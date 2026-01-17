ChatGPT用戶必看！為了增加收益維持算力，廣告將率先在「這兩類」版本出現

全球估值高達5000億美元（約新台幣15.8兆元）的新創巨頭OpenAI，正式對外宣布、即將在ChatGPT導入廣告機制。

這間由執行長阿特曼（Sam Altman）領軍的AI公司，如今正積極尋求新的獲利來源，藉此應對未來十年內、高達1.4兆美元（約新台幣44.3兆元）的龐大算力支出，讓自家平台能持續更新升級，對抗來自Google與Anthropic的激烈競爭。

廣告長什麼樣子？

根據OpenAI公告，廣告將率先在ChatGPT免費版、以及最便宜的入門付費版進行測試。廣告訊息會出現在AI回答內容的最底部，並清楚標記該內容屬於廣告。對此改變，OpenAI強調、只有當行銷訊息與使用者的查詢內容，具備高度相關性才會出現。

廣告 廣告

消息人士透露，OpenAI樂觀預期引入廣告業務，將在2026年貢獻至少「數十億美元」營收，並隨著時間逐年增長。其獲利的關鍵，在於ChatGPT平台不斷強化的「記憶」（Memories）功能，該功能主打用戶可以儲存與調閱，自己過去所有的互動對話。

由OpenAI研發的生成式機器人ChatGPT主介面。（美聯社）

對於OpenAI來說，手中龐大用戶數所累積的「驚人記憶數據庫」，將讓他們能夠針對不同客群，投放比其他社群更加精準的廣告，這不只其特點、更是最能吸引客戶投放廣告的理由。

AI會被廣告收買嗎？

雖然從商業角度，不難理解ChatGPT置入廣告的必要性，但利用用戶記憶數據作為投放標準，不免讓外界對廣告、很可能影響未來AI機器人回答的中立性。對此OpenAI官方聲明強調，「長時間以來，大眾信任ChatGPT，並託付它協助處理重要且私人的任務。因此未來在導入廣告時，我們也必然會確保ChatGPT既有價值不受動搖。這意味著，回應內容必須『客觀』，絕非受廣告驅使而生成。」

OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）

打從開創市場之初，OpenAI曾長期抵制廣告，但如今面臨來自超強勁敵Google施壓，快速升級旗下Gemini平台、甚至在其搜尋引擎的AI模式，加入個人化購物折扣，以及推出超低訂閱優惠折扣，都讓ChatGPT必須做出改變。

要想持續升級運算能力與語言模組，加上OpenAI正在商談新一輪高達800億美元（約新台幣2.53兆元）的融資，對於阿特曼等高層來說，建立「可持續的商業閉環」已勢在必行。除了導入廣告替自己增加營收，OpenAI也正積極開發多種AI硬體設備、政府客製化產品以及全新的購物工具，透過全面擴張商業版圖，讓企業締造更多主被動收益。

更多風傳媒報導

