ChatGPT實戰教學！台南勞工局辦AI課程 助學員快速產製新聞稿

勞工局舉辦AI講座培訓勞工的使用技巧。(記者翁順利攝)

記者翁順利／台南報導

勞工局AI培訓課程熱潮延燒，第二堂課鎖定目前極為盛行的搜尋軟體ChatGPT，七日在南門勞工育樂中心登場，同樣邀請許崧庭博士授課，主題聚焦於「實戰與 AI 內容創作」，除了深入淺出的進行介紹，更帶領學員進行多項「生成實例操作」，趕快應用在職場和生活。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局倡導勞工朋友培養良好學習風氣，鼓勵自主學習，為協助大家因應數位轉型與AI浪潮，跟上新興科技趨勢，提升職場競爭力，規劃一系列AI主題課程，第二堂課課程秉持「零基礎實務應用×創意整合」的設計理念，許崧庭博士將重點放在教大家如何進行「內容創作」，包含「撰寫新聞稿」與「電子報」等技巧，課程內容涵蓋從「素材取得」、「內容製作」到「文風優化」的完整流程，能夠幫助學員大幅提升文書處理效率。

許崧庭更加碼介紹強大的筆記與知識管理工具「NotebookLM」的創新應用，讓學員能夠學習處理音訊資料，例如將採訪錄音檔快速轉成逐字稿，甚至將採訪內容轉換為簡報或影片素材；針對職場常見的會議場景，也能將會議錄音檔高效率地轉化為會議紀錄、語音摘要等文件，並生成心智圖與資訊圖表，實現智慧化的知識管理與輸出。

此外，也安排了「活動文案製作」的實作課程，帶領學員探討不同的「活動類型」與「活動設計」，確保學員能將AI工具實際應用於行銷與創作情境中。

此系列總計三十六小時的講座課程，運用理論與大量實作結合的培訓，下一場的日期為三月七日，主題是表單製作與AI分析，建立靈感筆記庫，並運用AI分析問卷與擷取摘要，非常實用，歡迎有勞工朋友揪團上勞工局的網站報名參加。