ChatGPT準備色色！ 帳號開始驗證年齡

ChatGPT在10月左右就傳出要開放成人功能，預計12月份將全面上線。目前ChatGPT採取非常嚴格保守的限制，就算是新聞資訊查詢，只要碰到限制內容，一律會被停止對話，讓許多用戶覺得體驗乏味，希望AI互動可以更自然。今（1）日有部分海外用戶登入時，發現已有年齡驗證相關的提示出現，推測成人版ChatGPT可能真的將上線。

X平台上今天出現關於加拿大地區帳號出現「年齡確認」的畫面，系統提示身分認證後未來可能可以開啟某些互動模式，但目前OpenAI公司只證實在加拿大地區的用戶中推出年齡驗證的功能，預計在12月的時候完成全球的用戶驗證，也提醒，部分使用者可能需要提供身分證明，對於其他關於成人內容的計畫時程則完全未提。

10月時OpenAI執行長 Sam Altman宣布，ChatGPT將要放寬現行的「安全限制」，讓通過年齡驗證的成年人和AI進行「成人對話」，這個宣佈也被視為是OpenAI在內容策略上的重大轉折，攸關平台的成長營收、使用者的黏著度還有風險管理的能力。

Altman當時也提及，過去為了心理風險，AI互動是採取極為保守的限制，OpenAI認為如果能在不違背安全底下的前提下，提供更豐富的互動形式，也可能成為ChatGPT與其他AI產品的差異化之一，Altman也表示「我們應該把成年人當作成人對待」。

