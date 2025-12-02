ChatGPT準備放廣告！程式碼洩密免費版恐迎重大改動

【記者趙筱文／台北報導】OpenAI傳出將在ChatGPT中導入廣告，未來免費用戶可能會在搜尋或產品查詢時看到廣告內容。此變動目前仍未正式上線，但已被開發者在Android版程式碼中提前發現，代表全面推廣恐已進入倒數。

開發者Tibor Blaho於X分享表示近日在ChatGPT Android App中找到多段與廣告相關的代碼，包括「搜尋廣告」「廣告輪播」、「廣告API」等字串。外媒推測，這批代碼雖出現在Android版本，但最終將同步到iOS、Mac與桌機版，屬於跨平台設計。依字面來看，廣告極可能會優先出現在「搜尋結果」以及「Shopping research購物比較」等使用情境。

目前ChatGPT提供多種付費方案，Plus訂閱費用為每月20美元，Pro則達200美元，還有企業版、教育版與免費版。在部分國家也提供更便宜的「ChatGPT Go」方案。外界認為，一旦廣告層級推出，方案價格或將重新調整。

值得注意的是，OpenAI對廣告的態度在一年內明顯轉變。2024年底，執行長Sam Altman曾說廣告是「最後的手段」，但2025年初流出的內部預測文件卻提到，2026年將靠「免費用戶變現」創造10億美元收入。今年稍早，Altman更公開表示他「很喜歡Instagram廣告」，認為好的廣告形式反而能替用戶帶來價值，並稱OpenAI有機會做出「對使用者有利的酷產品廣告」。

外界目前關注的是，ChatGPT廣告將以何種形式呈現，會是像搜尋結果前的置頂內容？購物比較中的推薦商品？或是全新形態的AI互動式廣告？OpenAI尚未正式回應，但從程式碼跡象來看，導入廣告的時程已相當接近。

開發者在ChatGPT Android App中找到多段提及「搜尋廣告」「廣告API」的程式碼字串，顯示OpenAI已在內部測試與廣告相關的新功能，引發外界關注ChatGPT免費版可能迎來重大變化。Tibor Blaho X

