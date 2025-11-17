ChatGPT濫用破折號怎麼改？如何避免飄出超油膩「AI味」？實用指令教學快收藏！
重點一：OpenAI 說明，透過「自訂指令」設定，ChatGPT現可依指示避免使用破折號（em dash）。
重點二：山姆·奧特曼（Sam Altman）在 X 宣布這項更新為「small‑but‑happy win」。
重點三：OpenAI 強調此調整非「預設移除」；使用者需在個人化設定中明確要求，才能降低使用頻率。
你的AI生成文章是不是存在一種難以言喻的「油膩文風」？現在這個問題有解方了。
OpenAI 近日針對「ChatGPT 文風」中常見的破折號（em dash）爭議，宣布透過「自訂指令（Custom Instructions）」即可有效降低甚至停止使用此符號。
奧特曼在 X 指出，只要使用者於個人化設定要求「不要使用破折號」，ChatGPT 就會照做，並稱之為「small‑but‑happy win」（幸福小確勝）。
OpenAI 也於 Threads 補充， 此變更非預設開啟 ，需使用者主動設定；一旦設定，系統將更能遵循「不使用破折號」的指示。
AI超愛破折號，成「AI生成」鐵證？
近月來，破折號被視為 AI 生成文本的「識別線索」而引發爭議，從學術作業、電子郵件到社群貼文、客服對話與廣告文案皆可見蹤影。支持者認為破折號原本即是許多人類作者的文體元素；反對者則批評其氾濫使 AI 文風過於同質，甚至被稱為「ChatGPT hyphen」。
更棘手的是，過去使用者即使明確要求 ChatGPT 不使用破折號，系統仍難以完全避免，形成長期使用體驗痛點。 但此次更新解決了「明確指示卻不被遵循」的問題，讓使用者能以設定導向的方式，控制標點風格並提升文本可控性。
依 OpenAI 說明，新的作法依賴「自訂指令」與個人化設定： 在指令中清楚要求「避免使用破折號（em dash）」，系統便會降低或停止此符號的使用。
此更新一方面回應專業寫作者對文風控管的需求，另一方面也提醒內容製作者：破折號的存在與否，不足以作為判別生成內容的依據。
這4種「AI文風」，建議避免大量使用
依照《數位時代》對台灣中文社群文章的觀察，以下這4種手法時常讓文章「飄出AI味」。藉由本次OpenAI對於「自訂指令」的更新，用戶們也可以考慮加入Prompt中避免AI過度使用。
AI文風手法1：炫技「對比法」（不是…是）
功能在於「迅速校正焦點」。先排除常見誤解，再明確主張，讓讀者在第一時間抓到立場與重點；適合標題、導語或段首。（過度使用會有「炫技感」，類似於「小發現、說大話」。）
例句：不是把程式碼堆得更高，是讓思路鋪得更平，Codex把複雜化為一道可走的路。
不是取代工程師，是釋放工程師的時間，讓創意回到舞台中央。
不是炫技的魔術，是可重現的流程；你看見的順手，背後都是嚴整。
AI文風手法2：油膩「三段式」
功能在於「建立結構節奏」。以並列三項形成完整感與記憶點，將複雜訊息切成可掃讀的模塊；適合摘要段或策略主張。（濫用會有過度正面描述的「油膩感」，可以一句話說完，硬是要說三句）。
例句：Codex讀懂意圖、拆解步驟、生成可維護的碼，像一條安靜而堅定的管線。
從需求到樣板，從樣板到測試，從測試到部署，每一環都被它捏得剛剛好。
快於查詢、穩於範式、強於結構——不是閃光，而是耐用的亮度。
AI文風手法3：智商天花板「反問法」
用於「引導讀者思考」。先拋問題製造認知張力，再用答案回扣主旨，提升說服力與可讀性；適合段落轉折或問題—解方框架。（過度使用會有「先知感」，讓筆者疑似有炫耀智商的感覺）。
例句：為什麼交付總是卡在「最後一公里」？Codex把不確定變成清單，把清單變成結果。
我們真的需要更多函式庫嗎？或許我們需要的是更清晰的意圖對齊，而Codex正好補上那一格。
誰說原型只能趕？當步驟被拆解、風險被標註，原型也能穩著跑。
AI文風手法4：萬用破折號
用於「就地補強資訊」。在主句後追加關鍵說明、例外、或結論強化，不打斷行文流；適合精準強調或收束一語中的。（若過度使用，會有「譯文＋AI感」）。
例句：它不喧嘩——卻在邏輯最窄的地方放大通道，讓流程通順起來。
指令不必繁複——一句清楚的描述，就能展開可維護的結構與註解。
表面是生成——骨子裡是對問題的分層理解與可重現的路徑。
想避免油膩感？可以參考以下「個人指令」
若您想要在AI生文中降低上述相對常見的撰寫手法，可以在ChatGPT中透過「設定⭢個人化⭢自訂指令」中輸入以下Prompt，就有望可降低這些手法的機率：
【指令目的】
在中文寫作中降低「AI語感」，特別避免過度使用以下四種手法：對比句式（不是…是）、排比與三段式、反問設問、破折號補充。優先呈現事實與清楚論證，減少模板化節奏與情緒化修辭。
【產出原則】
1. 事實優先：所有判斷需基於可驗證的資料、案例或明確邏輯，不使用空泛的「研究指出」「資料顯示」等指稱。
2. 直接陳述：優先使用中性、可檢核的陳述句與條件句，避免煽情或聳動語氣。
3. 節奏去模板化：避免三點式與整齊排比造成的機械節奏，改用自然段落與必要的小標。
4. 溝通清晰：一句話只表達一個重點；長句以逗號或分號拆分；避免堆疊修飾語。
【限制規則（硬性）】
- 對比句式（不是…是）：每 600 字最多 1 次；不得用於連續段落開頭；不得與排比同段併用。
- 排比與三段式：每 600 字最多 1 次；不得超過 3 子項；子項語意不可重複或空泛。
- 反問設問：每 600 字最多 1 次；不得連用兩個以上反問；反問後需緊接具體答案或依據。
- 破折號（——）：每 600 字最多 2 次；僅用於必要的限定或關鍵補充；不得用以堆疊形容詞或情緒。
- 括號旁註：僅補充術語、數據或範圍；不得承載關鍵論點。
- 禁用空指稱：避免「可以說」「某種程度上」「在多數情況下」等弱化詞連番出現；必要時以條件限定（若…則…）替代。
【替代寫法（遇到欲使用上述手法時，改用以下模式）】
- 直接結論 + 依據：先給明確判斷，下一句提供資料或邏輯依據。
- 條件句：以「在 X 條件下，Y 成立；超出範圍不保證」呈現邊界。
- 小標 + 短段落：用 2–4 行自然語句敘述一個面向，避免列點堆砌。
- 定義—範圍—例證：先定義關鍵概念，再交代適用範圍，最後提供一則具體例子。
【自動重寫規則（檢出即改寫）】
- 檢出「不是…是」：改為「核心重點在於…；次要面向為…」，移除情緒化對照。
- 檢出三段式排比：若子項雷同或空泛，合併為一段自然敘述，保留唯一必要重點。
- 檢出反問：改為陳述式問題與答案，例如「成效未達預期的主因為…，具體表現為…」。
- 檢出破折號連用：將補充資訊拆為獨立句或置於下一句的條件限定中。
【審稿檢核（模型在出稿前自查）】
- 是否存在連續段落開頭使用同一修辭？如有，改寫為中性陳述。
- 每 600 字內，上述四類手法是否超標？如超標，保留最必要一次，其餘改寫。
- 關鍵主張是否具依據（數據、案例、邏輯鏈）？若無，降級為假設或補充資料。
- 是否存在無來源的強斷言或弱化詞堆疊？改為條件限定或移除。
- 句子是否過長或資訊過載？拆分為短句並明確主謂賓。
【語氣風格】
- 中性、克制、可驗證；避免煽情字眼與口號式節奏。
- 以讀者理解為首要目標，優先清晰與可核查性，而非華麗修辭。
【輸出格式要求】
- 使用自然段與必要小標；避免過度列點。
- 首段給出核心結論與範圍；次段補充依據與限制；末段不使用口號式收尾。
資料來源：TechChurch；初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
本文不開放轉載
「要給他們一點時間！」統一整合雅虎、網家電商事業，羅智先：調整到自然的時候就好了
一塊GPU能撐幾年？科技巨頭說6年，但《大賣空》本尊認為真實壽命僅3年，企業利潤「虛高」！
