2022年ChatGPT推出之後，在全球掀起了生成式AI的浪潮，同時也顛覆世界各國的創意產業。只要輸入指令，AI人工智慧就可以產出新的電影劇本、創作新的音樂、甚至直接創作出全新的影片。台灣也有不少產業趕搭這波熱潮，帶您一塊兒來認識。

自從2022年11月，ChatGPT推出之後，掀起全球生成式AI的浪潮。生成式AI能夠根據輸入的指令，產生多種形式的內容。包括生成文字、圖片、影像和音樂。

影視動畫製作公司 創辦人 林家齊：「其實AI它是一種工具，它可以幫助我們在內容創作上面，還有一些商業創作上面，其實可以更加速。我覺得AI可以透過電腦這樣運算，來解決這些一直要不斷反覆修改這件事情，還有就是降低產製成本。」

ChatGPT生成式AI問世 產業創造新商業模式

有鑑於市面上開源的繪圖AI介面資訊太過複雜，林家齊特別成立AI部門，負責研發與技術培訓，甚至為藝術家打造一個專業的AI繪圖平台。

影視動畫製作公司 創辦人 林家齊：「如何使用AI來繪圖，非專業工作者來說，他可以透過AI去講一個故事，他就可以用這AI工具去完成，所以我覺得它其實解決的是，大家都可以說故事了。也許未來每一個人，都可以自己去想一個電影的故事，然後完成一部電影的影片或短片。」

AI繪圖是近年的新興技術，能快速生成多張高質量圖片，讓使用者省去從無到有的繪畫時間。

AI應用技術部門技術組長 黃靖瑩：「越多元的資料加進去，它就可以觸類旁通，它可以在語言上不足的部分，它可以用圖像去找，在圖像上不足的部分，它也可以用語言去找，所以我覺得未來多模態這種類型的模型，才會是AI最能發揮價值的地方。」

