ChatGPT情色版來了！「這時間」上線成人模式 鹹濕對話尺度引好奇

國際中心／陳佳鈴報導

ChatGPT年底開放情色版！成人可創18禁內容，鹹濕話題百無禁忌。（示意圖／AI生成）

現在不少人都開始使用ChatGPT，不但可以發問還可以聊個天南地北，幾乎是有問必答！OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）日前多次對外預告，ChatGPT將逐步放寬既有安全限制，規劃推出僅限成年人使用的「成人模式」，允許完成年齡驗證的用戶與AI進行成人向對話內容。隨著新一代模型 GPT-5.2 正式上線，到底尺度會有多開？該話題已經引起不少網友討論！

根據外媒《The Verge》報導，OpenAI 應用程式執行長菲姬．西莫（Fidji Simo）日前在 GPT-5.2 發表簡報會中證實，ChatGPT 的成人模式預計將於 2026 年第一季正式推出，屆時將針對完成驗證的成年用戶開放，並持續維持對未成年使用者的保護機制。

廣告 廣告

西莫指出，現階段 OpenAI 的首要工作並非內容開放本身，而是全面強化系統的「年齡預測與驗證能力」，以確保成人模式不會遭到未成年族群誤用。她透露，目前相關年齡判斷技術仍處於早期測試階段，已在部分國家小規模試行，待準確度與安全性達到標準後，才會正式全面上線。OpenAI強調，若無法確保未成年人被有效阻擋，成人模式將不會啟用。

OpenAI 對此尚未透露具體內容細節，能與ChatGPT的鹹濕對話尺度到哪裡？已經在網路上引起熱烈討論。

更多三立新聞網報導

搖頭！投男欠債想翻身竟跑去種大麻被逮 債務未解還多一條罪

軍人假單身搞網戀娶別人 女驚覺「新娘不是我」人財兩失怒提告

奧客嫌超商關東煮太辣竟「整鍋倒回」還超咆哮店員 全場看傻眼

愷愷遭虐死！兒福督導驚天大翻供：社工沒錯 指控檢方「筆錄無中生有」

