣告應該是「有用、好玩，並幫助使用者發現新產品與服務」。官方也指出，對話式介面讓廣告不再只是靜態連結，未來使用者甚至能直接向廣告提問，協助做出購買決策。

同時，OpenAI也設下明確界線，廣告不會出現在健康、心理健康、政治等敏感或受管制議題附近，18歲以下用戶也不會看到相關內容。相較之下，Google指出Gemini聊天介面仍維持無廣告設計，但相關廣告已先在搜尋結果的AI摘要功能中測試。

OpenAI公開展示ChatGPT對話式廣告的實際呈現畫面。

