ChatGPT提升員工效率！ OpenAI：重度用戶每週省逾10小時

AI（人工智慧）熱潮方興未艾，而OpenAI於8日發布《企業AI現狀報告》，揭露旗下聊天機器人ChatGPT的全球使用規模持續成長。最新數據顯示，ChatGPT目前每週為超過8億用戶提供服務，在接受調查的企業中，有75%的員工指在工作中使用AI能夠提高產出速度或品質，每天能節省上看60分鐘，重度用戶每週能節省超過10小時。

報告指出，過去一年ChatGPT企業版（Enterprise）的每週訊息量成長近8倍，平均每位用戶的使用頻率也增加30%。此外，今年專案（Projects）和自訂（Custom）ChatGPT的使用量增加了19倍，這顯示人們正在從隨意查詢轉向整合、可重複的流程。

過去12個月，每個企業的平均推理令牌消耗量增加了約320倍，這表明更聰明的模型正在系統地整合到不斷擴展的產品和服務中。

從市場來看，科技、醫療保健和製造業是成長最快的產業，專業服務、金融和科技業則是使用規模最大的產業。澳洲、巴西、荷蘭與法國是近年成長最快的企業客戶來源，年成長率均超過140%。過去6個月，國際API（應用程式介面）客戶也大增逾70%，其中日本已成為美國以外最大的企業API市場。

在實際效益方面，75%的受訪企業員工認為AI有助提升工作效率或品質，平均每天可節省40至60分鐘；重度使用者每週甚至能節省10小時以上。

OpenAI指出，AI為各部門帶來的具體提升包括87%的IT（資訊科技）從業人員表示問題處理更快，85%的行銷與產品團隊認為活動執行效率提高，75%的人資認為員工參與度上升，73%的工程師表示程式碼交付速度更快。

此外，非技術職位員工收到的與編碼相關的消息增加了36%，75%的用戶表示能夠完成以前無法完成的新任務。OpenAI表示，AI能縮小意圖與執行之間的差距，無論個人的專業背景或技術專長如何，都能將想法轉化為具體的成果。

