ChatGPT最新報告曝！活躍用戶每週突破8億 企業員工每天省下近1小時
Open AI公司8日發布《企業人工智慧現況報告》，ChatGPT目前每週為超過8億用戶提供服務，參與調查的企業客戶裡中，75%員工表示在工作中使用人工智慧，提高了工作效率、品質，平均每天節省了40-60分鐘。
Open AI表示，這項報告採用了新的資料來源進行分析，來自OpenAI企業客戶的真實使用資料，針對近100家企業的9000名員工進行調查，發現大家採用人工智慧速度正在加快，而且越來越深入。
Open AI指出，過去一年，ChatGPT Enterprise的每週訊息量增加了約8倍，一般員工發送的訊息量增加了30%，種種數據都顯示各行各業、各地區都呈現快速成長態勢。
Open AI分析，人工智慧正在各個領域廣泛應用，其中科技、醫療保健和製造業是成長最快的產業，專業服務、金融和科技等規模最大的產業。在全球範圍內，成長最快的企業客戶群包括澳洲、巴西、荷蘭和法國，這些國家的年增長率均超過 140%。
Open AI指出，企業客戶的員工報告稱，使用人工智慧帶來了可衡量的價值。在受訪的企業中，75%的員工表示，人工智慧提高了他們的工作效率及品質，平均每天節省了40-60分鐘，重度使用者每週節省的時間超過10小時。
Open AI統計，人工智慧正在為各部門創造價值，87%的IT從業人員表示解決速度更快；85%的行銷和產品用戶表示，活動執行速度更快；75%的人力資源專業人士表示員工敬業度有所提升；73%的工程師表示程式碼交付速度更快。
Open AI強調，最重要的是，人工智慧不僅幫助人們更快地完成同樣的工作，而且還使人們能夠從事新型工作，有75%的用戶表示能夠完成以前無法完成的新任務，人工智慧縮小了想法與執行之間的差距，無論專業背景或技術專長如何，個人都能將想法轉化為具體的成果。
