ChatGPT將插廣告！原因「打臉自家執行長」 網酸：直說就是為了錢

科技中心／紀玫瑄報導

OpenAI執行長Sam Altman（圖）昔稱「廣告加上人工智慧讓我感到不安」，但OpenAI日前宣布將對免費版及付費Go版的用戶開始測試投放廣告。（圖／Worldcoin提供）

OpenAI於2026年初對AI聊天機器人領域投下震撼彈，宣布將對部分用戶開始測試投放廣告，10日官方再釋出最新一集podcast，首度對外說明ChatGPT決定導入廣告的始末，讓網友在影片底下留言大酸「就直說是為了錢就好了」。

●開始測試投放廣告 OpenAI：打造有價值的產品

OpenAI在1月16日於官網上宣布，將對免費版及付費Go版的用戶開始測試投放廣告，聲明中強調「以使用者為優先」與「維持信任」的承諾不會改變，同時會從用戶的回饋中學習並調整，並一再強調「我們致力於打造有價值的產品，讓數百萬的個人使用者與企業願意付費使用」。

●OpenAI首度對外說明投放廣告始末

OpenAI於10日在官方頻道上釋出最新一集podcast，變現部門主管Assad Awan在訪談中，首度對外說明ChatGPT決定導入廣告的始末與決策背景，表示OpenAI的核心使命是「讓通用人工智慧（AGI）能被更多人使用」，同時強調在不犧牲AI聊天機器人的模型品質下，ChatGPT導入廣告、賺取收益，能讓他們繼續對用戶提供免費服務。

Awan提到，OpenAI把「用戶信任」視為所有商業決策的最高原則，不會將用戶的對話內容提供給廣告商，用戶的個人化廣告配對僅會在OpenAI內部進行，且未滿18歲的用戶將被屏除於這項廣告測試之外。

也表示，若某些廣告讓用戶感到不適或侵犯隱私，即便有不錯的廣告收益，仍不會採用，並一再對用戶承諾，會在對話中明確標示出「何處的回覆內容為廣告」，同時也提醒用戶可以自行管理資料權限，包含查看廣告出現原因、關閉個人化廣告、清除歷史聊天資料。

影片一出，不少網友在底下留言大酸「就直說是為了錢就好了」、「哪裡有思考過程嗎？」、「投放廣告的背後原因就是OpenAI賺不夠多錢」。

●OpenAI執行長打臉自己？昔稱「廣告加上人工智慧讓我感到不安」

事實上，OpenAI創辦人暨執行長Sam Altman過去曾在2024年一場哈佛大學的公開活動中表明「廣告加上AI讓他感到不安」，並認為廣告是商業模式的最後選擇。

但同時也不把話說死，表示「如果投放廣告，是讓全世界每個人都能享受到優質服務的唯一途徑，我會這麼做」。

但不久後，Altman對廣告的觀點有了轉變，2025年6月他在官方podcast上以「相當不錯」稱讚Instagram的廣告模式，更分享他曾在該平台上購物過，並表明自己不完全反對在ChatGPT中投放廣告，但也坦承在ChatGPT中實施廣告功能需要「非常謹慎」。

●Anthropic影片暗諷OpenAI投放廣告

AI新創巨頭Anthropic則推出一支超級盃（Super Bowl）廣告，暗諷OpenAI開始投放廣告的行為，廣告中的主角對AI機器人發問「我該怎麼跟我媽有更好的溝通？」接著有名女性如同真人版的AI機器人、坐在主角對面，並如往常的AI一樣解答問題，但在最後卻說「如果關係無法修復，可以在 Golden Encounters 這個成熟交友網站上，與其他年長的女性建立情感連結……你要我幫你建立個人檔案嗎？」

Anthropic釋出4支廣告諷刺OpenAI，廣告主題與內容是將AI機器人擬人化，並在提供建議時突然插入廣告，像是人際溝通、商業計畫、健身、課堂學習的情境，帶出當用戶突然獲得廣告建議所出現的錯愕感。

●OpenAI創辦人反擊：光是德州用戶數就超過Anthropic全美的總用戶數

針對Anthropic影片暗諷，OpenAI執行長Sam Altman在X平台上發文回應「我們不會做他們所描繪的那種事，我們顯然不可能以Anthropic廣告呈現的方式投放廣告」，並痛批Anthropic為何要做出這麼明顯不誠實的事情。

此外，Altman也攻擊對手「Anthropic的產品是為富人服務」，並表明在美國德州使用ChatGPT免費版的人數，已經超過全美國使用Claude（Anthropic旗下AI）的總人數，直指「我們面對的是一個用戶結構完全不同的問題」。

