ChatGPT每查一次電用到爆！AI掀起電力荒…00899大漲近45％成焦點

全球市場屏息靜待AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）本週公布最新財報，然而在晶片與算力之外，AI基礎建設的下一場戰爭已悄然轉向「電力」。輝達執行長黃仁勳曾直言：「我們現在是一個電力受限的行業。」這句話點出了AI發展的核心瓶頸，隨著資料中心對電力的龐大需求成為「剛需」，全球資金正加速湧入能源產業，相關ETF績效也跟著水漲船高。

AI應用的耗電量極其驚人，根據研究機構數據，一次ChatGPT的搜尋耗電量約2.9瓦時，是傳統Google搜尋0.3瓦時的近10倍。為支撐AI模型的訓練與運算，全球資料中心正以前所未有的速度擴建，摩根士丹利證券預估，美國前四大雲端業者在2024至2029年的資本支出將維持雙位數成長。這股建設熱潮最大的挑戰並非土地或晶片，而是穩定且足夠的電力供應。

廣告 廣告

根據國際能源總署（IEA）《世界能源投資2025》報告，2025年全球能源投資額將攀升至3.3兆美元的歷史新高，其中高達2.2兆美元將投入再生能源、電網、儲能等潔淨技術，規模是化石燃料投資1.1兆美元的兩倍。IEA更預測，2025年再生能源的發電量就將超越燃煤，成為主流電力來源。

FT潔淨能源ETF（00899）基金經理人洪慧珊表示，AI所驅動的電力需求是結構性且長期的剛性需求，這為潔淨能源產業提供了穩固的成長基礎。她分析，潔淨能源產業大多採用固定價格的長期售電合約，使其現金流穩定、不易受景氣循環衝擊，具備高防禦性；此外，在聯準會可能迎來降息的環境下，潔淨能源這類資本密集、高負債比的產業，其融資成本可望下降，進而推升企業估值與本益比擴張。

洪慧珊指出，潔淨能源的另一大優勢是「分散式發電」，例如在資料中心附近建置太陽能或燃料電池系統，可就近供應電力，解決電網傳輸的瓶頸，潔淨能源不僅是環保議題，更是解決AI時代電力缺口的關鍵方案。

受惠於此一趨勢，相關主題的ETF表現十分亮眼。根據最新資料，00899今年以來的績效漲幅已達約44.92%，在眾多海外ETF中名列前茅；中信電池及儲能(00902)以43.19%緊追在後；富邦ESG綠色電力(00902)也有超過30%漲幅。

展望未來，隨著AI應用持續深化、各國政府加速能源轉型，以及電網更新帶來的龐大商機，潔淨能源的戰略地位只會愈加重要，長線投資前景持續看好。

近期海外ETF績效排名

代號

股票名稱

收盤價(元)

今年以來漲幅(%)

近三個月漲幅(%)

近一個月漲幅(%)

00877復華中國5G22.0268.5829.32.18

00965元大航太防衛科技2356.711.544.45

00735國泰臺韓科技48.5246.6729.184.19

00899FT潔淨能源20.0944.923.18-0.99

00902中信電池及儲能13.5843.1941.7512.42

00920富邦ESG綠色電力18.139.0321.643.31

00885富邦越南16.3738.326.02-7.57

00951台新日本半導體10.9337.4828.143.11

00954中信日本半導體11.736.9830.434.46

00910第一金太空衛星38.6733.5310.45-10.26

資料來源：CMoney (2025.11.17)

【看原文連結】

更多udn報導

南部女抱怨台北擠貴累 在地人不認同僅點1缺點

高中升大學該加強哪？網指非外語 這科才是重點

普發1萬怎用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花

新災情?i17 Pro Max宇宙橙擦掉變鋁殼 鄉民反應曝